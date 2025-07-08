Во вторник, 8 июля, в День семьи, любви и верности представители семей-финалистов конкурса «Это у нас семейное» встретились в Москве с членами Наблюдательного совета этого состязания, в том числе и с председателем совета, первым замруководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Участники встречи рассказали о нововведениях второго сезона, о размерах призового фонда, а также о критериях соревнования, по которым будут определяться победители. Сергей Кириенко сообщил, что второй сезон конкурса стартовал 27 мая, и на него подано уже свыше 100 тыс. заявок.

«Люди, огромное вам спасибо!»

Как отметил Кириенко, хотя победителей ждут серьезные выигрыши — «путешествие мечты» для всей семьи плюс жилищный денежный сертификат, все-таки главное в конкурсе — это эмоции участников. «Самое главное — видеть счастливые лица детей, видеть счастливые семьи, которым завидуешь невероятно. Каждый из вас своим участием показывает пример, что такое настоящее семейное счастье, показывает пример уважения друг к другу, членов семьи, взаимопомощи, взаимной любви», — подчеркнул глава Наблюдательного совета.

«На финале в прошлом году на «Сенеже» Арсалан Дампилов, член семьи-финалиста, а ему пять лет, наверное, было, вышел и потянулся к микрофону, — рассказал Кириенко. — Папа удивился, но микрофон дал. И Арсалан сказал: «Люди! Спасибо!» И я всем участникам говорю: «Люди, огромное вам спасибо!»

Эта история вызвала аплодисменты участников встречи, многие участники конкурса и сами присутствовали год назад в мастерской «Сенеж» в Подмосковье. «Хочется вернуться в тот день. Сразу так всё ярко вспомнилось!» — тихо сказала сидевшая в зале одна из участниц конкурса.

Как возник конкурс

«Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится с 2023 года по поручению главы государства Владимира Путина. В рамках конкурса семьям даются творческие, спортивные, интеллектуальные и даже кулинарные задания. В этом году конкурс стал частью одного из национальных проектов — «Семья». Цель соревнования — сблизить разные поколения россиян. В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов.

После Кириенко слово взял Андрей Бетин, гендиректор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж». «Если усреднить портрет семьи-участницы, то это родители в возрасте 38-45 лет, двое-трое детей, среднему из которых 9 лет, старшему — 17. Бабушки и дедушки, иногда даже предыдущее поколение: были участники, которые отметили 90-летний юбилей», — сообщил он. По словам Бетина, участники второго сезона чаще всего называют главными ценностями конкурса «семью и домашний очаг».

В зале раздалась музыка — она шла фоном к видеовизиткам семей, победивших в прошлогоднем конкурсе. Презентовали себя таким способом жители Оренбургской области — семья Пущаевых, Пермского края — семья Скорыниных-Сморкаловых, породнившиеся между собой петербуржцы Валиевы–Заусайловы и Черемных, Абзаловы-Щербак из Свердловской области и Ермоленковы-Салтымаковы из Кузбасса.

Судя по роликам, все семьи — дружные, творческие, спортивные, открытые, патриотично настроенные. Именно по этим критериям в том числе жюри оценивало работы на всех конкурсных этапах.

Дом для победителей

Пермяки Пчелинцевы сообщили, что на полученный сертификат они с родственниками купили 34 сотки, чтобы построить большой дом для всего «клана» — родители плюс дочки, которые вышли замуж.

«Место для строительства выбрали сразу — дачный поселок по дороге к нашим бабушке и дедушке. Это очень красивое место, где лес виден как на ладони. Какой конкретно будет дом, еще решаем, у нас есть два проекта — двухэтажный и одноэтажный. Моя мечта — большая гостиная, где все поколения смогут собираться за одним столом», — рассказала мама Марина Пчелинцева. Фундамент дома, по ее словам, будут закладывать в следующем году.

Еще один участник встречи, певец Олег Газманов напомнил об успехе семьи Рыбачёвых — победителях прошлого сезона. По словам певца, они так поразили жюри своим талантом, что созданную ими песню Газманов спродюсировал сам, а год назад на встрече с победителями конкурса ее отметил и президент Путин.

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева вспомнила, как в первом сезоне участников попросили снять семейные видео, аналогичные эпизодам из отечественных мультфильмов.

«Было невероятно много креатива. Мы получили 1500 работ! Одна семья даже сделала мини-мюзикл с песней из «Бременских музыкантов». Это было очень здорово! А в этом году мы следуем за модными трендами и хотим попросить семьи создать постеры к нашим мультфильмам. Обещаем победителям не только призы, подарки, экскурсию по «Союзмультфильму», но и большую популярность победивших постеров, потому что мы будем их продвигать и раскручивать», — пообещала она.

«Семейное счастье — это прекрасно!»

Член набсовета платформы, вице-премьер России Татьяна Голикова записала для участников встречи видео, в котором напомнила, что семейные проекты помогают развитию и общества, и государства. «Сегодня особенный праздник — День семьи, любви и верности — праздник, объединяющий поколения и доказывающий, что именно крепкая семья — фундамент сильной России», — заявила вице-премьер.

«Именно в семейном кругу мы учимся любить, прощать, верить и созидать. Наша общая цель — укрепить узы, избежать отчужденности поколений. Убеждена, что это возможно, если семья объединена общими целями, планами и мечтами, — добавила она. — Именно такую миссию несет конкурс «Это у нас семейное».

«Конкурс подарил нам больше общения, мы лучше стали узнавать друг друга, мы проводили много вечеров — совместных, приятных, добрых, душевных, теплых», — рассказала ближе к финалу встречи Инга Степанова, представительница еще одной победившей в прошлом сезоне семьи. На сертификат Степановы, по ее словам, приобрели квартиру — многолетняя мечта сбылась благодаря конкурсу.

«Для путешествия мы выбрали Камчатку: увидели вулканы, океан, отведали местную кухню. А ещё каждый представитель победителей получил возможность стать членом Всероссийского родительского комитета. Вошла в него и я, и это действительно большая честь», — добавила она. Наконец, самое главное достижение семьи за прошедший год — рождение четвертой дочки, сообщила Степанова. «Пожалуй, именно этот конкурс вдохновил нас на рождение малышки. Семейное счастье — это прекрасно!» — призналась она.

Решением президента России число финалистов во втором сезоне удвоится, добавил в конце встречи Кириенко.

«В прошлом году было выдано 30 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Тогда мы не смогли определить ровно 30 семей, и в последнюю секунду приняли решение, что победителей будет 32. И, понимая, насколько удивительные семьи у нас выходят в финал, в этом году сертификат на улучшение жилищных условий по 5 млн рублей получат уже не 30 семей, а 60», — рассказал Сергей Кириенко.

По словам организаторов конкурса, заявки можно подавать до середины сентября на сайте конкурса «Это у нас семейное». Имена победителей, как ожидается, будут названы летом следующего года.