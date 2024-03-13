Материалы с тегом «Демография»
Путин рассказал о желании большинства россиян иметь двух и более детей
Большинство россиян — 70% мужчин и 72% женщин — хотят иметь двух и более детей. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что жители России, которые хотят иметь двух и более детей, получат весь...
13 марта 2024
Путин раскрыл вызов, стоящий перед Россией
Депопуляция стала одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, и президент РФ Владимир Путин раскрыл это в поздравлении женщин с 8 Марта, заявил в комментарии URA.RU директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве страны Дмитрий Журавлёв. Он прокомментировал...
8 марта 2024
Количество многодетных семей в Москве за 10 лет выросло почти в три раза
Число многодетных семей в Москве за последние 10 лет увеличилось в три раза. Сейчас их уже более 200 тыс., сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина на официальном сайте. «В столице проживают более 2,4 млн детей, а количество многодетных семей за последние 10 лет выросло почти в три раза...
29 февраля 2024
Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Об этом глава государства заявил 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию. «В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости», —...
29 февраля 2024
Месяц рождения детей объяснили доходами семьи
Выбор летних месяцев для рождения ребёнка в России определяется доходом семьи, с увеличением которого роды чаще всего планируются на июль. Об этом говорится в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребёнка в Российской Федерации» экспертов Национального...
29 февраля 2024
Власти Украины заявили о серьёзном спаде рождаемости в стране
Количество рождающихся детей на Украине уменьшается ежегодно в относительном выражении на семь процентов начиная с 2013 года. Об этом 22 февраля сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на министерство здравоохранения страны. В ведомстве отметили, что в 2023 году каждый месяц в стране в среднем...
23 февраля 2024
В Польше усилился демографический кризис, следует из статистики
Количество жителей Польши сократилось на 137 тысяч человек за 2023 год, следует из базы данных Главного статистического управления страны. «В прошлом году в Польше родилось 272 тысячи детей, что на 11% меньше показателей 2022-го. Кроме того, сокращается и число женщин репродуктивного возраста», —...
2 февраля 2024
На Украине зафиксировали самый низкий показатель рождаемости в мире
На Украине зафиксирован самый минимальный показатель рождаемости в мире, написала британская газета The Times со ссылкой на украинский Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук. По данным аналитиков, в среднем на одну жительницу Украины репродуктивного возраста...
31 января 2024
Население Китая сократилось на 2,08 млн человек за 2023 год
Население Китая за 2023 год сократилось на 2,08 млн человек, сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Согласно докладу ведомства, за прошедший год в стране зарегистрировали рождение 9,02 млн человек и смерть 11,10 млн китайцев. Тем самым коэффициенты рождаемости и смертности...
17 января 2024
С 1 февраля размер маткапитала вырастет до 833 тыс. рублей
С 1 февраля правительство России по поручению президента Владимира Путина проиндексирует материнский капитал, выплаты на первого ребёнка составят 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Об этом 16 января сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Родителям, уже получившим выплату при рождении...
16 января 2024
Маск назвал самую большую проблему человечества
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск считает, что из-за низкой рождаемости человечеству грозит демографический коллапс. Об этом он написал в соцсети Х. «Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — прокомментировал Маск сообщение...
новость часа
3 января 2024
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
В России смертность детей до 17 лет снизилась на 23%. Об этом в новогоднем обращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Результатами эффективной и слаженной работы медиков стало снижение общего коэффициента смертности, увеличение...
29 декабря 2023
Путин назвал сбережение народа приоритетом на поколения вперёд
Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила уровень, который фиксировали до пандемии коронавируса в 2020 году, а сбережение народа является приоритетом на поколения вперёд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным...
21 декабря 2023
Патриарх Кирилл призвал к экстраординарным мерам для будущего России
В России необходимо принять экстраординарные меры в сфере демографии для «умножения народа», чтобы оставаться великой державой, заявил 20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания...
20 декабря 2023
Путин заявил, что демографическая ситуация в России начнёт улучшаться
Демографическая ситуация в России в ближайшие годы будет улучшаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин 18 декабря на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства в Кремле. Президент подчеркнул, что уровень рождаемости в России всегда имел волнообразную...
новость часа
18 декабря 2023
В Госдуме предложили ввести налог на бездетность
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил ввести налог на бездетность. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По мнению депутата, такая мера позволит стимулировать рождаемость в стране. По его словам, концепция подобных отчислений в бюджет...
3 декабря 2023
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни
Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 74 лет, заявил 1 декабря президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение». «Слаженная, ответственная работа позволила достичь достойных результатов, первый из которых...
1 декабря 2023
Голикова заявила об устойчивой тенденции на снижение смертности в России
В России сложилась устойчивая тенденция по снижению смертности, доложила 28 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время видеоконференции, посвящённой открытию медицинских объектов в ряде регионов, с участием президента Владимира Путина. Она сообщила, что по итогам девяти месяцев Росстат...
новость часа
28 ноября 2023
Путин рассказал, как России преодолеть демографические вызовы
Сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась России, невозможно преодолеть только за счёт денежных выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, в том числе любовь и доверие в семье, заявил президент России Владимир Путин 28 ноября на Всемирном русском народном соборе. «Цифры бюджетных...
28 ноября 2023
Настоящие героини: в России отмечают День матери
Вот уже четверть века в России в последнее воскресенье ноября отмечают один из самых тёплых праздников — День матери. В этом году он приходится на 26-е число. День матери — особенный праздник, посвященный самому главному человеку в нашей жизни. На укрепление института материнства и семьи в России...
24 ноября 2023