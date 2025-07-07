«Всё для Победы!» — известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени», — такие слова прозвучали в обращении президента Владимира Путина к участникам форума Народного фронта «За Россию!».

Иван Шилов ИА Регнум

Девиз «Всё для Победы» стал, в том числе названием площадки, на которой 6 июля в Москве собралось более тысячи лидеров и активистов Народного фронта со всей России, в том числе из новых регионов. Участниками встречи — которая подвела трёхлетний итог работы проектов по помощи бойцам СВО — были не только волонтёры, но и военкоры, политики, журналисты, известные артисты и музыканты, чьими стараниями страна узнавала о работе проекта «Всё для Победы».

Во время открытия форума прозвучали слова благодарности 5 миллионам неравнодушных людей «от Москвы до самых окраин» — тем, на чьи средства были закуплена не одна тысяча коптеров, генераторов, прицелов, и другой техники для воинов на передовой.

За прошедшие три года волонтёры помогли более чем полутысяче подразделений. Как подчеркнули организаторы форума — люди прикладывали умения, силы и знания, чтобы отправить на фронт самое необходимое: от маскировочных сетей, сплетённых вручную «бойцами швейных батальонов» — до сложнейших систем электронной борьбы.

«Превосходит по качеству «железо» наших противников»

Народный фронт — в полном соответствии со своим названием — представляет народ России. Как отметил президент, в помощи и поддержке армии едины граждане разного уровня достатка и образования (от школьников до «штучных» специалистов в высокотехнологичных отраслях), жители всей страны от Калининграда до Дальнего Востока и от Северного Кавказа и Крыма до Крайнего Севера, представители всех народов России.

Президенту представили зримые результаты общей работы: на форуме глава государства осмотрел выставку, посвящённую гуманитарным миссиям Народного фронта в Донбассе и Новороссии, в том числе по линии проекта «Мы вместе». Отдельные стенды были посвящены техническим новинкам — например, средствам оперативной эвакуации раненых. Здесь же представлены разработки участников «Кулибин-клуба» — изобретателей и техников, которые создают и собирают БПЛА, установки радиоэлектронной борьбы, приборы, необходимые военным разведчикам.

Владимир Путин обратил внимание — в том числе, в своём выступлении перед участниками форума — что только по линии Народного фронта на передовую было поставлено 110 тысяч беспилотников различных модификаций — которые, как подчеркнул президент, «сожгли вражеской техники более чем на 2 миллиарда долларов».

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре «Россия», посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта

«Отлично себя зарекомендовал и активно действует «Кулибин-клуб» — созданный совместно с Минобороны, — подчеркнул Путин, обращаясь участникам форума — Только что на выставке посмотрели некоторые разработки наших изобретателей, новаторов, талантливых технарей — впечатляет. В таких народных КБ, порой просто «на коленке», в гаражах и за домашними ноутбуками российские Кулибины порой придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое «железо» наших противников из стран НАТО».

В многомиллионной команде, собранной Народным фронтам — не только умельцы из «самодеятельного оборонно-промышленного комплекса», но и IT-специалисты из кибердружин. Их работу также отметил президент.

«Здесь, в народных «кибердружинах» уже 60 тысяч закалённых, опытных бойцов, — подчеркнул Путин. — Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае: бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы на цифровом поле боя, выявляют вредоносный контент, разоблачают враньё и ложь, пресекают информационные провокации, направленные против единства нашего общества, межнационального и межрелигиозного согласия. Это важнейшее направление работы».

«Будем помнить тех, кто отдал жизнь за Отечество»

«Миссия Народного фронта — объединять неравнодушных, деятельных людей — таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников. Именно товарищей — таково обращение в армии, и к вам, естественно, так и нужно обращаться», — подчеркнул президент в начале выступления перед участниками форума.

Это слово — «товарищи» напомнило: миллионы сограждан, которые по призыву президента включились в помощь армии, в поддержку фронта, тем самым стали частью товарищества, чьей целью стала Победа. Напомним, что полностью лозунг времён Великой Отечественной — актуальный и сейчас — звучит так: «Всё для фронта, всё для Победы!».

«Сегодня вся страна является единым, сплочённым народным фронтом, — сказал Владимир Путин, и обратившись к активистам-волонтёрам, добавил: Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в Победу, подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем, ради этого ребята воюют на фронте».

Силой, которая морально мобилизует людей в тылу на помощь фронту, стала и общая память о победе над нацизмом в Великой Отечественной, и пример тех, кто отдал жизнь, чтобы остановить новую нацистскую угрозу. Путин в своей речи упомянул одного из современных героев: это уроженец Донбасса Михаил Гудков, командир 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты, освобождавшей российское приграничье от оккупантов. Зам главкома ВМФ России генерал-майор Гудков мог бы находиться в штабе, но был со своими бойцами на самых опасных участках фронта в Курской области — и погиб в бою.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин передает вдове Героя России генерал-майора Михаила Гудкова Жанне Гудковой медаль «Золотая Звезда»

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество», — подчеркнул президент. Именем дважды Героя России Михаила Гудкова будут названы улица и школа в Донецке, филиал Нахимовского училища в Мариуполе — в городе, за который офицер сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии.

Президент и участники форума почтили память генерал-майора Гудкова минутой молчания.

«Вы там, где трудно»

Глава государства отметил усилия медиков и волонтёров, которые спасают жизни бойцов на фронте, и — отдельно — тех, кто поддерживают их боевой дух.

«Многие представители творческих профессий — популярные музыканты, певцы, актёры — создают и включают в свой репертуар новые яркие произведения о любви к Родине, о наших героях и воинах, выступают перед ними в составе агитбригад, а сердца бойцов согревают тёплые детские письма из всех регионов России. И здесь мы, конечно, должны поблагодарить преподавателей школ. Это их заслуга», — отметил Путин.

Президент отдал должное активистам Народного фронта, который помогает организовать все народные инициативы — и «кулибиных» в разбросанных по всей стране мастерских и КБ, и волонтёров, которые везут гуманитарную помощь, и артистов, собирающихся на «гастроли» по госпиталям.

«С момента создания Народный фронт берёт на себя ответственность за решение наиболее сложных и актуальных вопросов, — подчеркнул президент. — Вы там, где трудно, где нужна реальная, а не бумажная работа, где надо реализовывать большие проекты, отвечать на вызовы, объединять энергию, устремления людей. Повторю: ОНФ стал эффективным институтом гражданского общества, гражданской солидарности, консолидации, общественного участия и контроля».

Призыв «Всё для Победы», объединивший российское общество — стал символом общей «борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития», отметил Путин.

«Мы этого добьёмся. Так и будет. Потому что вместе мы — колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и внутреннем единстве», — подчеркнул президент.