Пять лет назад, 4 июля 2020 года, вступил в силу обновлённый вариант Конституции России. Поправки к Основному закону — которые граждане одобрили на всенародном голосовании, и которые президент утвердил своим решением — были не просто «юридическим фактом».

Иван Шилов ИА Регнум

Главный документ страны, принятый ещё в 1993-м, теперь отражает современные реалии. Но главное — изменения, внесённые в Конституцию, меняют и жизнь страны, определяя её будущее. Спустя пять лет после утверждения поправок, это становится очевидным.

Потенциал не исчерпан, развитие необходимо

В начале 2020-го, когда в обществе возникла дискуссия на тему «Не пора ли принять новую Конституцию или существенно изменить действующую» — Россия столкнулась с новыми вызовами. Пандемия испытывала на прочность экономику страны и систему социальных гарантий, санкционное давление «западных партнёров» обостряло вопрос о защите суверенитета страны. Государству и обществу предстояли серьёзные испытания, значит законодательный фундамент страны требовал укрепления.

«С момента принятия Конституции 1993 года прошло более четверти века. Общественные и государственные реалии с этого момента изменились настолько, что в определенный момент общество потребовало отразить эти изменения в основном законе», — сказал ИА Регнум глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поэтому неудивительно, что предложения по обновлению Конституции стали главной темой в послании, с которым Владимир Путин обратился к законодателям 15 января 2020 года. Президент, напомним, тогда указал: ряд политических и общественных объединений ставят вопрос о новом Основном законе.

«Сразу же хочу ответить — считаю, что такой необходимости нет, — внёс ясность глава государства. — Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, прав и свобод человека, надеюсь, ещё многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества».

Далее лидер страны пояснил — как именно, с его точки зрения, следует развить и укрепить Конституцию, ради «дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие». Путин сформулировал десять предложений по поправкам — точнее, по целым блокам этих поправок и дополнений.

В числе того, что тогда озвучил президент: гарантии приоритета российских законов над международными соглашениями, запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц (а также для парламентариев и судей), закрепление «связки» властей и местного самоуправления. Глава государства также упомянул чёткий перечень полномочий Госсовета, ужесточение требований к кандидатам на пост президента, расширение полномочий палат парламента.

Решали всем миром

Но предложениями президента процесс обновления Конституции не исчерпывался. Главное, на что 15 января 2020-го указал лидер страны — поправки должны обрести форму после обсуждения в обществе. В тот же день, Путин распорядился создать рабочую группу, в которую вошли не только юристы и чиновники, но общественники и эксперты в различных областях. Предложения мог направить любой гражданин.

Так, кроме разработанных специалистами изменений, в проекте появились «народные поправки». Они закрепили особую роль семейных ценностей и русского языка, в них шла речь о неотчуждаемости территорий России, об ответственности государства за сохранение природы. Дополненные и новые статьи Конституции, в которые вошли «народные поправки», существенно изменили облик Основного закона.

«Культура и история России теперь находятся в ведении всего государства, а не регионов или общественных организаций. Также благодаря этим поправкам, Россия утверждает традиционные духовно-нравственные ценности как незыблемые и общеобязательные», — отметила в беседе с ИА Регнум глава комиссии Общественной палаты по культуре и сохранению духовного наследия, гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова.

«Институты брака, труда, традиционных религий, теперь не должны оспариваться как правильные и единственно верные для развития общества. Впервые в истории конституционного права России — русский народ и русский язык — как государствообразующие ценности нашли свое отражение», — подчёркивает Великанова.

Главную проверку проект выдержал 25 июня — 1 июля 2020 года, когда проходило общероссийское голосование. Из 67,9% или почти 58 млн россиян, отдавших свои голоса, поправки одобрило подавляющее большинство — 77,9%. Волю гражданам, утвердил президент, подписав 3 июля 2020 указ, благодаря которому на следующий день поправки заработали.

Ремонт «скрепляющего каркаса»

Дальше депутатам и сенаторам предстояло обновить и «перезагрузить» действующие законы.

За последние 5 лет было принято больше двухсот документов, которые меняют наше законодательство, приводя его в соответствие с новыми требованиями Конституции, пояснил депутат Крашенинников. Последний по времени закон, который касается местного самоуправления, вступил в силу на днях.

«Поправки стабилизировали изменения, которые прошли за три десятилетия с принятия Основного закона страны. Перемены обеспечили возможность для дальнейшего движения вперед, не спеша и не фрагментарно — как иногда предлагалось — а системно», — подчёркивает собеседник.

Поправки сделали более ясной саму структуру нашего законодательства — «федеральные и региональные законы дополняют и развивают друг друга, исключая правовую неопределенность», отметил Крашенинников. В 2021-м он и его коллеги приняли закон, который — развивая новый раздел Конституции о Госсовете, более чётко определил, как работает эта «площадка», на которой главы регионов и представители федерального центра, обсуждают, как будет развиваться внешняя и внутренняя политика страны.

То, что работа властного механизма и его «сцепление» с обществом стали более слаженными, оправдало себя — как во время ковидного кризиса, так, едва ли не в большей степени, с началом СВО. Страны Запада, натравившие киевский режим на Россию, явно рассчитывали расшатать «здание» российской государственности — но оно оказалось устойчивым, благодаря «отремонтированному» каркасу. Далеко не в последнюю очередь, благодаря статьям, защищающим суверенитет — в том числе от разного рода иноагентов.

При этом, напомним, что Конституция предписала власти поддерживать патриотические гражданские инициативы, общественные организации и волонтёрские движения. Добровольцы, работавшие в пандемию, и те, кто во время СВО помогает нашим новым согражданам в Донбассе и Новороссии — действуют в «поле», созданном обновлённой Конституцией.

Сейчас, когда бывшие «партнёры» ужесточают санкции, всё большую роль играют статьи, где государству предписана поддержка отечественной науки и медицины.

Изменения люди ощутили на себе

Обновлённая Конституция не только более чётко определила «правила игры» на уровне министров, депутатов и губернаторов (сейчас, когда им запрещено иметь двойное гражданство и счета за границей, быть «слугой двух господ» уже не получится). Изменения коснулись и простых россиян, в том числе тех, кто нуждаются в особой заботе государства.

Поправки, которые касаются повышения ответственности государства за социальные гарантии, сделали обязательным ежегодное увеличение пенсий и пособий, отметил депутат Крашенинников. Для того, чтобы убедиться в том, что поправки работают, достаточно обратиться к данным на сайте правительства.

Основной закон требует индексировать пенсии с учётом инфляции. И — к примеру, в 2020-м социальную часть этих выплат «вырастили» на 6,1%, в апреле прошлого года — на 7,5%, а через год, в апреле 2025, уже на 14,75%.

То же касается и страховых пенсий, которые индексируют ежегодно: к примеру в начале 2024-го на 7,5%, а в нынешний Новый год ещё на 7,5% (плюс единовременная выплата в 10 тысяч рублей всем пенсионерам в феврале).

По требованиям обновлённой Конституции, МРОТ (минимальный размер оплаты труда) привязан к прожиточному минимуму и индексации пенсий.

На сайте правительства можно увидеть: если 1 января 2020 МРОТ в России был 12 130 рублей, то за прошедшие пять лет этот показатель не раз «рос» — в среднем на 13% за год. В нынешнем году МРОТ составляет уже 22 440 рублей.

Подвиги народа запрещено пересматривать

Государство даёт гарантию, что не бросит людей, в самых сложных условиях — и что не менее важно, власть обязана следовать принципам, которые являются общими для большинства людей. Да, в Конституции по-прежнему есть статья, запрещающая установление в России государственной идеологии.

Правильность этого положения подтвердило, в том числе то, что на фронтах СВО Россию одинаково храбро защищают люди самых разных взглядов, мировоззрений и партийной принадлежности. Но при этом Основной закон закрепил то, что дорого для всех нас.

«Прошло уже 5 лет! Сегодня мы убеждаемся, что наши граждане сделали правильный выбор. В первую очередь, хотелось бы сказать о гуманитарных поправках, о тех нововведениях, которые затронули духовную сферу жизни общества, — подчёркивает Елена Великанова. — Основной закон страны наконец-то закрепил общенациональный взгляд на историю. Россия, согласно основному закону, теперь является страной с 1000-летней историей, а не формированием возникшим из ниоткуда в 1991 году. Сущностью исторического бытия России — являются подвиги нашего народа, которые запрещено пересматривать».