Материалы с тегом «Пенсии»
Путин напомнил, что государство закладывает ресурсы для индексации пенсий
Государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин. На первом этапе государство должно полностью выполнить все задачи, поставленные в послании Федеральному собранию, отметил президент. «У нас...
13 марта 2024
Социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля
Правительство проиндексирует социальные пенсии в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года, следует из постановления. «C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,5%», — следует из документа. Социальные пенсии положены гражданам, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для...
новость часа
7 марта 2024
В Госдуме рассказали, что можно сделать при нехватке стажа для пенсии
Россияне могут докупить недостающий трудовой стаж и пенсионные баллы для начисления страховой пенсии. Об этом 5 марта заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Газете.Ru». «Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа»...
5 марта 2024
Депутаты предложили повысить пенсию за стаж от 30 лет
В Госдуме фракция депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект, согласно которому предлагается ввести доплату к пенсии до двойного размера прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Проект будет направлен на рассмотрение в правительство РФ. В пояснительной записке инициаторы...
4 марта 2024
Швейцарцы на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста
Население Швейцарии в ходе прошедшего в минувшие выходные референдума отказалось повысить пенсионный возраст с 65 до 66 лет. Об этом сообщается по итогам голосования на сайте правительства страны. Жители Швейцарии голосовали 3 марта за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое...
3 марта 2024
Россиянам планируют проиндексировать социальные пенсии на 7,5%
Социальные пенсии с 1 апреля 2024 года планируют проиндексировать на 7,5%. Как сообщили 9 февраля в Министерстве труда, эта мера коснётся 4,1 млн россиян. «В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%», — сообщили журналистам в министерстве. В Минтруде добавили, что на эти цели в...
9 февраля 2024
ЦБ планирует привлечь 9 млн россиян к программам долгосрочных сбережений
Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 млн граждан России. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме «Россия», открывая День финансов на стенде Минфина. «По нашим амбициозным планам, к...
16 января 2024
Россияне назвали размер пенсии мечты
Работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей, следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob. «Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47 600 рублей», — сообщил сервис. Так...
новость часа
11 января 2024
Финансист назвала три условия для выхода на пенсию по старости
Для выхода на пенсию по старости необходимо выполнить три условия: достичь необходимого возраста, накопить определённое количество пенсионных баллов, а также иметь минимальный стаж работы, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова...
5 января 2024
В России с 1 января вырастет размер МРОТ и пенсий
Страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум увеличатся в России с 1 января на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%. МРОТ после увеличения составит 19 242 рубля вместо 16 242 рублей. По данными Минтруда, заработные платы в результате вырастут у 4,8 млн...
1 января 2024
Россияне получат январские пенсии и пособия до 28 декабря
Пенсии и пособия за январь большинству получателей выплат перечислят до конца декабря. В основном это те граждане, которым средства поступают на карты кредитных организаций. Об этом 25 декабря сообщил Социальный фонд России. При этом пособия, пенсии и другие социальные выплаты, которые доставляют...
25 декабря 2023
Экономист Колганов: в РФ нужно снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Если власти РФ понизят возраст досрочного выхода на пенсию, это будет целесообразный шаг, от которого выиграют многие жители страны. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 декабря заявил профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического...
13 декабря 2023
В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию в России, сообщает газета «Известия». Инициатива может быть рассмотрена уже 13 декабря. Авторы документа отмечают, что, согласно действующему законодательству, мужчинам, имеющим страховой...
13 декабря 2023
Как изменятся пенсии и соцвыплаты в 2024 году
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тысячи рублей в месяц, сообщил 5 декабря мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. По его словам, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом власти намерены не только повысить минимальный размер пенсии, но и...
5 декабря 2023
Собянин анонсировал увеличение пенсий для москвичей с 1 января
В Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24,5 тыс. рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц с 1 января 2024 года», — написал он в Telegram-канале. Также Собянин...
5 декабря 2023
В Госдуме разъяснили порядок индексации пенсий в 2024 году
Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил «Российской газете» порядок индексации пенсий в 2024 году. Как уточнил парламентарий, с 1 января 2024 году страховую часть пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Таким образом...
3 декабря 2023
Россияне назвали желаемый уровень пенсии для достойной жизни
Размер пенсии для поддержания качественного уровня жизни в России вырос на 10 тыс. и составил 59,2 тыс. рублей. В ходе проведённого «СберНПФ» опроса россияне ответили, какой уровень дохода в расчёте на одного члена семьи позволил бы им поддерживать достойную жизнь при выходе на пенсию. Наибольшие...
новость часа
30 ноября 2023
В России пересмотрят методику учёта дохода пенсионеров
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) с 1 декабря введёт новые, улучшенные методы статистического учёта численности пенсионеров в России и сумм назначенных им пенсионных выплат, заявил журналистам доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Эксперт уточнил, что...
30 ноября 2023
Некоторым пенсионерам в России пообещали выплатить в декабре две пенсии
Категория российских пенсионеров по старости, которым пенсионные выплаты обычно доставляют с 1-го по 8-е число каждого месяца, получат в декабре 2023 года пенсию сразу за два месяца — декабрьскую и за январь 2024 года. Об этом сообщила газета «Известия». В публикации отмечается, что денежные...
30 ноября 2023
В России приостановят индексацию зарплат чиновников
Президент России Владимир Путин подписал 27 ноября закон о приостановке до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, кроме военных и представителей силовых ведомств. Речь идёт о приостановке индексации зарплат судей, прокуроров, следователей и помощников депутатов и сенаторов. В то же...
27 ноября 2023