Милитаристские заявления канцлера Германии Фридриха Мерца говорят о том, что в Берлине забыли о темных страницах своей истории. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров, отметив: Мерц угрожает поставками на Украину дальнобойных баллистических ракет Taurus, которыми нельзя управлять без присутствия немецких военных на украинской земле.

Иван Шилов ИА Регнум

За передачу «Таурусов» выступает и новый глава германского МИД Йоханн Вадефуль, побывавший в Киеве с необъявленным визитом. То, что «ракетные» планы Мерца и его кабинета вызывают эффект дежа-вю, отмечали и немецкие СМИ, и ряд оппозиционных политиков, призывавших канцлера вспомнить уроки Второй мировой. Среди которых — не только военные преступления на Украине, но и сомнительная «честь» первого использования ракетных технологий не в мирных целях.

Когда-то немецкие военные инженеры стояли у истоков ракетостроения, впервые придумав, как использовать в качестве оружия новые технологии, предназначавшиеся для будущего покорения космоса. Если бы в Берлине обратились к истории национальной ракетной программы, то, возможно, смогли бы сделать вывод о том, чем оборачиваются поиски «оружия возмездия», которое готовят к откровенно террористическим задачам.

«Меч Зигфрида»

В массовом сознании история программы ракетных вооружений Германии напрямую связана с нацистским режимом и программой Vergeltungswaffеили V-Waffe — «Оружия возмездия», которая разрабатывалась в Третьем рейхе в последние годы Второй мировой войны.

«Чудо-оружие» и «средства возмездия» успели войти в нацистскую неомифологию — ведомство Йозефа Геббельса сравнивало новейшие разработки с копьём бога Вотана, мечом героя Зигфрида и другими магическими артефактами из «наследия предков». Даже прозаические называния «самолётов-снарядов», то есть крылатых ракет «Фау», отсылали к пропагандистскому сюжету: с буквы V («фау») начинается слово Vergeltung — «возмездие».

Но программа разработки немецких ракетных вооружений началась не в Третьем рейхе, а в демократической Веймарской республике, исторической преемницей которой числит себя послевоенная ФРГ и её канцлеры, включая Мерца. После окончания Первой мировой войны державы-победительницы наложили на Германию ряд запретов, касающихся военно-промышленного комплекса и развития армии. В частности, одна из статей Версальского мирного договора 1919 года также запрещала Германии разрабатывать твердотопливные ракеты.

Вернер фон Браун держит в руках модель «Фау-2»

Однако правительство Веймарской республики смогло найти лазейку в условиях договора, в котором не упоминались ракеты, действующие на жидком топливе. В 1929 году военное и политическое руководство Германии санкционировало начало исследований, касающихся применения ракет с жидкостным реактивным двигателем (ЖРД) в военных целях.

После того как немецкие физики в своих теоретических выкладках доказали эффективность концепции ракетных ударов, в 1932 году в Куммерсдорфе под Берлином был сооружён экспериментальный полигон, где, в частности, работал будущий «ракетный барон» Вернер фон Браун.

Примечательно, что на разработку ракет Германия пошла из-за наложенных союзниками ограничений, запрещающих армии республики — рейсхверу иметь военную авиацию. Поэтому пока Великобритания, Франция, США и Советский Союз развивали авиапромышленность, немцы, пусть и вынужденно, пошли по пути принципиально новых технологий. Что позволило немецкой науке сильно вырваться вперёд.

«Агрегаты» в стратосфере

Первые испытания новой экспериментальной ракеты Aggregat-2 (А-2) с жидкостным двигателем прошли в 1934 году, на следующий год после назначения Адольфа Гитлера канцлером.

В ходе эксперимента ракета смогла достигнуть высоты в 3,5 км. И хотя A-2 длиной всего в 1,6 м и массой 107 кг сама по себе не представлялась грозным оружием, немецкий генеральный штаб был полностью удовлетворён ходом испытаний. Впервые на практике было доказано, что баллистические ракеты смогут доставлять боевую часть на значительные расстояния.

Ракета «Фау-2». 1943

Развивая достигнутые успехи, немецкие конструкторы в 1937 году разработали ракету А-3. На новой модели были опробованы технологические решения, которые до сих применяются в ракетостроении. Для управления полётом конструкция была оснащена газодинамическими рулями, а стабилизация осуществлялась при помощи гироскопической системы.

А-3 обладала более серьёзными характеристиками, чем предыдущие модели. При массе в 750 кг в ходе испытаний ракета смогла подняться на высоту более 12 тысяч метров. К началу Второй мировой войны немецкая промышленность создала экспериментальную ракету А-5, способную поражать цели на дальности в 15-20 км и подниматься на высоту 12 км. Теперь предстояло использовать накопленный опыт испытаний в военной промышленности. Так зародилась концепция ракеты A-4/V-2, более известной как «Фау-2». Однако до поры в Берлине не отдавали ракетной программе приоритета над другими направлениями военно-промышленного комплекса.

Дешевле «Тигра»

Несмотря на доказанную эффективность баллистических ракет, до поры руководство Третьего рейха не уделяло перспективным технологиям решающего внимания. Потребности вермахта полностью удовлетворяли «традиционные» вооружения — флот, артиллерия, танки и авиация. В Берлине полагали, что если к 1942 году армии без всяких ракет удалось захватить большую часть Европы и выйти к Волге, то и дальше можно будет обойтись без них.

Но после поражений под Сталинградом и на Курской дуге, да ещё и перед лицом возможной высадки англо-американских войск в Европе, осенью 1943 года Гитлер решил сделать ставку на баллистические ракеты. Приглашённый в ставку фюрера Вернер фон Браун продемонстрировал военному и политическому руководству Рейха кадры испытаний ракет V-2 и А-5 и представил проект создания новых, более мощных ракет.

Пуск ракеты «Фау-2» в Пенемюнде. 1942

Также конструктор произвёл впечатление на правительство Рейха, доказав, что производство десятка ракет обойдётся дешевле одного тяжёлого танка «Тигр».

По воспоминаниям фон Брауна, Гитлер признался, что изначально не верил в перспективы ракетной программы, однако после демонстрации предоставил ракетчикам дополнительные ресурсы. Перспективная разработка тогда и получила название Vergeltungswaffe — «Оружие возмездия».

Собственно, «мстить» нацисты планировали Великобритании за бомбардировки немецких городов.

Низкая эффективность

Однако не все в руководстве Рейха одобряли новое увлечение фюрера. Уже после поражения Рейха министр промышленности Альберт Шпеер в тюремном дневнике отмечал: даже несмотря на относительную дешевизну ракет, возможности немецких предприятий по их производству были ограничены.

Пропагандистский эффект был ярким: на газетных фото и в кинохронике немцы могли убедиться, как на деле работает лозунг ещё времён Первой мировой войны «Gott strafe England!» — «Боже, покарай Англию!». Но реальный практический эффект был скромнее. На пределе возможностей вермахт мог запустить по Британии не более 30 ракет с общей боевой массой в 24 тонны. Союзники могли бы добиться аналогичного эффекта, задействовав всего 12 бомбардировщиков B-29.

Однако Гитлер решил сделать ставку на террор мирного населения Великобритании и не прислушался к мнению специалистов. При этом фюрер не мог не осознавать, что V-Waffe обладает низкой точностью, а значит, не может использоваться для ударов по военным целям. Первый боевой пуск ракеты «Фау-2» по Лондону состоялся 8 сентября 1944 года. Первоначально британские власти даже не поняли, что произошло — в газетах было размещено сообщение о взрыве бытового газа.

Лондон после обстрела «Фау-2». 27 марта 1945

По воспоминаниям британского писателя Ивлина Во, дальнейшие атаки баллистических ракет смогли в известном смысле запугать лондонцев. В отличие от «традиционных» бомбардировок, сопровождавшихся сигналами воздушной тревоги, ракетные атаки происходили внезапно. Целые дома превращались в руины буквально за несколько секунд, и лондонцам приходилось жить в ожидании скорой смерти, которая могла прийти в любой момент.

Германия продолжала наносить удары по британской территории до конца марта 1945 года. За это время было осуществлено 1359 пусков, около тысячи ракет смогли достичь английских берегов. По мере того как авиаудары союзников уничтожали немецкую промышленность, качество производства ракет постоянно ухудшалось. Около 40% пусков заканчивались взрывом ракеты при запуске или ее падением на значительном удалении от цели.

Поскольку стартовые площадки становились целями авианалётов союзников, немецкие специалисты разработали мобильные пусковые комплексы. Однако несмотря на то, что «Фау-2» стала настоящим технологическим прорывом, она обладала низкой точностью. За семь месяцев ракетных ударов по Лондону погибли 2724 человека, то есть в среднем на одну выпущенную ракету пришлось 1,5-2 погибших мирных жителя.

Таким образом, ставка Гитлера на террор мирного населения себя не оправдала. Более того, отвлечение немецкой промышленности на реализацию химерических планов фюрера вместо удовлетворения реальных потребностей немецкой обороны в известном смысле приблизило разгром Рейха и окончание войны.

Советские «Фау»

Практически сразу после завершения военных действий страны-победительницы открыли настоящую охоту на немецких физиков. В большей степени здесь повезло англо-американским войскам, оккупировавшим Западную Германию.

Трофеями союзников стали десятки «Фау-2», часть из которых была разобрана «по винтику» для изучения, а часть — направлена на полигоны в США и Великобритании для испытательных запусков. В руки американцев также попали лучшие немецкие физики, включая самого фон Брауна и многих специалистов из его команды. Из немецких учёных была создана специальная группа, которая в тесном сотрудничестве с корпорацией General Electric создала испытательные полигоны и наладила выпуск «Фау-2»/А-4. Первый успешный запуск «американской» ракеты был осуществлён на полигоне армии США White Sands — «Белые пески» 10 мая 1946 года.

Пентагон использовал ракеты А-4 вплоть до 1951 года, когда, не без участия всё того же фон Брауна, не были разработаны более современные модели.

С другой стороны, почти 1200 специалистов, в том числе бежавший из американской зоны оккупации заместитель фон Брауна Гельмут Греттруп, были привлечены к работе по созданию тех же самых ракет в интересах Красной армии. В дальнейшем группа мз 150 немецких специалистов, в которую входили 13 профессоров, 32 доктора технических наук, 85 дипломированных инженеров и 21 инженер-практик, продолжила работу на территории Советского Союза.

Через год после окончания войны в советской оккупационной зоне был восстановлен завод по сборке ракет, возобновила работу часть лабораторий и институтов, ранее причастных к производству «Фау-2». Усилиями советских и «трофейных» специалистов из «заготовок» времён войны были собраны семь ракет.

Первое испытание «советских» «Фау-2» состоялось на полигоне «Капустин Яр» в октябре 1947 года. На основе немецкой разработки была создана первая советская ракета Р-2.

В дальнейшем немецкий опыт был использован СССР и США для создания национальных ракетно-космических программ.

Обход ограничений

По завершению Второй мировой войны союзники наложили на проигравшие стороны ограничения, касающиеся вооружённых сил и военно-промышленного комплекса. Однако, по неподтверждённым данным, правительство ФРГ смогло частично наладить производство вооружений при участии Швеции и негласном одобрении со стороны США.

Немецкий след прослеживается в программе разработки первого шведского реактивного истребителя Saab 21R и других самолётов производства фирмы Saab.

В период с 1998 по 2004 год немецкая фирма Daimler-Benz Aerospace и шведский концерн Saab Dynamics разработали авиационную крылатую ракету большой дальности Taurus. Так что Германия действительно имеет опыт и возможности для разработки ракет.

И вновь, как и почти сто лет назад, немецкое правительство идёт на нарушение ограничений, прекрасно осознавая, что новые вооружения, скорее всего, не повлияют на ход войны, а с другой стороны — немецкие ракеты могут быть превращены в оружие террора другим режимом, балансирующим на грани военного разгрома.