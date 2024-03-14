Материалы с тегом «Суды»
Суд приговорил сержанта, устроившего пожар в «Полигоне», к 20 годам
Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Станислава Ионкина, устроившего пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, где погибли 13 человек, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом говорится в решении суда. «Признать Ионкина виновным и по совокупности преступлений...
14 марта 2024
В Петербурге суд арестовал планировавших теракты членов РДК*
Члены «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, арестованы до 27 апреля, сообщили 14 марта в пресс-службе судов города. «Избрана мера пресечения в виде заключения под...
новость часа
14 марта 2024
Суд в Петербурге отказал двум лесбиянкам в расторжении их «брака»
Петербургский суд отказался принять заявление на развод у женской пары (ЛГБТ — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), которая зарегистрировала «брак» в Копенгагене. Объединённая пресс-служба городских судов пояснила в Telegram-канале, что зарубежное семейное право в России...
13 марта 2024
«Дочке» Uniper запретили вести тяжбу с «Газпромом» за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. Об этом сообщает ТАСС. «В случае нарушения запрета суд...
13 марта 2024
Усть-Лабинский суд удовлетворил ходатайство об УДО Шакро Молодого
Усть-Лабинский суд Краснодарского края в ходе закрытого заседания удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова (Шакро Молодого), передаёт 13 марта Telegram-канал «112». Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Главная причина —...
13 марта 2024
В метро Москвы мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку
В московском метро мужчина с ножом напал на девушку, которая отвергла его ухаживания, он арестован, сообщила 13 марта пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале. По данным ведомства, 23-летний ранее судимый мужчина познакомился с женщиной и настойчиво предлагал проводить её до дома...
13 марта 2024
Мосгорсуд утвердил заочный арест Панина по делу о призывах к терроризму
Московский городской суд на заседании 12 марта оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда столицы о заочном аресте актёра Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения. «Московский городской суд оставил без изменения...
12 марта 2024
Жительниц Краснодара оштрафовали на ₽100 тыс. после видео с поцелуем в кафе
В Краснодаре суд оштрафовал блогера и её подругу за поцелуй на камеру, который они сняли в местном кафе и выложили в Сеть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В сообщении говорится, что суд признал 24-летнего блогера и её 19-летнюю подругу виновными в пропаганде...
12 марта 2024
Мосгорсуд утвердил приговор акционисту Крисевичу
Московский городской суд оставил в силе приговор акционисту Павлу Крисевичу по уголовному делу о стрельбе холостыми патронами на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба суда. «Приговор Тверского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — рассказали в...
11 марта 2024
Суд оштрафовал ещё одного участника «голой» вечеринки за пропаганду ЛГБТ*
Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей Вячеслава Большакова — ещё одного участника «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в декабре в клубе «Мутабор». «Суд рассмотрел дело об административном правонарушении...
11 марта 2024
Суд взыскал с клуба «Мутабор» 550 тыс. рублей из-за музыкальных композиций
Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Российского авторского общества (РАО) к ООО «Арт-Центр» — владельцу ночного клуба «Мутабор», где прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 11 марта сообщил корреспондент ИА Регнум. С клуба будет взыскана сумма...
11 марта 2024
Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову*
Мосгорсуд 11 марта отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петру Верзилову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Верзилов ранее был осуждён на 8,5 года колонии за распространение ложной информации о российских вооружённых силах...
11 марта 2024
Суд отменил бывшему вице-президенту РЖД Акулову домашний арест
Бывший советник гендиректора РЖД, бывший вице-президент по пассажирским перевозкам компании Михаил Акулов освобождён из-под домашнего ареста по решению Мещанского районного суда Москвы. Информация об этом содержится в электронной картотеке суда. Вместо домашнего ареста Акулову назначен запрет...
11 марта 2024
Австралиец, приговорённый к казни в Китае, избежит смерти, соблюдая правила
Гражданин Австралии Ян Хэнцзюнь, приговоренный в Китае к смертной казни за шпионаж, избежит смерти при соблюдении правил. Соответствующее заявление сделал 11 марта посол КНР в Австралии Сяо Цянь в ходе бизнес-конференции в Сиднее. Дипломат напомнил, что австралийский писатель и блогер Ян Хэнцзюнь...
11 марта 2024
На Украине впервые в истории лишили человека жилья за поддержку России
В Виннице на Западной Украине суд отобрал жильё у 80-летней пенсионерки по делу о сепаратизме, сообщило издание ТСН. «Это первый на Украине случай конфискации имущества за подобные преступления», — отметили журналисты. Суд решил конфисковать жильё и имущество у 80-летней школьной учительницы за...
10 марта 2024
Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков об армии России
Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о потерях российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как стало известно 8 марта, решение о штрафе приняли в декабре 2023 года, но причина оставалась неизвестной...
8 марта 2024
Сторонника «Азова»* оштрафовали в Рязани за призывы к терроризму
Жителя Рязани Александра Афиногена оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы вступить в ряды террористических организаций — «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность...
8 марта 2024
Из России выдворят гражданина Молдавии, обменянного на террориста Сенцова*
Басманный суд Москвы постановил выдворить из России гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого в 2019 году обменяли с Украиной по формуле «35 на 35». Об этом сообщила юрист Мария Тиллерт, которая представляет его интересы. Кроме того, на подсудимого наложили штраф в 5 тысяч рублей. «Суд...
новость часа
8 марта 2024
Бывшего вице-мэра Барнаула оставили в СИЗО до 9 апреля
Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн рублей, останется под стражей ещё на месяц. Такое решение на заседании 7 марта вынес Индустриальный суд города. В пресс-службе суда уточнили, что в...
7 марта 2024
Военнослужащий в Забайкалье получил шесть лет за уклонение от службы
В Забайкальском крае вынесли обвинительный приговор военному Петру Баранову за уклонение от службы. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. «Военнослужащий с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, желая провести время с семьёй...
7 марта 2024