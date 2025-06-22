22 июня в России отмечается как День памяти и скорби. В этот день 84 года назад тишину летнего утра разорвали грохот снарядов и вой сирен, началась Великая Отечественная война — самая страшная и кровопролитная в истории России. День, ставший символом национальной трагедии.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако вместе с этим 22 июня, так же как и 9 Мая, День Победы, — стал не только днем со слезами на глазах, но и датой памяти величайшего героизма. Утром 22 июня 1941 года бой приняли советские пограничники, первые герои той тяжелейшей войны. И с этого дня вся страна начала непростой путь к победе.

Сегодня мы вспоминаем трагедию и продолжаем борьбу за правду о ней. День памяти и скорби всегда будет напоминать нам о великой цене, которую заплатил наш народ ради будущего всего мира.

Увы, слишком часто в последние годы полем сражения становится уже сама история. Всё чаще мы сталкиваемся с попытками европейских властей, в том числе потомков побежденных, извратить или стереть память о тех событиях, подменить правду ложью, выставить Советский Союз агрессором и виновником чужих бед.

Но 22 июня 1941 года никак не укладывается в их попытку собрать историю нужным им образом: именно на нашу землю вторглись гитлеровцы и их союзники со всей Европы, у того бедствия были организаторы и исполнители, те, кого разгромили наши предки. Не мы пришли с войной, не мы хотели крови. Сегодняшние попытки представить иначе — тоже агрессия, только другими средствами.

Нам важно помнить не только о потерях, но и о том, кто и зачем напал на нас. Гитлеровский план «Ост» предусматривал уничтожение большей части населения Советского Союза. Наших бабушек и дедушек считали «людьми второго сорта», хотели стереть с лица земли, выживших же — превратить в рабов для «арийских господ» или вытеснить за Урал.

Это был не просто военный конфликт — это была борьба за право на существование народов СССР.

Современная Европа пытается умолчать об этом или извратить исторические факты, скрывая истинную природу нацизма. Более того, не сильно скрываясь, современные идейные наследники Гитлера составляют планы в отношении нашей страны, не сильно отличные от печально известного плана «Ост». Звучат требования ограбить и «деколонизировать» Россию, превратив ее в десяток постоянно пребывающих в хаосе и усобицах государств.

Противостояние с киевским режимом, поддерживаемым странами Запада, тоже является борьбой за выживание русского народа и других народов нашей страны.

Именно поэтому так важно, что 22 июня по всей стране проходят масштабные памятные мероприятия. От Калининграда до Владивостока зажигаются свечи памяти, звучат звуки траурной музыки, школьники читают письма с фронта как воинов Великой Отечественной, так и бойцов СВО, волонтеры ухаживают за мемориалами.

Эти ритуалы памяти — живое, искреннее всенародное действо по увековечиванию великого подвига наших предков. Оно передаётся от поколения к поколению, обретая новые формы, вовлекая всё больше людей. Это доказывает: мы не забыли и никогда не забудем наших павших, отдавших жизнь за то, чтобы жили мы.

Особую роль в этом процессе играют молодые — те, кому ещё предстоит строить будущее России. Искреннее участие детей и молодежи в акциях 22 июня даёт стране уверенность в том, что память о подвиге наших предков пройдёт сквозь века. Дети и подростки, вступающие в ряды «Юнармии», «Движения первых», участвующие в акциях «Свеча памяти» или «Письмо солдату», становятся не просто участниками мероприятий, но хранителями исторической правды, осознающими это.

Их участие позволяет верить, что традиция передачи памяти о Великой Победе, дошедшая до нас, продолжится и в будущем через наших детей.

Именно память о 22 июня помогла России избежать трагедии. Начав спецоперацию, мы показали, что извлекли урок из 1941 года. Сорвав планы киевского режима по наступлению в Донбассе, которое могло привести к огромным разрушениям и потерям, мы не позволили врагу за счет внезапного удара проникнуть вглубь российской территории, застать нас врасплох, как это случилось в начале Великой Отечественной войны.

Можно много спорить об оптимальном времени начала СВО и о том, нужно ли было ее начинать раньше, но бесспорно одно: конфликта было невозможно избежать.

Киев и его спонсоры слишком много поставили на подготовку к войне против Донбасса и хотели захватить его. Упредив этот удар, мы смогли избежать повторения трагедии 22 июня.

Сейчас мы побеждаем в СВО и тесним врага: освобождена ЛНР, идут бои за освобождение ДНР, Херсонской и Запорожской областей, идет создание буферной линии в Сумской и Харьковской областях. Если бы в 2022 году мы покорно приняли удар, ситуация могла бы быть кардинально иной.

Да, война — это всегда трагедия. Но куда большее бедствие — бездействие перед лицом угрозы. Мы это знаем, потому что помним, чем обернулось бездействие тогда, 22 июня 1941 года.

И всё же, несмотря на всю боль, 22 июня не только дата скорби и памяти, поскольку этот день неразрывно связан с трагедией нашего народа, жертвами и бедствиями. Однако 22 июня — еще и повод для гордости. За тех, кто принял первый удар. За пограничников, не отступивших ни на шаг. За бойцов Брестской крепости, которые неделями сдерживали натиск гитлеровцев. За народ Белоруссии, первым попавшим под оккупацию и проявившим величайшую доблесть в ходе партизанских боев в тылу врага. За зенитчиков, моряков, пехотинцев, которые первыми встали на пути врага. Их подвиг сорвал план молниеносной войны, гитлеровский «блицкриг», и дал стране время собраться и ответить.

В 2025 году День памяти и скорби снова объединяет миллионы граждан России. Кто-то возложит цветы к мемориалу, кто-то зажжет свечу у окна, кто-то прочтет детям строки из военных писем. Эти жесты — акт национального единства. Пока мы помним, мы сильны. Пока горит свеча памяти — ничто не сможет нас сломить.