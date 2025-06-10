В последние недели из зоны СВО поступали сообщения о продвижении наших военных в 60-65 километрах к западу от Донецка, близ границ Днепропетровской области. Судя по свежим сводкам, боевые действия перенесены уже на территорию этого региона.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на минувшей неделе штурмовые подразделения 41-й гвардейской общевойсковой армии освободили село Орехово в Красноармейском (Покровском) районе ДНР. Село расположено менее чем в километре от установленной Конституцией госграницы России. Бойцы-штурмовики углубились на сопредельную территорию Днепропетровской области и заняли там плацдарм.

10 июня в Минобороны проинформировали: подразделения группировки «Восток», действующие в районе Великой Новосёлки, продвинулись вглубь территории противника и «нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны» не только близ нескольких сёл в ДНР — Воскресенки, Поддубного, Комара, — но и в районе села Малиевка в Синельниковском районе Днепропетровской области.

О выходе подразделений группировки «Центр» к границе ДНР стало известно 8 июня. Тогда же поступили сообщения о заметных потерях противника в этом районе: ВСУ лишились более полутысячи бойцов, семи бронемашин (в числе которых шведский БТР Viking) и поставленной США радиолокационной станции.

Сообщалось, что за успешное продвижение в Днепропетровской области командира одного из полков 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Евгения Дараева представили к званию Героя России.

А уже 9 июня пресс-служба нашего оборонного ведомства официально подтвердила: за сутки бойцы расширили зону контроля в Днепропетровской области.

Командование противника пыталось опровергнуть сообщения о прорыве ВС России. Однако успехи российских войск на этом направлении подтвердились фото- и видеоматериалами из Синельниковского района.

Наши военные по сути начали формирование зоны безопасности для жителей освобождённых районов запада ДНР. Это уже третья буферная зона после тех, что создаются соответственно в Сумской и Харьковской областях.

То, что наступление здесь ведётся в том числе и ради создания «буфера», подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трассы решают всё

Но на первом этапе заход в Днепропетровскую область позволит ВС России завершить разгром группировки противника в западной части ДНР, между Красноармейском (Покровском) и Великой Новосёлкой. Так, с освобождением приграничного села Орехово перед российскими войсками открывается выход к трассе Т0428, по которой противник подвозит подкрепления и боеприпасы в Донбасс.

Ключевое значение приобретает населённый пункт Новопавловка — логистический центр в тылу украинской группировки. Об этом сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«В последние месяцы вся логистика шла через Новопавловку. Сначала работала там авиация, потом, как мы подошли ближе, дроны включились тоже. Сейчас возникает реальный шанс отрезать им снабжение, вырваться на коммуникации и завершить освобождение всей западной части Донбасса. Дальше можно будет высвободившиеся силы двинуть на другие направления», — сообщил собеседник издания.

При этом российские войска не ограничились успехом лишь на одном участке фронта. По сообщениям с мест, штурмовым подразделениям удалось выбить противника из села Алексеевка, находящегося на той же трассе Т0428, в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

Добавим, что 10 июня стало известно о взятии под огневой контроль трассы Е50, ведущей из Павлограда (крупного центра в Днепропетровской области) в пока ещё контролируемый ВСУ Красноармейск­-Покровск. Позиции ВСУ, расположенные на участке между Алексеевкой и Орехово, оказываются в полуокружении.

Севернее Орехово боевые действия продолжаются в районе Новониколаевки и Новосергеевки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3970023" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Солнцепек» накрыл позиции ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР

Успех наступления по всей линии фронта от Новосергеевки до Алексеевки в перспективе может позволить расширить протяжённость буферной зоны в Днепропетровской области до 15-20 км.

Сумы в зоне досягаемости

Одновременно с наступлением на западе ДНР и в сопредельных районах Днепропетровской области российские войска продолжают операцию по расширению буферной зоны в Сумской области. Накануне стало известно, что освобождены ещё три села — Кондратовка, Александровка и Алексеевка.

Украинский аналитический портал DeepState признал успехи российской армии, а также отметил наше продвижение в районе сёл Беловоды, Локня и Садки. По неподтверждённым данным, российские войска также выбили противника из населённого пункта Варачино. Таким образом, по состоянию на 10 июня передовые подразделения находятся на расстоянии всего 20 км от столицы региона — города Сумы.

Украинские источники признают, что уже в ближайшее время северные окраины города могут оказаться в зоне досягаемости ударов российских FPV-дронов.

Отдельные модели, способные наносить удары на расстоянии до 50 км, уже сейчас могут атаковать объекты ВСУ в центральных и южных районах Сум, а также в прилегающих населённых пунктах. Таким образом, вся логистика противника в этом районе оказывается под прицелом российской армии.

При этом наша авиация наносит интенсивные удары по всему протяжению трассы Н-07, связывающей Сумы и приграничные районы, сообщают украинские источники. При атаках активно задействуются как беспилотники, так и фронтовые бомбардировщики, использующие фугасные авиабомбы. Командование украинской армии, в свою очередь, стремится не допустить прорыва российских войск на этом направлении.

Противник пытается выстроить новую линию обороны южнее формируемого нашей армией буфера, по течению реки Олешня — в 10 км от границы и в 15 км севернее Сум. При создании оборонительного рубежа ВСУ делают ставку на господствующие высоты вдоль правого берега реки, а также на леса, которые позволяют скрывать сосредоточения пехоты и бронетехники.

При этом украинские источники жалуются на нехватку войск.

Задачи по организации обороны Сум приходится решать подразделениям, которые в течение последних месяцев понесли тяжёлые потери в курском приграничье. На замену выбывшим из строя опытным военным Киев направляет мобилизованных новобранцев.

Заря летней кампании

Российские войска с начала 2025 года освободили более 150 населённых пунктов. Накануне Минобороны сообщило об освобождении посёлка Заря южнее Константиновки (самого южного из городов в Славянско-Краматорской агломерации на северо-западе ДНР).

Заря стала 152-м населённым пунктом, занятым в ходе наступления. Начало летней кампании ВСУ встречают в предельно обескровленном состоянии.

По данным открытых источников, по состоянию на июнь украинские войска потеряли 27 из 31 танка M1A1 Abrams, ранее поставленных США.

Не лучшим образом для Киева обстоит ситуация и в воздухе, признал спикер ВВС Украины Юрий Игнат. «К сожалению, сегодня у России есть самолёты, которые видят дальше, и ракеты, которые летают дальше. Даже по сравнению с F-16. У них также есть мощная противовоздушная оборона, которая работает в тандеме с авиацией», — признал он. При этом сама украинская ПВО не выдерживает атак российских ВКС, отмечает The New York Times.

Как западные, так и украинские источники резюмируют, что в условиях нехватки вооружений и полного превосходства российской армии на суше и в воздухе ВСУ может грозить обвал фронта сразу на нескольких направлениях.