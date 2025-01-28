Вооружённые силы России продолжают наносить чувствительные поражения противнику в Донбассе. Главным успехом за минувшую неделю стало освобождение стратегически важного посёлка городского типа Великая Новосёлка в восточной части ДНР. Ключевой узел обороны противника на южнодонецком направлении взяли штурмом 5-я танковая бригада и 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

Иван Шилов ИА Регнум

Освобождение населённого пункта подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве сообщили, что во всех районах Великой Новосёлки установлены флаги Российской Федерации.

Решающий штурм города начался две недели назад. Российские силы последовательно перерезали все маршруты снабжения противника, отрезав гарнизон ВСУ от Запорожской области на западе и от Покровска — на севере.

После этого подразделения российской армии начали штурм населённого пункта, разрезав оборону противника надвое. Военнослужащие 110-й механизированной бригады ВСУ, оказавшиеся в южной части населённого пункта, оказались блокированы.

Формально у противника оставалась возможность отступить из города через реку Мокрые Ялы. Инженеры ВСУ смогли создать временную переправу, которая неоднократно подвергалась ударам российской артиллерии и авиации.

При отступлении из города украинские войска понесли большие потери, сообщают фронтовые источники ИА Регнум. Часть украинских военных оказалась идти на прорыв и осталась в городской застройке.

«Мы прекрасно понимали, где и как они попытаются отступить. Все маршруты отхода были пристреляны и изучены. Поэтому, когда они пытались выйти поодиночке или группами, отрабатывала вся номенклатура вооружений. Многие решили остаться и сдаться в плен, чтобы не уходить по «дороге смерти», — сообщил собеседник издания.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В свою очередь, командование украинской группировки даже не пробовало организованно отводить своих подопечных из сжимающегося кольца, попытавшись разменять их жизни на время. Если ВСУ таким образом планировали связать российскую армию и затянуть бои в городе, этот план провалился.

В ходе продолжающегося штурма российским войскам удалось прорваться в центр населённого пункта и завязать бои в жилой застройке.

При этом украинский генштаб по-прежнему отрицает какие-либо проблемы для себя в районе Великой Новосёлки. Командование оперативно-стратегической группировки «Хортица» сообщало, что в городе идут бои даже после того, как над зданием местной администрации был поднят российский флаг.

Во время боёв за посёлок подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ понесли тяжёлые потери. Группы военнослужащих, не сумевших или не захотевших идти на прорыв, попали в плен. Часть вэсэушников оставили прикрывать отход и фактически бросили на произвол судьбы.

После освобождения Великой Новосёлки российские войска вышли к границе с Запорожской и Днепропетровской областями. Сложившаяся ситуация создаёт серьёзную угрозу для сил украинской армии в этом районе. Под контролем ВСУ не остаётся крупных населённых пунктов и/или высот, вокруг которых можно было бы образовать оборону.

Также украинское командование вовремя не озаботилось строительством сплошной линии фронта в этом районе, что позволяет российским войскам вскоре вырваться на оперативный простор.

По данным с мест, после освобождения Великой Новосёлки новая линия фронта установилась по течению реки Мокрые Ялы. Бои продолжаются севернее Времевки и в районе заказника «Северная балка».

Покровск: угроза полного окружения для ВСУ

Бои продолжаются и на покровском направлении, где российские войска также вышли на границу с Днепропетровской областью. Самой горячей точкой здесь стала линия Новоелизаветовка — Успеновка — Котлино. Подразделения Вооружённых сил России находятся в нескольких километрах от ключевой трассы М-30, связывающей Покровск с Днепропетровском через Первомайск и Павлоград.

В командовании ВСУ признают, что ситуация в районе Покровска «очень сложная», российская армия обходит город с запада. Об этом заявил спикер оперативного командования «Хортица» Виктор Трегубов.

«Это их главная амбиция — именно обойти Покровск с запада. Соответственно, там идут тяжёлые бои, украинские войска пытаются остановить их и не дать осуществить охват города, не дать прервать логистические пути», — заявил Трегубов.

Украинские источники предполагают, что бои за город могут начаться в ближайшее время. Однако перед тем, как начать штурм, российским войскам предстоит полностью окружить всю покровскую агломерацию, включая город-спутник Покровска Мирноград.

Раньше ВС РФ перерезали дорогу между Покровском и Константиновкой, отрезав город с востока. Однако о полном окружении сил противника можно будет говорить только после взятия под контроль дороги на Лозовую, что севернее Покровска, отмечают источники ИА Регнум.

«Можно осторожно говорить, что бои за Покровск входят в финальную стадию. Нужно помнить, что десять лет назад здесь жили почти сто тысяч человек. Город очень хорошо укреплён, особенно промзона. Так что мы будем готовиться к боям, но сначала нужно перерезать все без исключения коммуникации», — рассказал собеседник издания.

Контроль над шоссе и автострадами приобретает особое значение из-за аномально тёплой погоды в Донбассе. Раньше ВСУ успешно использовали для снабжения окружённых группировок подмёрзшие грунтовые дороги, но ранее потепление превратило украинские чернозёмы в топкое болото, непреодолимое как для колёсной, так и для гусеничной техники.

При этом украинские подразделения на местах сталкиваются с нехваткой вооружений, а отдельные подразделения обескровлены и укомплектованы едва ли на 50% от штатного состава, добавляют источники ИА Регнум.

Украинской армии не хватает резервов

Информацию о бедственном положении отдельных соединений ВСУ подтверждают и украинские источники. Журналист и экс-советник минобороны Юрий Бутусов сообщал, что 153-я бригада украинской армии, которая раньше получила американские БМП Bradley, теряет сотни человек из-за массового дезертирства.

Подразделение было укомплектовано мобилизованными, которые не получили достаточной подготовки. При этом в бригаде не хватает опытных командиров. У отдельных соединений нет логистического транспорта, что приводит к проблемам со снабжением.

Военнослужащие также сталкиваются с некомпетентностью руководства при планировании боевых задач, а опытных бойцов командование выдёргивает из бригады, чтобы передать в другие подразделения.

Но и это ещё не всё. Часто пехоте и бронетехнике приходится действовать без поддержки дронов и достаточной координации между отдельными соединениями, что приводит к большим потерям. Ремонтные же соединения не получают достаточного количества запчастей для восстановления западной бронетехники. В итоге на всю бригаду остаётся всего 5–10 боеготовых машин.

С аналогичными проблемами сталкиваются и другие бригады «150-й» серии, созданные уже после начала СВО, отмечают фронтовые источники. Нехватка войск приводит к тому, что командованию ВСУ всё чаще приходится «затыкать дыры», пишет издание The Economist со ссылкой на источники в рядах ВСУ.

«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в хаотичном порядке, надеясь, что сможем как-то остановить продвижение российских войск», — рассказал собеседник британского журнала.

Очень тёплая зима в сочетании с хроническими проблемами противника создаёт новые возможности для наступления российской армии. Если положение дел не изменится (у ВСУ возможностей переломить ситуацию в свою пользу не остаётся), ближайшие недели могут стать решающими для битвы за Донбасс.