В развитии ситуации в зоне СВО за последние две недели можно выделить два тренда. Пока подразделения группировки «Север» ВС России продвигаются от государственной границы к югу, расширяя буферную зону в Сумской области, в ДНР наши войска на нескольких направлениях приближаются к другому участку определённой Конституцией границы. Дальше — Днепропетровская область.

Иван Шилов ИА Регнум

4 июня Минобороны подтвердило: российские военные заняли село Кондратовка — по прямой от этого населённого пункта до областного центра, города Сумы не более 21 километра. На ряде участков, расстояние от линии боевого соприкосновения до Сум — около 19 км.

В сети публикуют кадры, сделанные российскими операторами беспилотников, на которых можно увидеть северные и восточные окраины города.

Ранее нашим штурмовым подразделениям в приграничье также удалось выбить ВСУ из двух сёл: Алексеевки, взятой под контроль 1 июня, и Андреевки, куда российские военные вошли 3 июня. Боевые действия продолжаются у Кондратовки, в районе населённых пунктов Юнаковка и Новониколаевка. В Сети также появились кадры подъёма российского флага над населённым пунктом Водолаги.

Только за сутки ВСУ потеряли в сумском приграничье более 200 бойцов, БТР, шесть армейских автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Усложнение положения ВСУ в приграничье признают и офицеры противника.

Накануне представитель 15-го мобильного пограничного отряда Государственной погранслужбы Украины Иван Шевцов констатировал: российские войска заняли «примерно 15 километров по фронту и около 6-7 километров в глубину».

В то же время, по сообщениям с мест, противник стремится купировать прорыв, стягивая в приграничье дополнительные силы.

Анна Рыжкова ИА Регнум Продвижение ВС России в буферной зоне в Сумской области. 4 июня 2025 года

Украинские войска предприняли серию попыток оттянуть российские войска с плацдарма в районе освобождённой Суджи, предприняв серию попыток перейти границу севернее — у села Тёткино Курской области. Все попытки противника продвинуться в этом районе были пресечены действиями авиации и артиллерии.

Также ВСУ постоянно задействуют беспилотники и ракеты для террористических ударов по территории Курской и Брянской областей. В ответ ВС России поразили серию объектов ВСУ как в Сумах, так и в окрестностях города. По неподтверждённым сведениям, целью одного из ударов стал штаб местного управления СБУ, а также полигоны, где проходили обучение новобранцы украинской армии.

«Пока противник ждёт штурма…»

Продолжается активное продвижение наших войск в ДНР, в 75-80 километрах к северо-западу от Донецка. На Красноармейском (Покровском) направлении российские войска штурмуют населённые пункты Новосергеевка и Новониколаевка в ДНР, расположенные непосредственно на границе Днепропетровской области.

По сообщениям с мест, восточнее города Красноармейск (Покровск) российские войска выбили ВСУ из Николаевки. Отдельные источники сообщают об успешном завершении штурма. Этот населённый пункт примыкает к посёлку Новоэкономическое, который, в свою очередь, входит в состав красноармейской агломерации. С освобождением Новоэкономического, Покровск-Красноармейск и его город-спутник Мирноград окажутся в большом полукольце.

Южнее Красноармейска передовые подразделения российской армии продвигаются — также в направлении границы с Днепропетровской областью. Успешный штурм позиций ВСУ привёл к тому, что в полуокружение попал населённый пункт Шевченко. Он располагается на трассе Т-0515, ведущей с юга ДНР (конкретнее, из освобождённого в марте крупного села Константинополь), вдоль западной границы ДНР через Красноармейск к Краматорску. В то же время, успех на этом направлении создаёт предпосылки для решающего удара на север и окружения города, сообщает фронтовой источник ИА Регнум:

«Всё идёт так, как и предполагалось. Пока противник ждёт штурма Покровска, стягивает в город всё новые подкрепления, в том числе — мобилизованных, мы обтекаем оборону противника по границам агломерации. От штурма Новоэкономического будет зависеть дальнейшая судьба наступления в этом районе — удастся ли перерезать логистику противника или нет».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Аналогичная операция продолжается в районе города Константиновка — первого в «цепи» городов протянувшейся с юга на север (Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск). Российские войска расширяют плацдарм, созданный в этом районе в последние недели. Ожесточенные бои продолжаются в районе села Яблоновка, а также у Александро-Калинова, Полтавки и Русина Яра.

Продолжается наступление и на южнодонецком направлении — к западу от Великой Новосёлки.

3 июня наши подразделения выбили вэсэушников из трёх опорных пунктов в лесополосах и на одной из высот западнее села Вольное Поле — которое находится близ стыка границ Днепропетровской области и двух российских регионов — ДНР и Запорожской области.

Украинская оборона в этом районе выстраивается в районе посёлка Комар, также в считанных километрах от границы с Днепропетровской области. На этом направлении противник неоднократно предпринимал попытки перейти в контратаку, однако был отброшен на исходные позиции.

Весенние неудачи ВСУ

Итоги наступления наших войск за весенние месяцы и первые дни начала лета выглядят для ВСУ крайне неутешительною. Главным успехом, безусловно, стало завершение операции по их разгрому в приграничье.

За три месяца Вооружённые силы России в Курской области освободили 33 населённых пункта, включая ряд посёлков, которые противник удерживал ценой огромных потерь в личном составе и военной технике. «На плечах» отступающего противника российской армии удалось ворваться на территорию Сумской области, занять более десяти населённых пунктов и создать буферную зону площадью в 200 квадратных километров.

В Донбассе решающим успехом стал прорыв линии обороны противника между двумя стратегически важными городами: Красноармейском и Константиновкой. Созданный плацдарм был расширен вглубь и в ширину на расстояние до 15 км. Южнее Красноармейска силы группировки «Восток» овладели ключевым узлом обороны противника — посёлком Богатырь, что позволило отбросить его из восточной части Донбасса к границам Днепропетровской области. В общей сложности, с марта по май в ДНР были освобождены 48 сёл и посёлков.

Анна Рыжкова ИА Регнум Общая ситуация в зоне СВО по состоянию на 4 июня 2025 года

Ещё одним крупным успехом за весеннюю кампанию стало «размораживание» запорожского фронта. Здесь российские войска смогли занять как минимум пять населённых пунктов и создать плацдарм на подступах к городу Орехов — ключевому населённому пункту, контроль над которым теоретически позволяет развить наступление на Запорожье.

Успехи российских войск признают, в том числе и на Западе. С начала весны российские войска только нарастили темпы продвижения, в среднем расширяя зону контроля на 14 квадратных километровв сутки, констатирует The New York Times — вдвое быстрее, чем в конце зимы — начале весны.

Только за неделю российские войска освободили18 населённых пунктов и заняли территорию площадью в почти 200 квадратных километров, в свою очередь подсчитывает немецкое издание Bild.

По оценке иностранных СМИ, последняя неделя стала «чёрной» для украинской армии: Киев сталкивается с точными ракетными ударами по тылам своих войск и терпит поражения на фронте.

Причиной этих неудач западные аналитики называют истощение людских и моральных ресурсов ВСУ, а также техническое превосходство российских войск.