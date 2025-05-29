Сообщения, пришедшие за последние дни из зоны СВО, складываются в два динамично развивающихся сюжета. Это продолжающееся наступление на северо-западе ДНР, в районе города Красноармейска (Покровска), и развитие нового «эпизода»: продвижение российской армии в сумском и харьковском приграничье, цель которого — создать и расширить «буфер», зону безопасности для Курской и Белгородской областей.

Иван Шилов ИА Регнум

29 мая Минобороны официально подтвердило освобождение двух «населёнников» в ДНР — сёл Шевченко Первое в Красноармейском районе и Гнатовка в Краматорском.

Шевченко Первое находится примерно в 5 км от недавно занятой Новой Полтавки и в 10 километрах от Мирнограда — города-спутника Красноармейска (Покровска). Оба центра пока остаются под контролем ВСУ.

С военной точки зрения освобождение небольшого села весьма значимо — расширился плацдарм наших войск вдоль трассы Красноармейск — Константиновка, бои за которую шли последние несколько недель.

По сообщениям с мест, наступление российской армии в этом районе продолжается одновременно на нескольких направлениях. Часть сил наступают на север и ведут штурм села Полтавка. По некоторым данным, боевые действия продолжаются непосредственно в черте «населённика».

Отдельные источники утверждают, что боевые действия также продолжаются в районе посёлка Русин Яр, севернее Полтавки.

В то же время подразделения, освободившие Шевченко Первое, продолжают наступление в направлении Покровска, стремясь окружить город с севера. Украинские источники с мест сообщают об интенсивных ударах по тылам ВСУ в населённых пунктах Новотроицкое, Владимировка и Родинское.

Село Родинское располагается на важной с военной точки зрения трассе Т0515, которая ведёт из Краматорска в Покровск-Красноармейск. Как отмечают эксперты, выход наших подразделений к трассе затруднит снабжение 110-тысячной группировки противника в Покровско-Мирноградской агломерации.

В целом направление удара позволяет предположить, что главной целью наступления является трасса Покровск — Родинское — Доброполье, ведущая на территорию Харьковской области. Таким образом, российские войска в перспективе могут перерезать один из двух оставшихся маршрутов снабжения крупной группировки противника в Покровской агломерации.

Сейчас противник пытается стабилизировать линию фронта по течению реки Казённый Торец, в 8-10 километрах от стратегически важной трассы. Однако планам ВСУ могут помешать погодные условия, сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Регнум Ход наступления в районе Покровска (Красноармейска)

«Сама по себе река не бог весть какой рубеж, до 4-5 метров в ширину. Сейчас у нас стоят дожди, река может подпитаться. Но в последние годы лето жаркое, уровень воды в том же Донце опускается. Так что больше похоже, что это какие-то ситуативные действия, как раньше они пытались построить оборону по реке Волчьей. Это и тогда ни к чему не привело, и сейчас вряд ли такой подход оправдается», — отметил источник.

В последнее время наступление севернее Красноармейска (Покровска) развивается относительно медленными темпами, однако с приходом более благоприятной погоды операция по окружению города может перейти в решающую стадию.

Продолжается продвижение и севернее, в Краматорском районе. Упомянутое выше село Гнатовка, освобождённое 29 мая, находится примерно в 20 километрах к югу от города Константиновка — самого южного центра Славянско-Краматорской агломерации (цепь городов с юга на север: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск).

Впрочем, пока о полноценном создании плацдарма для наступления непосредственно на Константиновку говорить рано. Необходимо будет «дозачистить» окрестности недавно освобождённого посёлка Александрополь.

Украинские «путанки»

Параллельно с боевыми действиями на подступах к Красноармейску и Константиновке российские войска развивают наступление на южнодонецком направлении — в районе Великой Новосёлки. Накануне стало известно, что силы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Зеленое Поле.

Развивая успех, силы группировки начали штурм посёлка Новополь одновременно с севера и востока. Примечательно, что на этом участке российские войска вновь вышли непосредственно к границе Днепропетровской области. Однако пока что силы группировки «Восток» занимаются дозачисткой территории Донбасса, не форсируя наступление на территорию соседнего региона.

Стремясь затруднить продвижение российских войск, ВСУ всё чаще усиливают линии обороны, разворачивая «малозаметные проволочные сети» (МЗП-1), также известные как «путанка». Сплошные заграждения из нескольких слоёв стальной проволоки создают трудности для штурмовой пехоты, а также для лёгкого транспорта — мотоциклов, квадроциклов и легковых машин.

По сообщениям с мест, ВСУ выставляют заграждения в местах возможных прорывов пехоты и техники, после чего атакуют наступающие силы при помощи беспилотников. Однако штурмовые подразделения российской армии зачастую преодолевают заграждения, усиливая наступающие порядки бронетехникой, и идут вперёд. Не только в районе Красноармейска-Покровска, но и на других стратегически важных направлениях.

120 кв. км зоны безопасности

Любопытно, что параллельно со сводками о продвижении наших войск к городу Константиновка в ДНР пришло известие: наши военные заняли село с тем же названием, Константиновка, в Сумской области у самой границы с Курской областью. Российские военные продолжают выполнять задачу президента по созданию и расширению зоны безопасности.

Освобождение посёлка подтвердили в Минобороны России. Успех на этом направлении позволил взять под огневой контроль трассу, соединяющую приграничье с городом Сумы, одним из центров исторически российской территории, Слободских земель.

По информации с мест, российские войска также установили контроль над населёнными пунктами Владимировка и Беловоды. Таким образом, площадь буферной зоны на границе между Курской и Сумской областями увеличилась до 120 квадратных километров.

То, что вэсэушники теряют контроль над приграничными территориями, подтверждают и источники противника: киевский аналитический портал DeepState фиксирует продвижение наших войск в направлении Яблоновки, Новониколаевки и Варачино.

При этом украинские источники отмечают присутствие на этом участке фронта большого количества наших БПЛА, наносящих удары по тылам группировки ВСУ на расстоянии в 30-40 км от линии фронта.

Дроны затрудняют логистику войск, размещённых в приграничье: они несут тяжёлые потери и зачастую сдают позиции, оставшись без боеприпасов и резервов.

Украинские источники фиксируют, что подразделения Вооружённых сил России одновременно расширяют буферную зону как вдоль границы, так и вглубь.

Оттеснили противника и на другом участке государственной границы. 29 мая стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Строевка в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны. Село находится на участке границы с Валуйским районом Белгородской области. Ранее противник неоднократно пытался пересечь здесь линию разграничения, чтобы вторгнуться на нашу территорию. Расширение буфера на этом направлении позволить обезопасить приграничные районы.

Моральный дух уже не тот

В то время как российская армия продолжает успешное наступление на ряде ключевых направлений, в рядах ВСУ нарастает возмущение действиями командования, которое не может изменить ситуацию на фронте.

Financial Times отмечает, что в рядах ВСУ падает моральный дух. Солдаты и офицеры ощущают, что военное и политическое руководство не имеет сколько-нибудь жизнеспособного плана продолжения военных действий, и тем более — стратегии победы.

На ситуацию также влияют внутренние разногласия среди офицеров ВСУ. В разговоре с Financial Times командир штурмового отряда, размещённого в районе Покровска, сообщил, что его войска всё ещё держатся, но морально полностью истощены.

При этом многие бойцы считают, что их жизни приносятся в жертву просто так. В целом, резюмирует издание, в рядах украинских военных зреет убеждение, что их «стирают» в угоду политическим интересам правительства.