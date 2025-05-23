Бойцы российской группировки войск «Центр» продолжают успешное продвижение к городу Покровск (Красноармейск) в ДНР. Как сообщили в Минобороны, на покровском направлении занято важное в военном отношении сел Новая Покровка — оно находится на трассе, которая соединяет два узла обороны ВСУ, Покровск и Константиновку.

Иван Шилов ИА Регнум

С освобождением района Новой Полтавки российские войска вышли на окраины населённого пункта Новоэкономическое, который плотно прилегает к Мирнограду — городу-спутнику Покровска.

Ранее на этом направлении были освобождены посёлки и сёла Новооленовка (Новоеленовка), Малиновка и Елизаветовка. Боевые действия продолжаются в районе населённых пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное и Шевченко Первое. Цель наших войск здесь — расширить зону контроля вдоль стратегически важной трассы T0504 Константиновка — Покровск. Это позволит рассечь группировку противника и создать предпосылки для нового наступления.

Покровская агломерация оказывается в полукольце. Однако даже в таких условиях штурм города может привести к большим потерям, ведь в распоряжении ВСУ всё ещё остаются маршруты снабжения: трасса T0406, связывающая Покровск с Днепропетровской областью, и дорога в Харьковскую область через сёла Родинское и Доброполье.

В ближайшее время можно ожидать, что вторая трасса в обозримом будущем будет перерезана, отметил фронтовой источник ИА Регнум.

«И Покровск и прилегающие населённые пункты превращены в мощный укреплённый район. Это агломерация, где проживало где-то 100 тысяч человек. Здесь плотная застройка и обширная промзона. Но севернее Покровска нет крупных населённых пунктов, поэтому есть возможность обойти город с севера. Имеющиеся резервы удерживают трассу из Покровска в Днепропетровскую область, так что ВСУ придётся или снимать их, или ожидать обвала фронта севернее Покровска», — сообщил наш собеседник.

В ближайшее время командование ВСУ может попытаться стабилизировать линию фронта по течению реки Казённый Торец, укрепив населённые пункты Новоэкономическое, Разино и Новоторецкое. В случае, если противнику в ближайшие недели не удастся «затормозить» фронт, российские войска смогут начать наступление на Родинское и перерезать один из двух маршрутов снабжения противника в Покровске, приблизив полное окружение города.

Для ВСУ потеря Покровска станет крупнейшим военным поражением, которое, как полагает собеседник ИА Регнум, может повлечь обвал линии фронта на Донбассе или в соседней Днепропетровской области.

Анна Рыжкова ИА Регнум Линия фронта в районе Покровска (Красноармейска)

Российские войска также развивают успех на другом стратегически важном направлении — на границе Курской и Белгородской областей с северо-западными регионами Украины. Ранее Владимир Путин поставил задачу создать вдоль российско-украинской границы буферную зону, призванную обезопасить российскую территорию.

По сообщениям с мест, операция по созданию такой буферной зоны продолжается в Сумской области, где российские войска освободили населённый пункт Локня и вышли на окраины посёлка Юнаковка, откуда почти год назад началось вторжение в Курскую область.

Освобождение Юнаковки позволит создать полноценный плацдарм, который сможет прикрыть Суджанский район от новых попыток вторжения со стороны ВСУ.

ВСУ без защиты с воздуха

Ещё одна примета нескольких последних дней — активизация атак с воздуха по позициям ВСУ, которые закрепляют успехи сухопутных сил. Противник признаёт: российская авиация (в том числе, фронтовые бомбардировщики Су-34, которые наносят удары управляемыми авиабомбами с модулями планирования и коррекции) нанесла серию ударов по тылам группировок на Донецком и Сумском направлениях.

Одной из целей стал полигон национальной гвардии Украины в городе Шостка в Сумской области в 50 км от границы с Россией. Противник потерял десятки бойцов. Значимым успехом стало уничтожение зенитно-ракетного комплекса Patriot, который наша аэроразведка засекла в районе поселка Орджоникидзе в Днепропетровской области. По ЗРК американского производства отработал оперативный ракетный комплекс «Искандер». «Накрыло» пункт управления, радиолокационную станция AN/MPQ-65 и три пусковые установки.

Кадры поражения «Пэтриота» были опубликованы Минобороны России.

Уничтожение одной батареи ПВО можно считать серьёзным успехом, последствия которого в ближайшее время окажут непосредственное влияние на ход боевых действий, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Романенко.

«Здесь нужно в первую очередь смотреть не на количество — сколько чего уничтожено, а на результат в стратегическом смысле. По сути, целый район остался без прикрытия с воздуха. В данном случае — без прикрытия остался Днепропетровск, где находятся военные предприятия, тылы группировки на Донбассе и в Запорожской области. Теперь они окажутся под ударом, а фронт недополучит снаряды, подкрепления и прочее», — отметил Романенко.

Собеседник полагает: для обнаружения позиции комплекса Patriot аэроразведка применила средства, которые фиксируют отражаемое объектами тепловое поле и инфракрасное излучение. В целом успех операции был достигнут благодаря слаженной работе средств разведки и комплексов «Искандер». Такая связка уже хорошо зарекомендовала себя: в частности, позволила нанести серьёзный урон украинской авиации, дислоцированной на военных аэродромах. В обозримом будущем следует ожидать, что авиация нарастит интенсивность ударов по тылам противника на Донбассе, оставшимся без прикрытия с воздуха, а значит — темпы летнего наступления российской армии будут постепенно нарастать.