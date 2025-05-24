Киевский режим продолжает выкорчёвывать всё, что напоминает о победе русских войск над шведами в Полтавской битве. 22 мая по решению городских властей Полтавы был снесён стоявший в центре города памятник — установленный на месте дома, где Пётр I отдыхал после баталии. Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают, что на месте простоявшего 180 лет памятника русским воинам в 2026 году увековечат «головного атамана» Симона Петлюру.

Иван Шилов ИА Регнум

Пока что на месте монумента, сооружённого в 1847 году скульптором Александром Брюлловым (братом знаменитого живописца Карла Брюллова) и бывшего одним из самых узнаваемых символов, осталось только основание — и информационная табличка. Которую наверняка заменят по прибытии в город бронзового Петлюры.

В полтавском горсовете утверждают, что демонтированную работу Брюллова передадут на хранение в пока ещё действующий музей «Поле Полтавской битвы». Туда — по сути, «с глаз долой», уже отправили другой памятник Петру Великому.

Речь идёт о работе знаменитого русско-эстонского скульптора Амандуса Хейнриха Адамсона, которая находилась сначала на территории кадетского корпуса, а затем у входа в этот самый музей на улице Шведская могила. Этот символ города был снесён 25 февраля. Тогда и. о. полтавского городского головы Екатерина Ямщикова проанонсировала — уберут и памятный знак на месте отдыха российского царя.

Демонтаж и «сокрытие» символов, напоминающих о полтавской победе — не разовые акции, а часть большого проекта. 31 января 2025 года министерство культуры Украины (ведомство, именуемое в народе «прачечной») выпустило документ, исключающий 15 объектов культурного наследия Полтавы из госреестра памятников.

Это и дало право убрать с улиц, эти — как выразилась Ямщикова — «маркеры имперского контроля, часть российской пропаганды, которая десятилетиями искривляла нашу историю».

В работе Александра Брюллова этих «маркеров», напоминающих об общей истории, было предостаточно: это и венчающий монумент шлем русских витязей, и лавровый венок и меч, символизирующие полтавскую «викторию», и главное: двуглавый орёл, «под сенью» которого жила Малороссия. С точки зрения современного киевского идеологического мифа — явная крамола.

Что ещё убрали

Мемориальный комплекс на месте Полтавской битвы не тронули в первые годы советской власти (в отличие, например, от памятников на Бородинском поле), эти монументы и памятные доски пережили нацистскую оккупацию — чтобы сейчас стать жертвой русофобии, заложенной в основание нынешней украинской государственности. Тем более, что возвысить голос в защиту памятников уже некому.

В запасниках полтавских музеев уже можно найти много свидетельств вандализма последних лет. Тут и мемориальная доска с монумента коменданту крепости полковнику Алексею Келину, и снятая в 2022 году мемориальная доска фельдмаршалу Паскевичу.

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«Зачистке» подверглись не только «имперские маркеры», но и — уже в соответствии с требованиями декоммунизации — наследие советского времени. Удалили статую генерал-лейтенанта Алексея Зыгина, погибшего в сентябре 1943 года при освобождении области. Монумент этот был создан знаменитыми скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалём, и снесён 3 августа 2023 года.

Также разобраны и два памятника Пушкину, который является автором поэмы «Полтава». И множество мемориальных досок уничтожено, некоторые из которых разбиты безвозвратно.

Что оказывается под угрозой

В очереди на демонтаж — несколько монументов памяти Полтавской битвы. Первый в этом ряду — монумент Славы, созданный архитектором Тома де Томоном (автором здания биржи и ростральных колонн в Петербурге) и скульптором Феодосием Щедриным. Он был открыт в 1811 года по личному распоряжению императора Александра I.

В годы Великой Отечественной монумент Славы повреждён при обстреле, но вскоре восстановлен и занял в послевоенное время достойное место не только на сувенирах, но и на гербе Полтавы. Его в постмайданные времена несколько раз заливали краской, а некая «художница» Юлия Петушинская разрисовывала. К счастью, каждый раз отмывали. Такой частный вандализм всегда был предвестником вандализма государственного. Памятник на месте отдыха Петра тоже сначала размалёвывали «державними кольорами, жовтим та блакитним» — а потом уже демонтировали.

Под угрозой памятник «Шведам от русских» и знак на месте переправы Петра через Ворсклу, как и памятник коменданту Келину.

Изуродована и ротонда на месте сторожевой башни полтавской крепости. Она превращалась в разное время то в памятник дружбе народов с цитатой из гимна УССР, то в нечто, украшенное словами Ивана Котляревского — писателя, поэта и попечителя богоугодных заведений (есть версия, что именно с Котляревского его современник и земляк Николай Гоголь писал Землянику в «Ревизоре»).

Пока ещё цел памятник «Непокорённым полтавчанам» в честь подвига подпольщицы Ляли Убийвовк в 1942 году, и обелиск с Вечным огнём. Но в идеологический тренд эта память о героях Великой Отечественной тоже не вписывается.

Пока не дошли руки вандалов и до могил, которые сами по себе являются «имперскими маркерами». Ведь здесь похоронены: литератор и правозащитник Владимир Короленко, писавший на русском языке, великий хирург, директор петербургского Императорского клинического института Николай Склифосовский, художник-передвижник Григорий Мясоедов — уроженец Тульской губернии, работавший в Петербурге.

Под угрозой и захоронение классика малороссийской словесности Панаса Мирного, ведь под этим псевдонимом скрывался действительный статский советник и кавалер российских орденов Афанасий Яковлевич Рудченко. Да и памятник Ивану Котляревскому, открытый в 1903 году при стечении всей украинствующей общественности Малороссии и Галиции, тоже не вписывается в веяния дерусификации. Ведь Иван Петрович — боевой офицер, герой войны с турками, а в 1812 году активно собирал ополчение на борьбу с «европейским прогрессором» Наполеоном Бонапартом.

Не снести, а припрятать

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям (в том числе малороссийского происхождения) на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно ускорился.

По понятной причине почти невозможно «отменить» полтавского помещика Николая Гоголя — всё-таки величина европейского и мирового уровня. Но в «национальную сознательность» совсем не вписываются его восторженные слова о Петре I: «Пётр Великий… положил счастливое начало преобразованию России, возведенной им на степень Империи. С этого времени Россияне начали восходить на степень просвещения». А в письме Гоголя Александре Смирновой-Россет и вовсе содержится явная имперская пропаганда:

«Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую».

Уже не удастся вымарать из книг слова классика российской и малороссийской литературы — о нашей исторической общности и её героях. Но можно «вычистить» с улиц и площадей символические напоминания об этих героях. Тем более, что возвысить голос в защиту исторической памяти как будто бы уже некому. Но так было не всегда.

Сопротивлялись до последнего

Избавиться от «имперского наследия» планировали ещё после первого, «оранжевого» Майдана, с приходом к власти Виктора Ющенко. Но тогда, в ещё относительно «травоядные» времена на защиту исторической памяти встали полтавские историки.

«Городская власть, проголосовавшая за установку в Полтаве памятника второму Иуде — Мазепе и фашиствующему сжигателю городов и сёл края Карлу XII, что угодно, можно быть уверенным, отчебучить может», — писал в 300-летнюю годовщину сражения, в 2009-м историк, один из руководителей общественного комитета «Полтава-300» Юрий Погода. Отбиваться удавалось долго — памятник гетману Мазепе в городе поставили лишь после второго Майдана, в 2016-м, а бронзового Карла, к счастью, нет и сейчас.

Земляк и коллега Юрия Погоды, краевед Виктор Шестаков, добился в 2012 году увековечивания фельдмаршала Ивана Паскевича-Эриванского, уроженца Полтавы.

Более того, Полтава была последним городом на Украине, где активно боролись с вандализмом и навязыванием чуждых персоналий. Ещё в 2017 году там проходили массовые акции против вандализма, а доски Петлюре и трём участникам карательной «АТО» разбили.

Но 2018 СБУ пришла за Юрием Погодой — учёный был арестован по делу объединения соотечественников «Русское содружество», и обвинён по статье 100-й, «Посягательство на территориальную целостность Украины». Посягательством сочли публикации на российском сайте «Одна Родина» статей о Гоголе, о борьбе с голодом в УССР, о том, что Екатеринослав (Днепропетровск, ныне в киевской терминологии «Днепр») считался третьей столицей Российской империи. И конечно, о Полтавской битве.

По тому же делу «взяли» Виктора Шестакова и издателя Сергея Проваторова. В апреле 2024-го Шестаков был осуждён на 15 лет за измену. 70-летний Юрий Погода умер в СИЗО в марте этого года. Обстоятельства смерти пожилого учёного не разглашаются — и зная о ситуации в украинской пенитенциарной системе, напрашиваются худшие опасения.

Казалось бы, «декоммунизации» и дерусификации уже ничто не препятствует — спущенные из Киева решения исполняются неукоснительно. Но местные полтавские власти, заметим, действуют лукаво. «Маркеры империи» не уничтожили — как это произошло в Жовкве (Львовская область) с мемориалом «Петля Нестерова» и с братскими могилами советских воинов по всей Галичине. Нет, памятники припрятали. Возможно, хитрые земляки Котляревского и Гоголя понимают — надо подстраховаться на случай, если «власть переменится».