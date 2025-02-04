К февралю 1945 года Германия доживала свои последние дни как нацистское государство.

Иван Шилов ИА Регнум

Советские армии стояли в 70 километрах от Берлина. С Запада продвигались англо-американские военные силы. Союзники Гитлера рвали с ним дипломатические отношения и поворачивали некогда дружественные войска против Рейха. На Дальнем Востоке Японская империя теряла одну территорию за другой под шквальным натиском американских войск. Но понимания, каким будет мир после очевидного разгрома Германии и перспективного уничтожения Империи восходящего солнца — не было.

Слишком противоречивыми были желания союзников по антигитлеровской коалиции.

Набирающая силу гигантская экономика США требовала новых рынков. Американские вооруженные силы по количеству мобилизованных не знали равных. По закону истории такое могущество требовало политического оформления.

Британская империя надорвала свою экономику, превратила в руины финансы, потеряла множество ресурсов и уже была не в состоянии удерживать колонии, которые требовали независимости. Стоял вопрос: а сохранится ли Лондон как один из мировых центров силы или станет региональным игроком с великим прошлым и мрачным будущим?

Советский Союз вынес на своих плечах основную тяжесть войны с нацизмом, разгромил элитные дивизии Вермахта, освободил Восточную и большую часть Центральной Европы, советские армии форсировали Одер и приблизились к Берлину. Но тыл был расстроен, экономические и людские потери были колоссальными.

Новой войны Москва допустить не могла. Необходимы были веские гарантии, что в ближайшие 40-50 лет Запад не развяжет против России очередную, уже третью мировую войну.

Осложняло дело взаимное недоверие союзников друг к другу, чувство острой конкуренции и в принципе равные профессиональные качества лидеров трех стран: И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля.

Это были люди в возрасте около 70 лет, тонкие дипломаты, превосходные стратеги с гигантским многолетним опытом в политике. Новичков и любителей в предстоящей геополитической шахматной партии не было.

В начале февраля участники конференции начинают съезжаться к месту проведения встречи. Сталин прибывает на поезде в Симферополь и стремительным кортежем проносится через Алушту и Ялту в посёлок Кореиз, где его ждет Юсуповский дворец.

Черчилль и Рузвельт самолетами вылетают с острова Мальта и приземляются на военном аэродроме недалеко от крымского городка Саки. Оттуда бронированные легковые автомобили развозят глав делегаций через Симферополь, Алушту и Ялту в разные дворцы. Черчилль занимает Воронцовский дворец в Алупке, а Рузвельт — дворец в Ливадии.

4-11 февраля сразу в трех дворцах Южного Берега Крыма — Ливадийском, Юсуповском и Воронцовском — прошла целая серия встреч разнообразного уровня, где создавался контур мира и гарантии взаимной безопасности на ближайшие несколько поколений.

Главы крупнейших стран мира привезли с собой адмиралов и маршалов, министров иностранных дел и ученых, не говоря уже о целой армии технических специалистов: переводчиков, телефонистов, охранников.

Впервые между собой могли переговорить в личном общении главы генеральных штабов, послы, руководители профильных министерств, ведущие экономисты… Гениальные фотографы, кинооператоры, виртуозные радисты и, разумеется, разведчики, выступавшие под разнообразным прикрытием.

В эти февральские дни все напряжение военных усилий ведущих трех держав планеты сосредоточилось между Ялтой и Алупкой. Эфир буквально трещал от шифровок, разлетавшихся по разным уголкам мира и двигавших тысячи кораблей в Тихом океане, миллионные армии в Европе, подстегивавшие экономику воюющих держав-победительниц.

Немцы сумели узнать время и место проведение встречи. Были подготовлены диверсионные группы, назначены экипажи для дальней бомбардировочной авиации. Но четкая и филигранная работа советской контрразведки сумела вскрыть планы врага и не допустить угрозы жизням лидеров трех стран.

Сталин, Рузвельт и Черчилль встречались практически каждый день в Парадном зале Ливадийского дворца за большим круглым столом возле жарко натопленного камина. Министры иностранных дел прорабатывали детали глобальных решений лидеров чаще всего в залах Воронцовского дворца в Алупке. Военные советники предпочитали Юсуповский дворец в Кореизе.

Помимо этого, была серия двусторонних встреч, где обсуждались вопросы совместного давления на не приглашенного коллегу. Сталин блокировался с Рузвельтом, Черчилль вступал в ситуативные союз с американским президентом против Сталина: комбинации были самые разные и недолговечные.

Важным элементом переговорного процесса являлись дипломатические ужины, светские обеды, беседы в коридорах, где прощупывались позиции оппонентов, посылались тонкие намеки. Очень часто таким механизмом выступали тосты. Последние, между прочим, тщательно записывались делегациями и обсуждались на летучих собираниях советников трех глав государств.

Переговоры были неимоверно тяжелыми и крайне напряженными. Бывало, что Сталин в гневе вставал и собирался покинуть конференцию. Зафиксирован случай, когда взбешенный Черчилль выбежал из зала заседания и, только успокоившись, вернулся обратно.

Компромисс — главный механизм создания надежного мира, — взаимные обоюдные уступки давались непросто.

В конечном итоге были приняты очень важные решения и сформированы ключевые принципы, позволившие предотвратить третью мировую войну и на 80 лет сконструировавшие каркас нового мирового порядка, основанного на международном праве.

Можно назвать три ключевых результата Ялтинской конференции:

Во-первых, у Германии были вырваны клыки. Военный потенциал было решено ликвидировать и не допустить, чтобы страна, развязавшая две мировые войны, представляла угрозу мирным и свободным нациям. Лишь в последние десятилетия Запад вновь науськивает ФРГ на милитаристские амбиции: усиливает её вооруженные силы, обкатывает бундесвер в горячих точках.

Во-вторых, был создан инструмент решения международных споров на многочисленных площадках ООН. За время существования ООН были урегулированы и предупреждены десятки военных конфликтов. Оказана помощь жертвам военных действий, экологических катастроф. Международные суды достаточно эффективно показали себя в трудных спорах морского права, приняли важное участие в наказании военных преступников.

Увы, но амбиции США простирались на превращение ООН в собственный инструмент получения мирового господства. Сейчас ООН нуждается в реформировании и восстановлении принципа справедливости и суверенности держав, который был задекларирован в Ялте.

В-третьих, Советский Союз сумел создать вокруг своих границ сферу безопасности, которая заблокировала попытки Запада проводить агрессивную военную политику. Увы, но спустя 46 лет после Ялты эта сфера была существенно подорвана Западом, а к 2022 году полностью разрушена.

Но сохранились и окрепли дружеские отношения с Ираном, Монголией, Китаем. Ялта и по сей день является правовым источником нашего присутствия на юге Сахалина и островах курильской гряды — стратегически важных центров нашего могущества на Дальнем Востоке.

11 февраля 1945 года делегации трех стран покинули Крым.

Во всех мировых СМИ были опубликованы важнейшие документы встречи. Были сняты документальные фильмы. По всем посольствам были разосланы шифровки с объяснением результатов дипломатического раута.

После Ялтинской конференции надежды Рейха на то, что Вашингтон, Москва и Лондон не сумеют между собой договориться, рухнули. Многие высшие чины из ближайшего окружения Гитлера решили за спиной своего фюрера договориться о мире с США: политические крысы услышали стук топора, которым строилась виселица приближавшегося Нюрнбергского трибунала.

Но напрасно: Ялта-45 стала поворотным пунктом, после которого ни о каком сепаратном мире никто не мог и заикнуться, а принцип возмездия за военные преступления стал стержнем новых ценностей международного права. Нацистская идеология «белых господ», стран второго сорта, превосходства Запада над Востоком — уходила в прошлое, наступала заря нового, Ялтинского мира.