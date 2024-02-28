Материалы с тегом «Росстат»
Самые подорожавшие продукты в России по итогам 2023 года — яйца, помидоры и некоторые фрукты. Такое заключение следует из данных Росстата. Исходя их статистических данных, куриное яйцо подорожало за год на 61,4%, помидоры — на 51,1%, груши — на 48,3%, виноград — на 48,2% и бананы — на 46,9%. Также... В России впервые с конца июня 2023 года подешевели куриные яйца, с 10 по 15 января цены на товар опустились на 0,2%, говорится в опубликованных 17 января материалах Росстата. «Снизились цены: на мясо кур (–0,9%), пшено (–0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (–0,2%)»...
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