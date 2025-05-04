Каракас, 4 мая, 2025, 07:12 — ИА Регнум. В Каракасе, столице Венесуэлы, около 450 человек приняли участие в марше «Бессмертного полка», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило 3 мая посольство России.

Посольство РФ в Венесуэле

Посол России Сергей Мелик-Багдасаров, участвовавший в шествии, назвал Бессмертный полк «мостом между поколениями и странами», подчёркивая его роль в сохранении памяти, героизма и правды, а также единство России и Венесуэлы в борьбе за справедливость и мир.

В марше по улицам Каракаса с портретами предков-героев прошли российские соотечественники, венесуэльцы, представители общественных и молодёжных организаций, а также дипломаты.

Среди участников были высокопоставленные представители Венесуэлы, включая зампреда Единой социалистической партии Рандера Пенью и замглавы МИД Венесуэлы Андреа Корао, что, по словам дипмиссии, отражает крепкие связи и общую историческую память двух народов.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро провозгласил день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом, 30 апреля, Днем победы человечества над фашизмом. В этот же день в Каракасе подняли копию Знамени Победы.

Мадуро подчеркнул, что водружение Знамени Победы над Рейхстагом стало легендарным символом триумфа человечества над Гитлером и фашизмом.

Как отметил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, страна присоединилась к празднованию 80-й годовщины победы Советского Союза над нацизмом, подняв над Каракасом Знамя Победы размером 25 на 11 метров в память о погибших за человечество воинах.

По словам министра, власти страны таким образом отмечают историческую победу 1945 года, ознаменовавшую окончание Второй мировой войны. Он подчеркнул, что подъем советского флага над горой Гуарайра Репано является данью уважения героям, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, и подтверждает решимость Венесуэлы противостоять фашизму.