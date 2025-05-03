Вашингтон, 4 мая, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне попытались сорвать украинские активисты-провокаторы. Об этом сообщают «Известия».

ИА REGNUM Бессмертный полк

Отмечается, что проукраинская толпа размахивала сине-желтыми флагами и скандировала националистические лозунги на украинском с помощью громкоговорителя.

Несмотря на тщетные попытки провокаторов, память погибших в годы Великой Отечественной войны смогли почтить более ста участников акции «Бессмертный полк».

Шествие начало свой путь от парка Лафайет-сквер возле администрации президента США. Многие участники пришли с подготовленными флагами, баннерами и портретами своих родственников — участников ВОВ.

Акция в Вашингтоне прошла впервые за шесть лет. До этого мероприятие не проводили сперва из-за пандемии коронавируса, затем из-за ухудшения отношений между РФ и США. Власти американской столицы позволили участие до 300 человек.

Как передавало ИА Регнум, украинские активисты часто устраивают провокации по разным поводам. Так, в апреле российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина украинские активисты пытались спровоцировать в Канаде перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).