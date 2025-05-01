Каракас, 1 мая, 2025, 07:11 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провозгласил день поднятия Знамени Победы над Рейхстагом, 30 апреля, Днем победы человечества над фашизмом. В этот же день в Каракасе подняли копию Знамени Победы.

1big.ru Николас Мадуро

«В 1945 году, в такой день, как сегодня, мир услышал по радио и узнал из телеграфных сообщений — социальных сетей тогда не было, не было и спутников, — что Красная армия Советского Союза вошла в Берлин, победила Гитлера и установила знамя Советского Союза над Рейхстагом, что означало победу Красной армии над Гитлером и нацистами», — отметил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что водружение Знамени Победы над Рейхстагом стало легендарным символом триумфа человечества над Гитлером и фашизмом.

Как отметил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, страна присоединилось к празднованию 80-й годовщины победы Советского Союза над нацизмом, подняв над Каракасом Знамя Победы размером 25 на 11 метров в память о погибших за человечество воинах.

По словам министра, власти страны таким образом отмечают историческую победу 1945 года, ознаменовавшую окончание Второй мировой войны. Он подчеркнул, что подъем советского флага над горой Гуарайра Репано является данью уважения героям, отдавшим жизни в борьбе с нацизмом, и подтверждает решимость Венесуэлы противостоять фашизму.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля автопробег в честь 80-летия Победы прошел в Западной Сибири. Автомобили, украшенные Знаменем Победы, преодолели 1418 км — 1418 дней длилась Великая Отечественная война.

30 апреля юнармейцы в память о героизме советских воинов развернули масштабную копию Знамени Победы размером 65 на 35 м, а также 300-метровую георгиевскую ленту. Военно-патриотическая акция юнармейского движения «Молодежь против нацизма» прошла на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ в рамках III Международного антифашистского конгресса и объединила более 2 тыс. человек.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Российская Федерация (РСФСР) в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу, добавил он.