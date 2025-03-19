Москва, 19 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)», — уточнило ведомство в Telegram-канале.

Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Министерство отметило, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — подчеркнуло Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп провели телефонный разговор 18 марта. Они подробно обсудили вопросы о мерах по завершению конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар ВСУ по нефтебазе, подчеркнул, что киевский режим знал о договоренности по взаимному прекращению ударов, но ничего не сделал, чтобы отменить эту атаку. Это подтверждает проблемы с договороспособностью украинской стороны и вызывает озабоченность.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 марта заявил, что поддерживает инициативу по приостановке атак по энергообъектам, но считает недостаточным заявление Путина о приказе прекратить удары. Украинский политик хочет, чтобы был действенный контроль этого режима. При этом он пообещал, что украинская сторона будет придерживаться этого условия, если Россия его не нарушит.

Между тем пожар на нефтебазе продолжается. По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь возгорания выросла до 3750 кв. м. Спасатели тушат три объекта: резервуар, запорную арматуру и горящие нефтепродукты. В борьбе с огнем участвуют 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.