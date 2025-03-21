Москва, 21 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Установлено, что 20 марта военные ВСУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, целенаправленно подорвали газораспределительную станцию, в результате чего объект получил значительные повреждения.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу возле станицы Кавказской Краснодарского края. На объекте после падения обломков дрона начался пожар. В ночь на 21 марта на объекте произошел взрыв из-за разгерметизации одного резервуара. Два человека пострадали.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонные переговоры, обсудив вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал это предложение и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение Трампа по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области — шесть аппаратов были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России. ВСУ, напротив, той же ночью нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты России, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, являются прямым свидетельством дефицита договороспособности украинской стороны.