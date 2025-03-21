Москва, 21 марта, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Погибших и пострадавших при подрыве украинскими военными газораспределительной станции «Суджа» в Курской области нет. Об этом 21 марта сообщил представитель экстренных служб.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Пострадавших и погибших среди гражданского населения нет», — приводит слова источника «РИА Новости».

Он добавил, что специалисты уже приступили к оценке последствий этого теракта.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали газораспределительную станцию «Суджа», Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Установлено, что 20 марта военные ВСУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, целенаправленно подорвали станцию, в результате чего объект получил значительные повреждения.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта во время телефонных переговоров обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер выступил с инициативой о прекращении сторонами конфликта ударов по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал это предложение и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявил, что поддерживает предложение Трампа. По его словам, Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, направлявшихся в Николаевскую область для удара по энергообъекту. ВСУ, напротив, той же ночью нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты России, когда информация о приостановке ударов была широко известна. По его словам, такие действия, которые идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт, являются прямым свидетельством дефицита договороспособности украинской стороны.