Произошедшее в Белом доме избиение Зеленского вызвало бурную реакцию западных политиков, порой даже случались полноценные истерики. В свою очередь российские власти — за исключением ряда политиков и чиновников, которые обязаны были что-то сказать — сохраняют молчание.

РИА Новости/Александр Кряжев

Отчасти, чтобы не мешать трансатлантическому сообществу усугублять внутренний раскол, отчасти из-за желания просто насладиться моментом, но в основном потому, что позиция России в отношении СВО и украинского кризиса в целом остаётся неизменной. И базируется она на трёх китах, которые остаются таковыми вне зависимости от пертурбаций внутри коллективного Запада.

Первое: понимание, что эти пертурбации уже сделали Россию победительницей. Многие годы, со времён предложений о создании системы коллективной безопасности от Лиссабона до Владивостока, Москва пыталась добиться раскола в трансатлантических отношениях, превращения Запада из коллективного в глобальный — то есть в набор суверенных стран, которые не выступают на переговорах или в конфликтах с Россией единой стеной.

И сейчас Москва этого добилась. Вашингтон и Брюссель входят в клинч, угрожают друг другу санкциями, под вопросом оказалось даже будущее НАТО. Значит, коллективный Запад саморазрушается.

При этом ещё 15 лет назад в российском экспертном сообществе считалось, что это нужно сделать для «освобождения» Европы. Что с Европой, очищенной от влияния американских неоконов, нам будет проще работать из-за объёма торговли, экономической взаимозависимости, географической близости.

По факту же получилось наоборот: США оказались гораздо адекватнее, сейчас Дональд Трамп освобождает Америку от влияния европейских ультралибералов из Брюсселя. Следующий шаг — освобождение от ультралибералов европейских стран, чьи национально ориентированные элиты готовы работать с Москвой напрямую, а не через Еврокомиссию.

Получается, что в освобождении европейских стран от брюссельского обкома сейчас заинтересованы и Россия, и США. Это даёт большой простор для совместных действий — или возможности постоять в стороне и поиграть на противоречиях (уже, по всей видимости, необратимых) между США, ЕС и отдельных европейских стран. Эти противоречия — лучшая гарантия, что Москва больше не будет иметь перед собой единого крупного и сильного противника, коллективно заинтересованного в нанесении России стратегического поражения.

Второе: Москва стремится не просто победить в СВО, но ещё и принудить Штаты признать эту победу, а также новые реалии международных отношений. Не уничтожить Америку (как предлагают некоторые радикальные эксперты и политики), а, выражаясь словами одного умного человека, аккуратно снять пьяного от собственной мощи американского партнёра со стола, посадить его за этот стол и помочь опохмелиться.

Собственно, сейчас при помощи российской армии и немного Трампа происходит этот самый американский опохмел. Штаты и до прихода нынешнего президента осознавали неизбежность победы России в украинском конфликте, но (в силу того, что администрация Джозефа Байдена вложилась в этой конфликт) не могли просто признать российскую победу.

Трамп же не просто может это сделать — он считает, что у него есть все шансы присоединиться к победителям. Стать миротворцем, получить Нобелевскую премию мира — и дать проиграть Евросоюзу (тем самым ослабив его). Именно этим объясняются различные позитивные заявления Трампа в адрес России: отказ называть Москву «агрессором», готовность восстановить нормальные дипломатические контакты, разговоры о масштабном экономическом сотрудничестве — проще говоря, об инвестициях в российскую экономику.

Да, никто не собирается снимать с США вину за развязывание войны, делать вид, что почти три года Штаты не финансировали киевский режим. Забывать о том, что в 2014 году именно Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане, а американские чиновники выдавали деньги киевским персонажам для организации госпереворота.

Однако нужно помнить, что мир заключается не с друзьями, а с врагами, если враги признают своё поражение. А США его фактически признают, что бы ни говорил Трамп, как бы ни пытался это завуалировать.

Да, никто не собирается забывать об американских санкциях и о стремлении США нанести нам экономический ущерб. Но если мы живём в реальном мире (а не в фантазиях, где обитают Зеленский и одержимые крестовым походом против России евробюрократы), то американское предложение об инвестициях нужно принимать.

Принимать и воспринимать как условное возмещение убытков, своего рода репарации. И, конечно, как основание для шагов, без которых эти вложения невозможны, — то есть для снятия санкций и признание новых российских территорий российскими (если инвестиции пойдут на эти земли).

А если кто-то будет против и захочет ретранслировать украинские нарративы о «превращении России в колонию Запада», то пусть эти люди заменят американские инвестиции своими. Сами создают рабочие места и предприятия, импортируют из-за рубежа технологии.

Наконец, третье: Россия не одержима исключительно материальными целями в отношении Украины. Для неё не имеет значения, сохранится Украина или нет. Не так важно даже, в каких границах она сохранится (за вычетом, естественно, российских территорий). Для России важно уничтожение киевского режима — то есть системы, которая превращала Украину в «анти-Россию» и угрожала будущему нашей страны.

Именно для уничтожения этого режима и исходящей от него угрозы начиналась СВО.

Этот режим на сегодняшний день уже проиграл: лишился поддержки Вашингтона, лишается доверия украинского населения (благодаря ТЦК, системному вранью со стороны власти и ухудшению экономического положения).

Да, поражение режима не означает его немедленного падения — это может произойти через месяц, полгода или год. Однако процесс необратим: даже не потому, что Зеленский оскорбил Трампа, достал американцев, разочаровал западных журналистов, а потому, что Россия его добила. Своей армией, решимостью населения противостоять нацистам, а также стойкостью властей, которые на протяжении трех лет не отступали от своих требований и не прогибались перед давлением со стороны Запада.

Да, добит этот режим будет по итогам российско-американских переговоров. Непростых переговоров. Однако у Владимира Путина есть все шансы завершить их успехом. За российским президентом — колоссальный политический и дипломатический опыт, реалистичный взгляд на мир, а также репутация, которую он приобрёл за более чем 20 лет нахождения у власти. Репутация человека жесткого, но при этом честного, слову которого можно и нужно верить.

Сам Трамп это не раз говорил — а также (кто бы мог подумать!) фактически извинялся перед Путиным за то, что российский президент стал жертвой начатой в США кампании по позиционированию Трампа «русским агентом». И это чувство вины и признательности станет ещё одним преимуществом российского президента над американским коллегой за столом переговоров.