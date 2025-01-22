Москва, 22 января, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев (фракция «Справедливая Россия — За правду») обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать гибель русского поэта Михаила Лермонтова.

Владимир Вяткин/РИА Новости Барельеф с изображением поэта Михаила Лермонтова на фасаде Российской государственной библиотеки

«Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова», — приводит «РИА Новости» текст обращения Бурляева.

Парламентарий убедительно попросил ведомство провести современное, честное и непредвзятое расследование гибели Лермонтова с использованием современных технологий.

По словам парламентария, добросовестность следствия по гибели поэта ставится под сомнение многими специалистами и экспертами.

«В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к «дуэли» и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — отметил депутат.

Согласно общепринятой версии, русский поэт и поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов погиб на дуэли с Николаем Мартыновым 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года вблизи Пятигорска. Лермонтову было 26 лет.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что граждане России уважают и любят великих русских писателей, потому что они не думали о том, как заработать на критике своего Отечества, но, критически оценивая происходящее в стране, делали всё для блага страны и были готовы бороться за неё, если потребуется, с оружием в руках, как это делал Михаил Лермонтов.

Глава государства отметил важность того, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, науки и образования, а также знала историю собственной страны и помнила имена настоящих героев и созидателей.