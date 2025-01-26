Москва, 26 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Поэт Михаил Лермонтов погиб в 1841 году на дуэли, проведённой в соответствии с действовавшими тогда правилами, поэтому нет необходимости проводить дополнительное расследование его смерти. Об этом 26 января заявил литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков.

Владимир Вяткин/РИА Новости Барельеф с изображением поэта Михаила Лермонтова на фасаде Российской государственной библиотеки (Российская библиотека имени В. И. Ленина)

По его словам, в те времена строго соблюдали дуэльный кодекс, с каждой стороны были секунданты, которые тщательно следили за тем, чтобы исполнялись все правила, и сразу вмешивались, если были нарушения. И дуэль Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым не должна была быть исключением.

«Если бы даже малейшие подозрения у них были, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли, и, конечно, они бы вмешались», — процитировало Сартакова «РИА Новости».

Литературовед добавил, что есть письменные свидетельства, в которых утверждают, что дуэль проходила по правилам.

Как передавало ИА Регнум, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в СК РФ с просьбой заново расследовать гибель Лермонтова. Он отметил, что есть серьёзные вопросы к тому, как это сделали в XIX веке. Среди странных фактов, которые остались без объяснения, — то, что пуля в тело убитого прошла снизу вверх под углом около 40 градусов.

По официальной версии, Лермонтов погиб на дуэли в возрасте 26 лет. Поединок состоялся у подножия горы Машук в Пятигорске. Свидетели дуэли и Мартынов в ходе следствия дали письменные показания о происшествии. Из-за необычного угла вхождения пули в тело возникли разные версии смерти поэта, в том числе, что в Лермонтова стрелял другой человек из засады.