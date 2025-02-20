Москва, 20 февраля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ не начинал проводить повторное расследование обстоятельств гибели писателя и поэта Михаила Лермонтова. Об этом 20 февраля сообщили в ведомстве.

РИА Новости Фрагмент портрета М. Ю. Лермонтова работы художника Ираклия Тоидзе

«Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности», — процитировал ТАСС заявление от СК.

Ранее народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев заявил «РИА Новости», что СК начал подготовку к расследованию обстоятельств смерти поэта.

Как передавало ИА Регнум, Бурляев в январе направил в Следственный комитет соответствующий запрос о проведении расследования гибели Лермонтова с использованием современных технологий в области криминалистики, баллистики и медицины. По мнению депутата, первоначальное следствие было недобросовестным.

Согласно официальной версии, Лермонтов погиб на дуэли в возрасте 26 лет. Она произошла у подножия горы Машук в Пятигорске. Свидетели поединка, включая Николая Мартынова, стрелявшего в поэта, дали соответствующие показания в ходе следствия. Но необычный угол вхождения пули в тело поэта породил ряд альтернативных версий его гибели. Есть мнение, что Лермонтова мог убить из засады другой человеком.

Литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков заявил, что нет необходимости в повторном расследовании причин смерти Лермонтова. Эксперт уверен, что дуэль проводили в соответствии с тогдашним кодексом, и секунданты следили за его исполнением.