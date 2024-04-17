Мать битцевского маньяка заявила, что её сын на грани смерти в тюрьме
Москва, 17 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Ровно 17 лет назад серийный убийца Александр Пичушкин, орудовавший в Битцевском парке, отправился отбывать наказание в исправительную колонию особого режима «Полярная сова». Мать маньяка Наталья Гуськова рассказала ИА Регнум, что у сына ухудшилось состояние здоровья и он буквально на грани смерти. При этом женщина считает, что её сын никогда не сможет искупить грехи.
«У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживёт. Он сильно болен. Я ему не шлю посылки. Он попросил не слать. Мы отправляем деньги, на них он там может заказать что-то в магазине из списка, который им дают. Потом им приносят в камеру, что они заказывают», — рассказала Наталья.
71-летняя Наталья Гуськова продолжает жить в той же квартире, где жил её сын и куда каждый день возвращался после совершения преступлений. Все эти годы женщина ловит на себе взгляды соседей. Наталья Эльмуратовна рассказала журналистами ИА Регнум, что много раз думала о том, сможет ли сын искупить грехи, но пришла к выводу, что это невозможно.
«Как матери мне, конечно, хотелось бы, чтобы он смог искупить свои грехи. Помочь нашим ребятам на фронте, но по его статье это невозможно. Да и ни один человек не захочет с ним стоять рядом, и ни один человек не захочет его брать к себе в отряд. Я понимаю, что ему не положено искупление, и, наверное, это правильно», — поведала женщина.
Наталья Гуськова продолжает поддерживать общение с сыном, но навещала его всего лишь один раз. Исправительная колония особого режима «Полярная сова», где отбывает пожизненное заключение Александр Пичушкин, находится в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Добираться туда пожилой женщине дорого и затруднительно. Женщина признаётся, что ей не хотелось бы ни с кем общаться о прошлом, потому что такие разговоры приносят много переживаний. И поездки в колонию тоже вызывают неприятные воспоминания.
«Я нормальный, хороший человек. Родители бывают и нормальными, и хорошими, а с детьми вот такая беда. Сын мне никак не объясняет свой выбор, а как это можно объяснить? Ко мне он никогда никакой агрессии не проявлял. Я не хочу афишировать, по каким моментам я иногда подозревала, но отгоняла от себя эти мысли. Сейчас, когда вспоминаю, могу сложить одно с другим, но только по прошествии времени. Сейчас я стараюсь ни с кем не общаться, мне это очень тяжело и больно. Когда я сама по себе, то живу, как будто ничего не случилось. У меня есть дочь и взрослый внук, я не чувствую себя одиноко», — отметила Наталья Эльмуратовна.
Но спокойствие женщины регулярно нарушают «фанаты» битцевского маньяка.
«Они мне постоянно пишут и звонят. Всё узнают про Сашу, хотят ему письмо написать, посылки отправить. Спрашивают адрес и как это можно сделать. Пишут много из-за рубежа: Канада, Германия и другие страны. Там любят всякое такое», — удивляется женщина.
А вот родственники жертв серийного убийцы никогда не пытались связаться с его матерью.
«Зачем-то журналисты их ко мне тащили, но мне им нечего сказать, кроме как попросить прощения», — говорит Наталья.
Александр Пичушкин родился 9 апреля 1974 года. Он известен под прозвищами «битцевский маньяк» и «убийца с шахматной доской». По его утверждению, он стремился совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски. Следствию удалось доказать 52 эпизода: 49 человек были убиты, троим удалось выжить.
Первой жертвой маньяка стал его однокурсник в 1992 году. Он отказался убивать вместе с Пичушкиным. Наибольшее количество преступлений серийный убийца совершил с 2001 по 2006 год. Он умело заметал следы и прятал тела, большинство его жертв долго числились пропавшими без вести. А многие из обнаруженных тел попросту не могли опознать. Одна из жертв маньяка перед встречей со своим убийцей оставила сыну записку с его номером телефона. Эта бумажка стала решающей уликой в деле. Камеры видеонаблюдения у метро, зафиксировавшие женщину в компании серийного убийцы, окончательно вывели следствие на преступника. О многих других своих жертвах правоохранителям рассказал сам маньяк, желая похвастаться. Он утверждал, что успел убить от 60 до 63 человек.
В октябре 2007 года суд приговорил его к пожизненному заключению. Александра Пичушкин признался, что если бы его не поймали, он бы не перестал убивать людей. О стремлении вернуться к убийствам он заявлял, находясь уже в заключении в «Полярной сове».