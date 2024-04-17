Москва, 17 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Ровно 17 лет назад серийный убийца Александр Пичушкин, орудовавший в Битцевском парке, отправился отбывать наказание в исправительную колонию особого режима «Полярная сова». Мать маньяка Наталья Гуськова рассказала ИА Регнум, что у сына ухудшилось состояние здоровья и он буквально на грани смерти. При этом женщина считает, что её сын никогда не сможет искупить грехи.

РИА Новости/ Алексей Панов Александр Пичушкин

«У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживёт. Он сильно болен. Я ему не шлю посылки. Он попросил не слать. Мы отправляем деньги, на них он там может заказать что-то в магазине из списка, который им дают. Потом им приносят в камеру, что они заказывают», — рассказала Наталья.

71-летняя Наталья Гуськова продолжает жить в той же квартире, где жил её сын и куда каждый день возвращался после совершения преступлений. Все эти годы женщина ловит на себе взгляды соседей. Наталья Эльмуратовна рассказала журналистами ИА Регнум, что много раз думала о том, сможет ли сын искупить грехи, но пришла к выводу, что это невозможно.

«Как матери мне, конечно, хотелось бы, чтобы он смог искупить свои грехи. Помочь нашим ребятам на фронте, но по его статье это невозможно. Да и ни один человек не захочет с ним стоять рядом, и ни один человек не захочет его брать к себе в отряд. Я понимаю, что ему не положено искупление, и, наверное, это правильно», — поведала женщина.

Наталья Гуськова продолжает поддерживать общение с сыном, но навещала его всего лишь один раз. Исправительная колония особого режима «Полярная сова», где отбывает пожизненное заключение Александр Пичушкин, находится в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Добираться туда пожилой женщине дорого и затруднительно. Женщина признаётся, что ей не хотелось бы ни с кем общаться о прошлом, потому что такие разговоры приносят много переживаний. И поездки в колонию тоже вызывают неприятные воспоминания.

Алексей Панов/РИА Новости Александр Пичушкин

«Я нормальный, хороший человек. Родители бывают и нормальными, и хорошими, а с детьми вот такая беда. Сын мне никак не объясняет свой выбор, а как это можно объяснить? Ко мне он никогда никакой агрессии не проявлял. Я не хочу афишировать, по каким моментам я иногда подозревала, но отгоняла от себя эти мысли. Сейчас, когда вспоминаю, могу сложить одно с другим, но только по прошествии времени. Сейчас я стараюсь ни с кем не общаться, мне это очень тяжело и больно. Когда я сама по себе, то живу, как будто ничего не случилось. У меня есть дочь и взрослый внук, я не чувствую себя одиноко», — отметила Наталья Эльмуратовна.

Но спокойствие женщины регулярно нарушают «фанаты» битцевского маньяка.

«Они мне постоянно пишут и звонят. Всё узнают про Сашу, хотят ему письмо написать, посылки отправить. Спрашивают адрес и как это можно сделать. Пишут много из-за рубежа: Канада, Германия и другие страны. Там любят всякое такое», — удивляется женщина.

А вот родственники жертв серийного убийцы никогда не пытались связаться с его матерью.

«Зачем-то журналисты их ко мне тащили, но мне им нечего сказать, кроме как попросить прощения», — говорит Наталья.

Александр Пичушкин родился 9 апреля 1974 года. Он известен под прозвищами «битцевский маньяк» и «убийца с шахматной доской». По его утверждению, он стремился совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски. Следствию удалось доказать 52 эпизода: 49 человек были убиты, троим удалось выжить.

Первой жертвой маньяка стал его однокурсник в 1992 году. Он отказался убивать вместе с Пичушкиным. Наибольшее количество преступлений серийный убийца совершил с 2001 по 2006 год. Он умело заметал следы и прятал тела, большинство его жертв долго числились пропавшими без вести. А многие из обнаруженных тел попросту не могли опознать. Одна из жертв маньяка перед встречей со своим убийцей оставила сыну записку с его номером телефона. Эта бумажка стала решающей уликой в деле. Камеры видеонаблюдения у метро, зафиксировавшие женщину в компании серийного убийцы, окончательно вывели следствие на преступника. О многих других своих жертвах правоохранителям рассказал сам маньяк, желая похвастаться. Он утверждал, что успел убить от 60 до 63 человек.

В октябре 2007 года суд приговорил его к пожизненному заключению. Александра Пичушкин признался, что если бы его не поймали, он бы не перестал убивать людей. О стремлении вернуться к убийствам он заявлял, находясь уже в заключении в «Полярной сове».