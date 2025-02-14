Криминальной новостью номер один февраля стало жестокое убийство в Самаре, где бывшего мэра города Виктора Тархова и его супругу расчленила собственная внучка Екатерина. Но у этой трагедии была долгая предыстория: отец и мать Екатерины тоже были закоренелыми преступниками.

Иван Шилов ИА Регнум

Семейная гангстерская сага, длиной в 30 лет, оборвалась кровавым финалом. Попади этот материал в руки талантливому сценаристу и режиссеру — итоговый продукт получится чем-то средним между «Бригадой» и «Молчанием ягнят».

«Красный директор»

Виктор Александрович Тархов, жизнь которого трагически пресеклась некоторое (пока не установленное следствием) время назад, был хорошо известен жителям Самары. Здесь, в тогда еще советском Куйбышеве, он родился. Здесь прошёл, как принято говорить, большой трудовой путь. Здесь с 2006-го по 2010 годы занимал пост городского головы. И здесь встретил свою страшную смерть.

Отучившись в местном политехе на инженера, Тархов пошёл по промышленной линии, устроившись в 1971-м на завод «Синтезспирт». Десять лет спустя он возглавил предприятие, а затем пошёл на повышение, став гендиректором ПО «Куйбышеворгсинтез».

На излёте советской эпохи состоялся первый приход Тархова в политику.

В 1990–1991 годах он уже руководил Куйбышевским облисполкомом, став, таким образом, последним советским главой нынешней Самарской области. Но поскольку в августе 1991-го Тархов не выразил однозначной поддержки Борису Ельцину, после победы над ГКЧП его сняли с должности.

Взлёты и падения выработали у Тархова своеобразный взгляд на жизнь.

«Я это проходил не раз и уже относился философски. Сегодня я директор — для коллектива я царь, Бог и воинский начальник, а через два часа я не директор и про меня уже все говорят в прошедшем времени», — делился Виктор Александрович.

Потеряв власть в регионе, он, как и многие другие бывшие «красные директора», оказавшиеся в новом для себя постсоветском мире, не пропал. В 1992 году стал директором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, с 1994-го Тархов — первый и старший вице-президент ОАО «НК ЮКОС», компании, основанной одним известным нынешним иноагентом. Впоследствии Виктор Александрович успел поработать председателем совета директоров «Омскшины», членом совета директоров «Самараагробанка», вице-президентом ОАО «Группа Альянс».

При этом политических амбиций Тархов не оставил: в 2000 году занял второе место на выборах губернатора Самарской области, а в 2001-м его избрали депутатом областной думы. В те годы Тархов менял политические партии одну за другой: «Опора России», «Родина», «Российская партия Жизни», «Справедливая Россия». А в 2006 году он занял пост мэра Самары, победив предыдущего градоначальника Георгия Лиманского.

Избирательная кампания запомнилась скандалом, произошедшим во время теледебатов. Ведущим был приглашённый из Москвы Владимир Соловьев, не скупившийся на резкие выражения в адрес Тархова. После эфира последний подал на Соловьева иск на 10 миллионов рублей за оскорбления. Через полтора года суд первой инстанции постановил взыскать с ответчика 70 тысяч рублей.

Время «царствования» Тархова в Самаре горожане вспоминают со смешанными чувствами. Публицист, депутат Госдумы Михаил Матвеев говорит о том периоде: «Олигархи поделили город. Все ключевые должности в администрации заняли выходцы из тех или иных бизнес-структур».

В свою очередь журналист Виталий Папилкин, во времена мэрства Виктора Александровича упоенно его критиковавший, сейчас отзывается о нём, как о «порядочном человеке», признавая тем не менее, что «в политике, бизнес-процессах в окружении Тархова действительно всё было негладко». По словам Папилкина, Тархов был «такой простой, добрый, безобидный, немного даже чудаковатый мужик».

История мэрства Тархова довольно типична. Он имел некоторые успехи в сфере ЖКХ, благоустройства и развития коммуникационных сетей, но многочисленные скандалы развеяли его популярность. Выборы 2010 года Виктор Александрович проиграл.

После ухода из политики Тархов вернулся в бизнес. Вместе с партнёрами создал сеть заправок, которую затем успешно продал. В разное время Виктор Александрович имел доли в ряде компаний, преимущественно связанных с «нефтянкой» и малой авиацией. В 2021 году тяжело переболел ковидом.

3 января 2025 г. Виктору Тархову исполнилось 77 лет. Пока не известно, успел ли бывший градоначальник Самары отпраздновать день рождения или был убит раньше. Весть о гибели экс-мэра и его жены разнеслась вечером 5 февраля. Как именно они с супругой лишились жизни, следствие до сих пор не выяснило. Собраны лишь неопровержимые доказательства того, что это было делом рук родного для них человека.

Врезчик

Среди скандалов, сопровождавших каденцию Тархова, особое место занимают его семейные связи. В 2009-м году на одной из пресс-конференций городского головы случился эпизод: Виталий Папилкин поинтересовался, почему тот не проигнорировал его открытое письмо с обвинениями в связях с местными ОПГ. Особенно журналист упирал на контакты дочери мэра, Людмилы Тарховой. Договорить журналисту не дали, сославшись на то, что время пресс-конференции, мол, чётко лимитировано. Тогда Папилкин запустил в Тархова ботинком, но промахнулся и был оперативно выведен из аудитории.

Вопрос был действительно провокационным. Сложно судить, насколько были справедливы выдвинутые Папилкиным обвинения, причастны ли партнёры Тарковй к ОПГ или всё это элементы местечковой политической борьбы. Но одну семейную связь Тарковых с криминалом отрицать невозможно, ведь ведь отцом самарской расчленительницы Екатерины Тарховой является некто Сергей Логинов — личность не менее примечательная, чем её дедука-мэр.

Социальные сети Сергей Логинов

Впрочем, по некоторым данным, Логинов Екатерине по факту лишь отчим, а настоящий отец этой женщины — Константин Щербаков, состоявший в одной из самарских ОПГ и убитый в 2001 году. Но даже если это и так, везде и всегда Екатерина воспринималась дочерью именно Логинова, известного самарцам по прозвищу «Лорд».

В 1986 году Сергей Логинов принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, за что даже удостоился государственной награды. Его судьба могла сложиться совершенно иначе: в иные времена решительные молодые люди, проявившие себя на службе отечеству, делали карьеры военных, спасателей или борцов с преступностью. Но лихолетье, наступившее с гибелью СССР, привело Логинова и десятки тысяч таких, как он, на кривую дорожку.

В небольшом городе-спутнике Самары Новокуйбышевске Сергей Логинов подружился с Константином Беркутом, впоследствии ставшим известным Самаре в качестве главы крупной ОПГ. Многие дальнейшие подробности были собраны в вышедшей в 2015 годе книге самарского блогера Олега Иванца «Бандитская Самара».

Беркут и Логинов начали с мелкого рэкета, вместе проводили и свободное время. Однажды на дискотеке Логинов познакомился с юной красавицей Людой. Сейчас трудно сказать, было ли искренним возникшее романтическое чувство, или дело было в том, что Людмила оказалась дочерью директора Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Виктора Тархова.

В 1994 году Логинов получил свой первый срок. Его признали виновным в скупке краденого и использовании фальшивого документа. После освобождения в 1997 году он женился на Людмиле Тарховой.

Как поговаривают, именно факт того, что его тесть возглавляет крупный НПЗ, и натолкнул Логинова на мысль заняться «врезками» — то есть хищениями нефти из трубопроводов. Впоследствии не нашлось недостатка в злых языках, утверждавших, что Тархов помогал зятю в преступном бизнесе — однако эти слухи так и остались всего лишь слухами.

Самарская область долгое время лидировала в этом виде преступлений в силу наличия здесь большого количества предприятий, специализирующихся на переработке нефти. За последние годы полиция значительно сократила количество подобных хищений, но полностью этот промысел не прекратила.

Олег Иванец отмечает, что с началом XXI века преступникам стало невозможно «крышевать» нелегальный бизнес — по причине его исчезновения. Поэтому они стали заниматься им сами: нефтеврезки, поддельные алкоголь и медикаменты, кражи запчастей…

Настоящему индейцу…

В 2003 году Беркута застрелили. А Логинов, получивший в криминальной среде прозвище «Лорд», занял видное место в ОПГ, которая являлась филиалом более крупной структуры, известной жителям региона, как «Индейцы».

По одной из версий, название группировка получила из-за любви состоявших в ней «братков» к автомобилям Jeep Grand Cheeroke. Данное «племя» специализировалось на «нефтеврезках».

«Всех врезчиков и стали причислять к «Индейцам». А они-то состояли в разных ОПГ, да, порой дружественных», — рассказывает Иванец.

Долгое время Логинов-Лорд был одним из самых крупных нефтеврезчиков в Самаре. Наблюдатели отмечали, что, хотя Лорд и перестал иметь прямое отношение к семье Тархова, он спокойно занимался криминальным нефтебизнесом большую часть периода мэрства Виктора Александровича. Правда — и снова совпадение — перед тем, как отец занял кресло мэра, Людмила Тархова с Лордом развелась.

Врезчики развернулись широко. Глубоко под землёй прокладывались нелегальные трубопроводы, подпольные нефтехранилища маскировали под фермерские хозяйства либо покупали под эти цели существующие нефтебазы с удобной логистикой. Причём Логинову даже удалось получить закрытую информацию, которая позволяла ему не попадать в поле зрения специальных техсредств, призванных выявлять нелегальные врезки.

Осенью 2006 года правоохранителям удалось выявить две точки, с которых Лорд осуществлял свою деятельность. Но тем не менее уголовное дело было приостановлено.

В декабре 2008 года Лорд организовал близ Тургеневки нелегальный отвод нефти на участке магистрального трубопровода «Нижневартовск — Курган — Куйбышев», принадлежавшего ОАО «Приволжскнефтепровод».

Но этот бизнес продолжался лишь полтора месяца — людей Логинова, тайком сливавших нефть, арестовали. За эти полтора месяца они слили 5,6 тысяч тонн сырья, причинив ущерба на 21,2 млн рублей. Обналиченная прибыль от краж составила около 10 миллионов.

До Логинова донеслась весть, что это преступление расследует лично заместитель начальника службы экономической безопасности управления ФСБ по Самарской области. Дошло до того, что Лорд лично потребовал у этого сотрудника ФСБ прекратить дело — и, получив отказ, решил избавиться от принципиального офицера.

К делу бандиты подошли творчески. Наняли исполнителя, который за миллион рублей согласился положить под коврик машины сотрудника ФСБ капсулу с ядом. Предполагалось, что владелец машины наступит на капсулу, раздавит её и отравится ядовитыми парами.

Однако план реализовать не успели.

В феврале 2010 года Логинова задержали по подозрению в незаконном хранении гранат РГД-5 и Ф-1, а также револьвера — всё это нашли в машине Людмилы Тарховой. После этого мужчина признался в подготовке убийства. За незаконное хранение оружия и взрывчатки Лорда летом 2010-го приговорили к 2 годам колонии. Потом состоялся суд по делу о незаконных нефтеврезках — за это Логинова приговорили к 6 годам заключения. А в апреле 2011-го ему дали 10 лет колонии за попытку отравления сотрудника правоохранительных органов.

Сейчас, по некоторым данным, он снова на свободе.

Муж и жена — одна сатана

Экс-супруга Лорда Людмила Тархова и сама была не чужда участия во всякого рода махинациях, которые, впрочем, удавались ей с переменным успехом. Друг семьи по поводу одного из таких случав рассказал: «Она всех кинула. Такая вот картина у них в семье».

Но в 2020-м картина в семье стала еще ярче.

По версии следствия, в руки Людмиле попала некая информация, касавшаяся частной жизни депутата Самарской областной думы Александра Милеева — в городе он известен не только как политик, но и как бизнесмен. Якобы на жёстком диске, который оказался на руках Людмилы Тарховой, было несколько аудио и видеозаписей, фотографий и документов. Среди них имелись и некие «неприятные записи секса двух мужчин». Однако, по словам свидетелей, это были подделки: героев видеоролика они не смогли опознать.

Сообщается, что содержавшиеся на этих носителях сведения женщина оценила в 200 млн рублей. Она поставила депутата перед выбором: купить их или увидеть компромат на страницах СМИ. Милеев несколько раз лично встречался с Тарховой — и к июлю 2021-го договорился с ней об условиях передачи средств.

А сразу после того, как Людмила Викторовна получила деньги, её задержали сотрудники ФСБ.

Кадр из видео Людмила Тарахова

Вину Тархова не признала. Она настаивала, что всего лишь возвращала долг, который, по её словам, был у Александра Милеева перед Виктором Тарховым, её отцом. Людмила уверяла следователя, что отец сам доверил ей получить от Милеева долговую сумму и даже выдал ей соответствующую расписку. А информацию о частной жизни депутата она, мол, использовала только как стимул, чтобы тот, наконец, решился расстаться с деньгами.

В деталях этого запутанного дела суд разбирался несколько месяцев: для дачи показаний приглашали и самого Милеева, и бывшего депутата Госдумы Евгения Серпера, и первых лиц Самарской области. Также на заседаниях выступила мать подсудимой, а вот Виктор Тархов прибыть в суд не смог. Более того, во время предварительного расследования он отказался от очной ставки с потерпевшим.

В середине декабря 2022 года слушания вышли на финальную стадию. Во время прений сторона обвинения запросила для Людмилы Тарховой 11 лет лишения свободы. Суд в итоге сократил срок до 7 лет в колонии общего режима.

Примечательно, что на оглашение приговора 19 декабря Людмила Викторовна приехала с дочкой Екатериной. А в начале 2025 года суд признал Людмилу Тархову, впервые в её жизни, не мошенницей, а потерпевшей. Обвиняемой на этот раз была её дочь. О том, какие чувства испытала эта женщина, узнав, как погибли её родители, история умалчивает.

«Премерзотнейшая девица»

Как говорят люди, знакомые с семьей Тарховых, в детстве Екатерина получала практически всё, чего только мог пожелать ребенок — и при этом отличалась крайне капризным характером.

Сейчас, когда её имя прогремело на всю Россию, у многих возникли сомнения, что Екатерина, какой бы она ни была, способна на хладнокровное убийство родных дедушки с бабушкой. Ведь её бабушка Наталья Ивановна, супруга Виктора Тархова, была мягким, добрым человеком, очень любила и дочь, и внучку.

Однако самарчанка Наталья Пристенкова, знакомая с этой семьей, уверяет: ещё как могла!

«Девица она премерзотнейшая. Пересекалась с ней в года, когда она ещё училась в гимназии, было ей тогда лет 16. Уже тогда пила, гуляла, курила, смотрела на всех, как на г***о. Единственной ценностью для неё были деньги, дорогие шмотки и украшения. Учителя от неё были в ужасе, одноклассники как-то устроили флешмоб и написали в сочинениях: «мечтаю, чтобы Катя Тархова умерла», — рассказала Пристенкова.

Если ей верить, уже тогда было понятно, что из Екатерины «вырастет монстр, как это случится с любым ребёнком, которым не занимаются, а воспитание заменяют немереным количеством денег».

Социальные сети Екатерина Тарахова

Видимо, именно потому, что маленькой Кате ни в чём не отказывали, её главным интересом в жизни стало элитное потребление: брендовые ювелирные украшения, роскошные шубы и дорогие квартиры.

Но, судя по всему, пока девочка росла, благосостояние семьи падало. Дед потихоньку отходил от дел (хотя доли в бизнесах по-прежнему приносили доходы), отец надолго сел за решетку, а мать в поисках денег последовала вслед за ним.

Нельзя сказать, чтобы сама Тархова-младшая совсем не пыталась заработать. По словам её подруг, Екатерина не чуждалась проституции и приторговывала наркотиками, но сама на них подсела и даже одно время лечилась от наркомании.

Вылечив зависимость, Екатерина вышла замуж за гражданина Израиля по фамилии Бельский. В 2018 году у пары родился сын, но семейная жизнь не задалась. Возможно, из-за того, что мужу трудно стало выдерживать характер и запросы жены. Супруги развелись, Екатерина с сыном вернулась в Россию.

На работу она не устроилась, жила на содержании бабушки и дедушки. Снова «подсела» на наркотики. Виктор и Наталья Тарховы, уже вполне понимая, что представляет собою внучка, пытались признать её ограниченно дееспособной. Они не выдавали ей на руки алиментные деньги, получаемые от бывшего мужа. Бабушка контролировала все средства внучки, она же воспитывала правнука.

Судя по всему, Екатерина всё чаще конфликтовала с дедушкой и бабушкой и, в конце концов, решила физически их устранить. Сам способ убийства остаётся загадкой: большую часть останков убитых ещё не нашли, а сама Бельская наотрез отказалась говорить со следствием.

Доцент Соколов отдыхает

Осенью 2019 года Россию потрясло страшное преступление. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил студентку Анастасию Ещенко, свою сожительницу. Пытаясь избавиться от тела, Соколов принялся пилить труп ножовкой. Чтобы преодолеть отвращение и страх в процессе подкреплялся большими дозами алкоголя.

Когда же преступник попытался бросить в воду рюкзак с отрезанными руками покойницы, сам шлёпнулся в реку, после чего и был задержан по горячим следам. Соколова подвело то, что его психика не выдерживала кошмара происходящего.

Екатерина Бельская же контролировала себя стопроцентно. Она заранее готовилась к совершению преступления: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые ёмкости — покупки подтверждаются данными с её банковского счета. При осмотре квартиры потерпевших было установлено, что помещение обработали химическим раствором щёлочи. Решающей уликой оказались обнаруженные в квартире части тел Виктора и Натальи Тарховых.

Последний раз супругов видели в начале января: камеры видеонаблюдения, установленные в их доме на улице Вилоновской, зафиксировали, как они входят в подъезд. Вскоре Екатерина явилась в квартиру дедушки с большими чёрными пакетами. Через некоторое время она вынесла их уже заполненными, подошла к ожидавшему её такси. Момент выноса пакетов попал на видео. Также есть запись того, как она вытаскивает из квартиры бочку. Появилась версия, что в бочках целый месяц хранились законсервированные тела.

Телефон обвиняемой позволил отследить, куда и когда она вызывала такси, где машины делали остановки. Стало ясно, что расфасованные фрагменты тел внучка разбрасывала по мусорным контейнерам в разных частях города. Оттуда они попадали на городскую свалку. В поисках улик обследовано больше гектара территории мусорного полигона «Преображенка»; поиски продолжаются.

В процессе совершения преступления Екатерина проявила нечеловеческое спокойствие. После убийства она в течение нескольких недель писала сообщения родственникам и друзьям от имени дедушки и бабушки. Так Екатерина имитировала жизнедеятельность уже мёртвых членов своей семьи, а выигранное время она тратила на продажу имущества Виктора и Натальи Тарховых. Алчность её и подвела. Грубо подделав документы, она попыталась завладеть долей деда в одном из нефтеперерабатывающих предприятий, но сотрудники почуяли неладное и забили тревогу.

3 февраля Бельскую задержали. Екатерина заявила пришедшим к ней полицейским, что дедушка с бабушкой находятся в Москве, вызвала подругу-адвоката. Но это ей не помогло: женщину забрали в следственный изолятор.

В квартире в момент задержания матери находился её сын, шестилетний мальчик. Также там нашли телефоны и документы Тарховых. Женщине предъявили обвинение в двойном убийстве. От дачи показаний она по-прежнему отказывается.