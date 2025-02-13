12 февраля Армения, по мнению её властей во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сделала первый шаг на пути к вступлению в Евросоюз. Парламент страны в первом чтении принял законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». «За» проголосовали 63 депутата, «против» — 7, остальные 37 воздержались.

Иван Шилов ИА Регнум

Армянские власти подают решение как естественный выбор страны.

«Мы демократия, поэтому хотим быть ближе к ЕС. Когда вы демократия, вы хотите быть рядом с ней или в её центре, потому что иначе это было бы нелогично», — заявлял ещё в январе 2025 года премьер Пашинян.

При этом у армянской оппозиции иной взгляд на произошедшее. Депутат от партии «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян назвал принятый законопроект «позорным блефом». И он прав.

Евроинтеграция Армении — действительно блеф. Что бы ни принял армянский парламент, какие бы референдумы в стране ни проходили, никакого членства в Евросоюзе она в обозримой перспективе не получит.

Да, в Брюсселе обещали тщательно изучить заявку и лично приехать в Армению, чтобы оценить, насколько она готова к вступлению в Евросоюз. Но сам процесс расширения ЕС заморожен до 2030 года, а первыми кандидатами на вступление являются отнюдь не постсоветские страны.

«Традиционно считалось, что первыми войдут Западные Балканы — Албания, Сербия, Северная Македония. Однако уже возникает вопрос: нужны ли они Европе и нужна ли Европа им? Ведь речь идёт о бедных странах, которые ещё и не соответствуют ряду европейских критериев по уровню коррупции и т.п.», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Из постсоветских государств «готовее» всех Грузия, но вступление Тбилиси в ЕС (если оно произойдёт) случится точно нескоро. Армения же ни в каком плане не готова — ни с точки зрения экономической структуры (по сути, это будет глубоко дотационная страна), ни в плане политической стабильности, ни даже географически — она отрезана от остальной территории Евросоюза и не имеет выхода к морским коммуникациям.

Проще говоря, Евросоюзу Армения не нужна уже сейчас, а в случае заключения серьёзного стратегического российско-американского соглашения, предусматривающего признание постсоветского пространства зоной российских интересов, не нужна будет тем паче. Как и другие страны постсоветского пространства, среди которых, по сути, нет ни одного кандидата, в котором сам Евросоюз бы нуждался.

«Я не исключаю, что ЕС вообще больше не будет расширяться», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

В то же время само по себе разыгрывание этого блефа портит отношения Еревана с двумя его крупнейшими партнерами.

Во-первых, с Россией.

«Москва рассматривает продвижение ЕС и НАТО на Восток как сопряженные процессы, поэтому стремление Армении в ЕС противоречит национальной безопасности России», — подчёркивает в беседе с ИА Регнум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Формально Россия не запрещает Армении никуда вступать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как и другие российские официальные лица, не раз отмечали, что это «суверенное право Армении». Однако это право противоречит суверенным обязанностям Еревана в рамках интеграционных структур, куда Армения пока входит.

Например, Евразийского экономического союза, участие в котором в отличие от движения в сторону ЕС несёт стране реальные выгоды.

«Мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции. И эти дивиденды более чем очевидны», — заявлял Дмитрий Песков.

Превращение же Армении в источник контрабандных европейских товаров на пространстве ЕАЭС, где существует зона свободной торговли, России не нужно, поэтому Ереван попросили определиться.

«Все предупреждения были озвучены на достаточно высоком уровне. И по членству в ОДКБ, и по членству в Евразийском экономическом союзе», — напоминает Алексей Мухин.

Однако армянская сторона, добавляет эксперт, на них не реагирует из-за состояния аффекта, а также стремясь продать своё территориальное положение американцам и европейцам для получения экономической помощи и размещения американских баз.

«Недавно Лавров встречался со своим армянским визави, и тот проявил себя как очень гибкий собеседник. Много чего обещающий, но не собирающийся ничего выполнять», — резюмирует Алексей Мухин.

Во-вторых, евроблеф портит отношения Армении с Ираном. В частных разговорах иранские эксперты и дипломаты уже больше шести лет (то есть с момента прихода Пашиняна к власти) говорят, что армянский премьер намерен превратить страну в большую американскую базу и, соответственно, в антииранский плацдарм.

Любые шаги Никола Пашиняна на этом направлении, начиная с заморозки участия в ОДКБ и заканчивая пресловутым голосованием в парламенте о евроинтеграции, иранцы рассматривают как реализацию плана по созданию базы. В их глазах Армения становится всё более враждебным государством.

При этом иранцы в отличие от России точно не будут столь вежливы и терпимы к армянским евроатлантическим инициативам. Особенно учитывая, что сейчас Тегеран чувствует свою уязвимость из-за вынужденного ухода из Сирии, а также усиления позиций в Вашингтоне и Тель-Авиве тех, кто хотел бы добить Иран.

Да, не исключено, что уже скоро позиция Еревана изменится. Если Россия и США заключат соглашение, часть армянской политической элиты осознает дальнейшую бесперспективность евроатлантического блефа. Но отношения с Москвой (крупнейшим военно-экономическим партнером) и Тегераном (альтернативным России партнером, имеющим с Арменией общих врагов) будут испорчены. Возможно, насовсем.