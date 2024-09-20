74-летная Людмила Григорьевна живёт в шахтном посёлке Лидиевка, входящем в Кировский район Донецка. Уже два с половиной года пенсионерка решает главную проблему: где найти воду, если в кране её нет?

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Вода пропала из водопровода в апреле 2022 года. Прошлым летом, рассказывает Людмила Григорьевна ИА Регнум, приезжали местные журналисты, писали статью, обращались к властям. После этого, казалось, дело сдвинулось с мёртвой точки — воду начали включать. Но всего лишь на несколько часов и очень тонкой струйкой.

Если повезёт, успеешь набрать одно ведро. У кого есть подкачивающие насосы, может рассчитывать на одно-два ведра. У пенсионерки насосов нет.

«Раньше мы ездили на водокачку, примерно в километре от нас, но её начали обстреливать. Несколько людей пострадали, мы перестали ездить», — рассказывает женщина.

В Лидиевку раз в неделю приезжает КамАЗ с цистерной технической воды. Машина останавливается в центре посёлка. Чтобы дойти до «бочки», как называют машину местные, Людмиле Григорьевне нужно пройти около 800 метров — а потом столько же обратно, уже с водой. Сделать этого женщина не может.

Указание — вентиль не открывать

В Лидиевке живут около семи тысяч человек. Жители посёлка с 2022 года звонили на горячие линии ГУП «Вода Донбасса», обращались в исполком. Проблема не решалась. В августе 2023 года люди написали коллективное письмо в «Воду Донбасса», получили официальную отписку, рассказывает ИА Регнум местная жительница Ирина. В ней в том числе было написано, что вода появится после того, как будет освобождён Славянск — Лидиевка зависит от водопроводного узла славянской фильтровальной станции.

При этом воду иногда включали, вспоминают жители посёлка — например, перед выборами и на Новый Год. Значит, техническая возможность есть.

Людмила Григорьевна рассказывает, что недавно её сосед, молодой парень, пошёл на местную водокачку, где распределяют воду для района. Прямо спросил: почему нас нет воды? Почему у одних она есть, а рядом, в нескольких сотнях метров, нет? На это местный работник ответил: я не могу открыть вентиль так, чтобы вода вам пошла потоком, могу только приоткрыть, поэтому до вас и не доходит, «указание такое, что мне сказали, то и делаю».

«В понедельник жители улицы Володи Горячева ездили в исполком — управу Кировского района. Им сказали, что понедельник — не приёмный день, записали на среду. А во вторник позвонили и сказали: «Извините, не получится вас принять». Когда получится, не ответили», — рассказывает Ирина.

При этом ездить по регулярно обстреливаемому Кировскому району крайне опасно. У соседа Людмилы Григорьевны несколько лет назад снаряд прилетел прямо во двор. А два месяца назад на улице сгорел один из домов — ночью прилетел беспилотник и сбросил гранату.

Вообще, дроны летают и выискивают цели постоянно, рассказывает женщина.

В ожидании дождя

Ирина и Людмила Григорьевна живут в частных домах. При этом в соседних многоэтажках, до которых метров 300-400, воду регулярно включают — хоть и по графику.

«Мы понимаем ситуацию, понимаем, что идёт война. Но нам обидно… Люди просили: перераспределите подачу воды. Добавьте напора нам хотя бы раз в неделю, чтобы мы знали, что, допустим, в среду можно набрать воды. Но никто ничего не делает», — рассказывает женщина ИА Регнум, добавляя, что в Лидиевке без воды остаются больше 30 улиц.

Местных жителей спасает помощь волонтёров и военных, которые привозят воду в посёлок. Но когда и она заканчивается, приходится уповать на дождь, говорит Людмила Григорьевна. Если дождь начинается ночью, люди вскакивают, собирают все свободные ёмкости и подставляют их под стоки с крыш.

«Набираем воду, так можно хотя бы в туалете смыть. Но дождей в этом году было очень мало. Люди у нас в посёлке, кстати, и скважины рыли. Сначала её сделать стоило 100 тысяч, теперь уже 140. Но и скважины ничего не дают. Если дождей нет, воды в них тоже нет», — говорит пенсионерка.

Ирина рассказывает, что воду можно набрать ещё в здании ЖЭКа на улице Павла Колодина. Там вывели кран прямо на улицу — «вода техническая, грязноватая, но хоть что-то».

Питьевую воду в посёлок привозят, как и техническую, раз в неделю — по воскресеньям. Она, разумеется, платная. Но люди этому очень рады, рассказывает Людмила Григорьевна: можно хотя бы еду приготовить. Но и эта, «питьевая» цистерна приезжает не всегда.

«За что платить?!»

Еще одна причина отсутствия воды в Лидиевке — масса порывов труб, которые не ремонтируют месяцами. Как говорят местные жители, «Вода Донбасса» лишь перекрывает повреждённые участки, засушивая остатки водопровода.

При этом в некоторых местах из-за порывов из-под земли бьют ручьи. Некоторые люди даже приходят к образовывающимся лужам и пытаются вычерпывать из них воду вёдрами. А на вопрос «почему не ремонтируют трубы» в «Воде Донбасса» традиционно отвечают, что это опасно — ремонтников могут атаковать беспилотники.

Пока же вода утекает в землю, местные жители ждут платёжек. Как писало ИА Регнум, 29 августа 2024 года ГУП «Вода Донбасса» объявило, что начинает взимать плату за воду с дончан, причём с 7 августа — фактически задним числом.

«Да, ждём, сказали, что будут разносить. Мне еще не приносили, но люди рассказывают, что уже получили платёжки: у кого-то 4 тысячи рублей, у кого-то 3, 2,5 тысячи… За воду, которой нет. А когда люди звонили в Водоканал («Воду Донбасса» — Прим. ред.), им ответили: «Ну вы же где-то воду брали!» А я вам рассказала, где брали», — говорит пенсионерка.

В свою очередь, Ирина заверяет, что ничего оплачивать не будет: «Мне нечего оплачивать, буду складировать эти квитанции, пусть хоть в суд подают».

«Свет мы оплачиваем, задолженности нет. А если воды нет, за что мы будем платить?» — сердится женщина.