Одним из главных подарков жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) к Новому году должна стать вода, которая наконец-то будет бесперебойно поступать в дома прифронтового региона России круглые сутки в праздничные дни.

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Во всяком случае такое обещание дал первый заместитель председателя правительства республики Андрей Чертков в ходе прямой линии.

По его словам, жителям ДНР приходится довольствоваться количеством воды, которое в два, а то и в два с половиной раза уступает необходимому для нормальной жизни. И если в течение года положение с водоснабжением было более-менее терпимым для закаленных войной жителей Донбасса, то к концу декабря графики подачи воды сократились еще сильнее.

Сейчас вода в районы республиканской столицы поступает в лучшем случае через день.

Главный оператор республиканского водоснабжения ГУП «Вода Донбасса» предупредил дончан об этом в СМС на днях, хотя жители некоторых районов Донецка сообщают, что и без того скудную подачу воды им урезали еще раньше. При этом местные власти призывают жителей Донецка и Макеевки срочно сделать запасы воды.

Как рассказал корреспонденту ИА Регнум житель Калининского района Донецка Александр, его район теперь получает воду по четным числам с 17:00. Правда, жидкость бурого цвета, которая льется тонкой струйкой из кранов, таковой можно назвать лишь условно.

Все дело в том, что трубы в период простоя окисляются без регулярного напора в системе и выдают в первую очередь водный раствор ржавчины.

Слить мутную субстанцию и дождаться относительно чистой воды имеют все шансы счастливчики, которые живут на первых этажах многоквартирных домов.

По словам Александра, в его доме обитатели пятого и шестого этажа воду могут вообще не получить. Хотя установленный график предусматривает подачу воды с 17:00 до 22:00, слабый напор не добивает до верхних этажей.

Впрочем, как ранее сообщалось ИА Регнум, жители шахтного поселка Лидиевка в Кировском районе без воды живут уже два года, уповая на дождь и волонтеров, которые не дают им умереть от жажды.

Удивительно, но при этом дончане рассказывают, что в их городе есть места, куда вода поступает регулярно.

Причина этого в том, что дома в таких «аномальных» зонах находятся рядом с магистральными водоканалами. Но это исключение, которое не влияет на общую печальную картину.

Где вода?

По официальной версии, причиной водного кризиса стало то, что за летне-осенний период в водоемах Донбасса не накопилось достаточно воды.

И пока от украинских оккупантов не будет освобождена территория ДНР вплоть до Славянска, где начинается созданный еще в 50-е годы прошлого века главный водовод региона — канал Северский Донец — Донбасс, вода в Донецк пойти не сможет.

Построенный же за рекордные сроки, в четыре месяца, канал Дон — Донбасс длиной 194 километра и пропускной способностью около 300 тысяч кубических метров, хотя и помогает Донбассу окончательно не превратиться в обезвоженную планету Арракис из фантастической саги Френка Герберта «Дюна», но не может удовлетворить потребности республики полностью.

Тем временем давно не знавшие ремонта водные артерии Донбасса продолжают рваться.

Юлия Андриенк

Только за 28 декабря коммунальщики устранили 258 аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. Непостоянное давление в системе губительно для трубопроводов.

И устранять аварии моментально не получается. Причина — недостаток людских ресурсов.

Вопрос нехватки квалифицированных рабочих рук в республике стоит остро, даже несмотря на шефскую помощь российских регионов, рассказал в комментарии ИА Регнум депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, председатель комитета Народного Совета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений Юрий Леонов.

Ржавая вода бьет и по карману российских граждан в ДНР.

Как ранее сообщало ИА Регнум, людям, чьи дома не оборудованы счетчиками, приходится платить за воду, которой нет. Мораторий на оплату водоснабжения, введенный главой ДНР в марте 2022 года, был отменен в августе этого года. После этого потребителям стали приходить платежки с астрономическими суммами.

Дончанка Ольга, чьи родители живут в Светлодарске, что в 30 километрах от Артемовска, рассказала ИА Регнум, что их заставляют платить за грязную воду, которая и так подается нерегулярно, как за питьевую.

Власти ДНР проблему признают.

Нынешние нормативы чрезмерно завышены, уже в январе следующего года донецкие чиновники должны их пересмотреть, заверил Чертков. Сейчас в многоквартирных домах норма воды на человека в сутки может доходить до 300 литров.

На территории республики идут тяжелые бои. И особенно тяжело с водой в недавно освобожденных от ВСУ городах и поселках Донбасса.

К примеру, в Авдеевке, где сейчас осталась примерно тысяча жителей, людей всю войну выручали колодцы в старой части города, рассказала волонтер, журналист Юлия Андриенко.

В Селидово ВСУ заминировали колодцы и подходы к скважинам с водой перед отступлением. В результате подрыва возле одной из них, по рассказам местных жителей, погибли 12 человек.

Вода будет. Увы, не для всех

Несмотря на все сложности, жители республики услышат долгожданное шипение в кранах накануне Нового года. По словам Андрея Черткова, глава ДНР обязал коммунальщиков обеспечить круглосуточное водоснабжение 30 и 31 декабря этого года, а также 1 января 2025-го.

«Возможно, сейчас сформируется небольшой резерв и в новогодние праздники воды будет достаточно. Но, к сожалению, вода будет не у всех. Проблемы вызваны тем, что за десятилетия многие коммуникации не менялись. Кое-где технологичное отверстие составляет несколько миллиметров. Нужно подавать большое давление, чтобы вода добивала до верхних этажей, а из-за этого начинает рваться в других местах», — объяснил Юрий Леонов.

Все же в некоторых районах проводились капитальные ремонты, но объем необходимых работ по всей республике огромен. Изношенность систем водоснабжения и водоотведения составляет 90%.

«Сотрудники водоканала, которые работают диспетчерами, сейчас принимают на себя большую порцию негатива. Но ситуация вот такая, и мобилизация общества должна быть колоссальной. Говорить людям, что все будет прекрасно, возможности нет. Но нельзя и утверждать, что власти республики ничего не делают», — отметил депутат Народного совета ДНР.

Индустрия Донбасса поглощала водные ресурсы в огромных количествах с начала промышленного освоения края в XIX веке. В советское время задачу водоснабжения в целом удалось решить, сейчас, после всех перенесенных испытаний, жителям Донбасса нужно дождаться окончательного освобождения края, чтобы проблема с водой окончательно ушла в прошлое.