В России всё чаще заключаются договоры пожизненной ренты. В рамках документа собственник жилья передаёт его другому человеку в обмен на регулярные платежи — и часто дополнительные услуги — в течение всей жизни.

Иван Шилов ИА Регнум

«Заключу договор пожизненной ренты c пожилым человеком, без прямых наследников, (рентополучатель остаётся жить и прописан в своей квартире, а рентодатель, то есть я, становлюсь собственником жилья, оплачиваю коммунальные платежи и ежемесячную сумму ренты). Оформление у нотариуса», — так выглядит типичное сообщение на популярной российской площадке объявлений.

Многие потенциальные рентодатели готовы оказывать услуги пожилому человеку. Ещё одно объявление гласит: «Обязуюсь ухаживать, быть внучкой или дочкой, убираться, стирать, готовить».

Предлагают также услуги собеседника, сиделки, встречаются обещания сделать в квартире ремонт, а кто-то даже готов взять старика в семью.

Кто выбирает пожизненную ренту

Одна из главных причин, почему растёт популярность пожизненной ренты, — повышение цен на недвижимость, причём как на покупку, так и на аренду. Как отмечают эксперты рынка, снять квартиру в России в 2024 году в среднем стало дороже на 20%. Ипотека же оказывается многим не по карману.

По сути, рентодатель может купить квартиру в рассрочку, без обременения в виде процентов банку. Если же он будет жить в квартире с хозяином, это наверняка будет стоить дешевле арендованного жилья.

В случае с пожизненной рентой сумма прописывается в договоре, она не может быть ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе — в Москве сегодня это около 24 тысяч рублей.

При этом значительная часть пожилых россиян проживает одиноко, отмечает Минтруд. По данным всероссийской переписи населения 2020–2021 годов, 11,8 миллиона, или 42,6%, частных домохозяйств, состоящих из одного человека, — это россияне старше трудоспособного возраста. Многим из них требуется поддержка, но не у всех есть родственники или знакомые помоложе, которые смогут прийти на помощь.

Проблемы из-за квадратных метров

Чаще всего к пожизненной ренте прибегают одинокие старики, для которых это единственный способ получить дополнительный доход или обеспечить себе сносные условия жизни. Но заключают договоры и те, у кого есть родные, — недвижимость, которая передаётся по договору ренты, выбывает из наследственной массы. То есть квартиру может получить не сын или дочь, давно забывшие об отце или матери, а родственник, который присмотрит за стариком, — обязательства по уходу будут зафиксированы договором.

Но, конечно, не всегда процесс проходит гладко. Жительница Благовещенска Елена Шалимова уже несколько лет через суд пытается добиться признания незаконным договора пожизненной ренты своей сестры с женой племянника. Женщина считает составленный документ поддельным.

К тому же, как отмечает в беседе с ИА Регнум эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, если после смерти рентополучателя объявятся его наследники, они могут оспорить договор в суде. Как минимум заявить, что сделка была подписана, когда пожилой человек не был в дееспособном состоянии, — это приведёт к долгим тяжбам.

По опыту риелтора Алексея Силантьева, самые спокойные сделки пожизненной ренты проходят в семьях, когда подобную схему используют, чтобы упорядочить и закрепить заботу и уход молодыми членами семьи за старшими родственниками.

«В этом случае меркантильный момент сглаживается родственными отношениями, никто не строит планов выиграть за счёт своих родных, — рассказывает Силантьев. — Хотя родственники бывают разные».

Если же в процессе выплаты ренты у одной из сторон появляются претензии, жди беды, продолжает собеседник ИА Регнум: обычно всё заканчивается разборками с привлечением юристов и обращениями в суд.

Приговор для пенсионера…

Одно дело, если для пожилого человека всё сведëтся к мелким дрязгам. Но если пенсионеру не повезёт заключить договор с мошенниками или чёрными риелторами, он может лишиться жилья. Так случилось в Москве, где в начале 2022 года орудовала банда риелторов, охотившихся на дорогую собственность в центре столицы.

Пожилой человек также может оказаться беззащитен перед предоставленной ему сиделкой — поначалу добрая и заботливая, она резко переменится в характере и будет изводить хозяина квартиры. В самых же шокирующих случаях речь идёт об откровенном криминале.

Наиболее известным стало убийство, произошедшее ещё в 2019 году: 93-летнюю Нину Мацину, старейшего сотрудника Мариинского театра, избили и задушили в собственной квартире. К убийству оказалась причастна ухаживавшая за пенсионеркой сиделка, которая с двумя подельниками пошла на преступление ради наживы.

«Я, как специалист по недвижимости, выступаю за пансионаты с пожизненным содержанием. Пусть это и коммерческие организации, но там человек хотя бы виден, можно проследить условия, в которых он находится», — говорит Наталья Перескокова.

…и риски для попечителя

Обычно россияне, заключая договор пожизненной ренты с пожилыми людьми, надеются получить жильё и сэкономить крупную сумму. Но они не осознают возможных рисков, отмечает Алексей Силантьев.

Главная проблема — непонятно, сколько времени нужно будет платить: до смерти пожилого человека стать полноправным владельцем квартиры нельзя. Платить и/или ухаживать за стариком нужно будет всё это время, поэтому общую сумму выплат спрогнозировать заранее невозможно.

«Причём экономия покупателя, то есть плательщика ренты, напрямую зависит от срока жизни продавца (бывшего владельца) — получателя ренты. А это само по себе немалая нагрузка для психики», — считает Силантьев.

Есть и ещё один момент, связанный с психологией: сойдутся ли характерами обе стороны, будет ли им комфортно, особенно если рентодатель живёт в одной квартире с подопечным? Не стоит забывать и об изменениях психики пожилого человека, которые могут затруднить общение с ним.

«Застраховать себя от всех проблем, которые могут возникнуть во взаимоотношениях с совершенно чужим и, как правило, пожилым человеком, невозможно», — подчёркивает собеседник ИА Регнум.

Все нюансы нужно прописать заранее

Для пожилых людей очень рискованно самим заключать договор пожизненной ренты, отмечает в беседе с ИА Регнум адвокат Адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов. Разумнее привлечь для этого родственников помоложе или, если человек одинок, прибегнуть к услугам специалистов — например, работников социальных служб.

«Каждый гражданин имеет право обратиться за бесплатной юридической или адвокатской помощью в адвокатские коллегии, адреса которых можно найти в интернете», — добавляет Баранов.

Подобные договоры, поясняет адвокат, заключаются достаточно просто: прописываются условия, что одна из сторон обязуется совершать действия по уходу и, как вариант, материальному содержанию другой стороны, которая в будущем передаст в собственность жилое помещение. Но стоит очень внимательно отнестись к отдельным положениям таких документов: в частности, обязательно изучить условия их расторжения, говорит собеседник агентства.

«Если вдруг тот, кто обязался содержать и помогать, своих условий не выполняет, вторая сторона должна иметь право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это должно быть прописано», — указывает юрист.