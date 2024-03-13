Материалы с тегом «Недвижимость»
Риелтор указала на самое удачное время для покупки и продажи квартир
Наступило самое удачное время для продажи квартир на вторичном рынке, заявила руководитель отдела продаж риелторской компании Дарья Баранюк, слова которой приводит РИАМО. По её мнению, сейчас спрос на готовые квартиры начал охлаждаться после всплеска в конце 2023 года, который был связан с...
13 марта 2024
Осудившая СВО Ветлицкая попыталась скрыть от властей особняк за ₽1 млрд
Проживающая в Испании известная в 90-х певица Наталья Ветлицкая переписала оставшуюся в России недвижимость на 19-летнюю дочь из-за боязни конфискации после критики специальной военной операции и недовольства в адрес российского правительства. О том, что исполнительница переоформила огромный...
6 марта 2024
Российский «Леруа Мерлен» переименовал юрлицо в «Ле Монлид»
Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) переименовала российское юридическое лицо в «Ле Монлид». Об этом стало известно 6 марта. Менять в том числе бренд пока не будут. Смена юридического лица уже отразилась в едином госреестре юрлиц, смену названия произвели в процессе...
6 марта 2024
Путин объяснил рекорд в строительстве жилья в России ипотечными программами
Рекордные темпы строительства жилья в России связаны с ипотечными программами, в том числе льготными, заявил 5 марта президент Владимир Путин на встрече с представителями аграрной отрасли в посёлке Солнечнодольск в Ставропольском крае. «Почему столько жилья построено в России — рекорд, свыше 110...
5 марта 2024
Мутко рассказал, как продление семейной ипотеки отразится на россиянах
Продление программы семейной ипотеки позволит ежегодно улучшать жилищные условия 300–350 тысячам семей. Об этом 29 февраля заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. «Семейная ипотека — ключевое звено государственной поддержки россиян в улучшении своих жилищных условий», — заявил он. Как уточнил...
29 февраля 2024
Льготную ипотеку на вторичку в новых регионах могут ввести в течение месяца
Решения по выдаче льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% в новых регионах примут в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Мы сейчас отрабатываем механизм, смотрим на то, какой это будет механизм...
29 февраля 2024
Греф заявил, что льготную ипотеку на новостройки надо изменить
Программу льготной ипотеки на новостройки нужно не отменять, но изменить. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил 28 февраля на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год. Он отметил, что с начала 2023 года выступал за сокращение государственной программы. Она не должна быть отменена...
28 февраля 2024
Жители Харькова начали массово избавляться от недвижимости
Жители города Харькова, принявшие решение переехать в другой регион страны или за границу, начали продавать недвижимость со скидкой до половины рыночной стоимости. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на риелторов. «Люди настолько дёшево продают только с пониманием того, что...
25 февраля 2024
Стала известна стоимость самой дешёвой квартиры в центре Москвы
Стоимость самой дешёвой квартиры в центре Москвы на первичном рынке составляет 12,6 млн рублей. Об этом 16 февраля сообщила Lenta.ru со ссылкой на экспертов компании Skolkovo Realty. Отмечается, что речь идёт о квартире-студии, которая находится в Красносельском районе. Её площадь составляет 21 кв...
16 февраля 2024
СМИ: россияне начали массово продавать жильё в Финляндии
Россияне начали массово продавать жильё в Финляндии. Об этом 14 февраля написала «Фонтанка». По информации издания, на популярном сайте объявлений самым дешёвым вариантом является однокомнатная квартира площадью 31 кв. м в Иматре. Её продают за 700 тысяч рублей. Двухкомнатный таунхаус площадью 52...
14 февраля 2024
Иностранцы начали уезжать из Турции из-за высоких цен на жильё
Иностранцы, среди которых россияне и украинцы, покинули Анталью из-за высоких цен на жильё и отказов в продлении видов на жительство. Об этом 10 февраля сообщило издание Sözcü. В 2020 году в Анталье проживало 94 тыс. иностранцев, через два года эта цифра выросла до 172 тыс. человек, цены на жильё с...
10 февраля 2024
В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозпостроек
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозяйственных построек, чтобы облегчить регистрацию летних кухонь, бань и сараев, сообщил 5 февраля первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак («Единая Россия») в Telegram-канале. «Единая Россия» предлагает распространить «дачную...
5 февраля 2024
Пушилин допустил строительство жилья под льготную ипотеку по всей ДНР
В Донецкой Народной Республике (ДНР) строительство нового жилья для льготной ипотеки планируется не только в Мариуполе, сообщил глава региона Денис Пушилин 4 февраля. «Сейчас предлагается инвесторам, застройщикам ещё 178 участков для строительства (жилья под льготную ипотеку. — Прим. ред.). Я вам...
4 февраля 2024
Захарова заявила о готовности Хельсинки пренебречь демократией из-за России
Намерения финских властей запретить россиянам приобретать в стране недвижимость говорят о том, что Хельсинки готов поступиться демократией в угоду линии на противостояние России. Об этом заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее министр обороны Финляндии Антти...
3 февраля 2024
Суд ограничил французского актёра Алена Делона в дееспособности
Суд во Франции ограничил 88-летнего актёра Алена Делона в дееспособности. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. Согласно постановлению суда, актёру разрешено совершать самостоятельные действия, за исключением тех, которые представляют особую важность, включая продажу недвижимости. Теперь...
новость часа
29 января 2024
В Финляндии захотели запретить россиянам покупать недвижимость
Министерство обороны Финляндии создало рабочую группу для изучения законодательной возможности полностью запретить россиянам приобретать недвижимость в стране. Об этом стало известно из пресс-релиза ведомства. «Законодательство о приобретении недвижимости субъектами за пределами регионов ЕС и ЕЭЗ...
27 января 2024
Путин заявил о сохранении ставки по семейной ипотеке в 6%
Правительство России сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка, заявил 25 января президент России Владимир Путин. «А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растёт ставка коммерческих банков...
25 января 2024
Риелтор объяснил рост цен на однокомнатные квартиры и студии
Малогабаритное жильё, в частности однокомнатные квартиры и студии, дорожают из-за постоянного спроса на них со стороны покупателей, заявил 23 января риелтор и основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков. По его словам, спрос всегда имел большое значение в вопросе цены. В последнее время...
23 января 2024
Путин подписал указ о поиске и защите зарубежной недвижимости России
Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств предприятию по управлению собственностью за рубежом на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, в том числе времён СССР и Российской империи, сообщается 18 января на официальном интернет-портале правовой...
18 января 2024
Власти Финляндии запретят гражданам России любые сделки с недвижимостью
Правительство Финляндии планирует весной 2024 года полностью запретить гражданам России сделки с недвижимостью, а также расследовать сделки, заключённые ранее, заявил 15 января министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. «Определённые решения могут быть приняты уже весной. Помимо полного запрета на...
15 января 2024