Материалы с тегом «Аренда»
«Ипотека — только для смельчаков». Почему дорожает аренда квартир
Житель Твери Кирилл в начале лета взял льготную ипотеку с господдержкой под 8% годовых. Мужчина купил студию в микрорайоне «Новый город» за 2,9 миллиона рублей, ежемесячный платёж — 15 тысяч. Примерно столько же стоила аренда однушки в Твери в последние годы. Кириллу, как признаёт он сам, очень...
4 сентября 2024
Мошенники изобрели новую схему обмана на фоне подорожания аренды жилья
В Москве выявили новую схему обмана граждан на фоне роста цен на съём жилья в столице. Так, согласно исследованиям, по итогам августа снять квартиру в российских городах-миллионниках можно было за 40 тыс. рублей в среднем (+12,4% к июлю). Сравнение стоимости на ресурсах, предлагающих аренду жилья...
3 сентября 2024