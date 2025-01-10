В четверг, 9 января, президент Владимир Путин провёл первое в новом году совещание с членами правительства. Одним из ключевых вопросов было положение дел в строительной сфере.

Иван Шилов ИА Регнум

В прошлом году в России ввели в эксплуатацию 107,4 миллиона квадратных метров жилья — это всего лишь на 2,7% ниже, чем в рекордном 2023 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Услышав цифры, глава государства спросил у вице-премьера, как обстоят дела с объёмом выдаваемых ипотечных кредитов на покупку этих квадратов. Хуснуллин ответил, что сейчас наблюдается значительный спад, вызванный ростом ключевой ставки в стране.

«Мы как бы терпим пока. Но готовим ряд предложений, как можно всё-таки поддержать и граждан в этой ситуации, особенно по семейной ипотеке, по малым городам, где нет сегодня строительства», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин также добавил, что инициативы разработаны совместно с Минфином и банками, «есть интересные предложения».

«Просил бы это сделать как можно быстрее», — сказал Путин.

Золотые «квадраты»

В 2024 году недвижимость в российских новостройках подорожала на 10%, а стоимость одного квадратного метра в среднем достигла 155 тысяч рублей, подсчитали аналитики «Циан». Жильё на вторичном рынке тоже стало дороже (+7%), за «квадрат» придётся отдать 131 тысячу рублей.

При этом ни завершение программ льготной ипотеки, ни скидки от застройщиков глобально не повлияли на рынок — недвижимость продолжила дорожать. Цены подогреваются растущей себестоимостью строительства и затратами на обслуживание проектного финансирования.

При этом многие россияне не спешат покупать жильё в ипотеку, потому что банки закладывают в стоимость кредита не только ключевую ставку (сейчас она составляет 21%), но и коммерческую выгоду, зарабатывая на заёмщике.

Также многие банки стали чаще отказывать в одобрении кредита на покупку новых квартир: если в июне 2024 года отклонялось 59% заявок, то в ноябре цифра составила уже 72%. У этого, поясняют эксперты, есть две ключевые причины: во-первых, у людей просто не хватает доходов для оплаты ипотеки, во-вторых, Банк России советовал ужесточить рискованные выдачи, поэтому банки страхуются.

Кроме того, с 1 января 2025 года в России заработал ипотечный стандарт. Он предусматривает, что максимальный срок ипотеки составит не больше 30 лет, сумма кредита не будет превышать 80% от стоимости жилья, а минимальный первый взнос — не меньше 20%. Главная цель стандарта — снизить количество высокорискованных схем, но эксперты предупреждают, что теперь желающих взять ипотеку станет ещё меньше.

Поддержка от государства продолжится

Ключевая проблема ипотечного рынка сегодня — высокая ключевая ставка, из-за которой проценты по кредиту часто становятся неподъёмными. К примеру, при стоимости квартиры в 15 миллионов рублей и сроке ипотеки на 30 лет за всё время кредита придётся выплатить более 60 миллионов. Поэтому россияне ищут именно льготные варианты ипотеки, отмечает в беседе с ИА Регнум эксперт в сфере недвижимости Константин Барсуков.

Также, по его словам, многие пока решают не покупать квартиры и берут их в аренду — до момента, пока не понизится ставка.

При этом государство держит под контролем вопрос доступности ипотеки для россиян, увязывая его с демографией. 19 декабря прошлого года в ходе прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что со стороны государства не должно быть лимитов на выдачу семейной ипотеки для пар с детьми под низкую ставку.

В тот же день в Минфине отчитались о решении вопроса с лимитами. В ведомстве также сообщили, что в 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» был предусмотрен бюджет в объёме 290 миллиарда рублей, а резервный фонд Правительства дополнительно выделил 142 миллиарда. На следующие три года на реализацию программы предусмотрено почти 1,5 триллиона рублей.

Уже 20 декабря Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам поддержки семей в России, ещё раз подчеркнул, что семейная ипотека должна быть сохранена, а также распространена на вторичный рынок.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%», — отметил президент.

По словам главы государства, льготная ипотека продолжит действовать не только для семей с детьми, но и для IT-специалистов, жителей сельских территорий, Дальнего Востока, Арктической зоны и новых регионов.

В частности, для сотрудников аккредитованных IT-компаний предусмотрена программа со ставкой до 6%, первоначальным взносом от 20% стоимости жилья и на срок до 30 лет. А жители Дальневосточного округа и Арктической зоны могут получить кредит по ставке в 2%, с первоначальным взносом не менее 20% и на срок до 20 лет.

Копить и брать за свои

Тех россиян, кто сегодня берёт ипотеку, можно разделить на два условных типа, поясняет ИА Регнум кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Тип первый: у человека уже есть собственное жильё, он покупает квартиру в новостройке под сдачу — за счёт арендатора он сможет «отбить» часть ипотечного платежа. Тип второй: человек покупает квартиру для себя, потому что ему негде жить. В этом случае люди часто продают машины или другое имущество, чтобы потянуть платежи и иметь хотя бы минимальную финансовую подушку.

При этом даже льготники, отмечает Беляев, могут столкнуться с проблемами. В Москве и Санкт-Петербурге, к примеру, действует лимит в 12 миллионов рублей на семейную ипотеку. А купить квартиру для многодетной семьи на эти деньги получается далеко не всегда — ставку по остатку придётся платить уже по рыночным ценам.

Более оптимистичен в своих прогнозах экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, в ближайшее время недвижимость станет более доступной для россиян — в мегаполисах уже начали падать цены на жильё.

«Панические ожидания (повышения цен) уходят на наших глазах, больше их нет, застройщики не могут их внушить, спекулянты тоже не могут подогреть интерес. И дополнительно с этим ипотека становится дополнительным инструментом в покупке квартиры. То есть нельзя просто взять и, не имея денег, купить квартиру. Нужно иметь первоначальный взнос. Оптимально — продать старую квартиру, добавить деньги, взять кредит и купить новую жилплощадь большего размера. Это рабочая модель», — рассказал Колташов ИА Регнум.

Он считает, что повышение ключевой ставки и возрождение интереса к депозитам под высокий процент мотивируют людей копить деньги, чтобы покупать недвижимость на свои средства, а кредиты использовать только как дополнительный инструмент.