Ровно десять лет назад, 22 января 2015 года, после массированной артподготовки ополченцы Донбасса перешли в наступление на Дебальцевской дуге. Бои за овладение городом Дебальцево, одним из крупнейших железнодорожных узлов ДНР, стали последним из эпизодов «горячей фазы» донбасского конфликта и увенчались подписанием Вторых минских соглашений.

Иван Шилов ИА Регнум

С точки зрения военной стратегии, бои за Дебальцево стали крупнейшим сражением переходного периода. Они сильно отличались от кампании 2014 года, некоторые эксперты называют их чуть ли не проявлением «новой махновщины» и полупартизанщины. И в то же время их нельзя отнести по масштабу к боевым операциям СВО. При этом некоторые проблемы, которые проявились во время штурма Дебальцево, проявятся и во время нынешней спецоперации ВС России.

Театр боевых действий

Дебальцевский выступ на линии боевого соприкосновения образовался в конце июля 2014 года. Тогда Вооружённым силам Украины удалось полностью овладеть городом, контролировавшимся ополчением Новороссии с 13 апреля. Впрочем, успех ВСУ был неполным. Украинским военным удалось перерезать железную дорогу Донецк — Луганск, но выйти в тыл за Енакиево и организовать наступление на Горловку не получилось.

В августе ополчение попыталось отбить Дебальцево. Однако из-за нескоординированности действий луганских и донецких ополченцев, а также из-за угроз республикам Донбасса с других направлений сделать это не удалось.

К осени 2014 года Украина контролировала Дебальцевский выступ — выдававшийся на юг, охватывавший с востока Горловку и перерезавший дороги между Луганском и Донецком. Находившаяся на выступе украинская группировка угрожала той же Горловке, а также городам Енакиево, Шахтёрск, Алчевск и Стаханов. При этом сам выступ простреливался артиллерией республик Донбасса.

То, что рано или поздно ополчение попытается срезать выступ, ни для кого не было секретом.

Соотношение сил

На тот момент в украинскую группировку в районе Дебальцево входили: подразделения 128-й горнопехотной, 25-й воздушно-десантной и 17-й танковой бригад ВСУ, батальоны теробороны из Черниговской, Киевской и Кировоградской областей, милицейские и нацгвардейские подразделения особого назначения.

А также формирования, формально не входящие в ВСУ: батальон «Добровольческого украинского корпуса» «Правого сектора»* и чеченский батальон имени Джохара Дудаева.

Со стороны ДНР и ЛНР в боях сражались бригады «Кальмиус» и «Призрак», а также батальонно-тактические группы 1-го армейского корпуса ДНР и 2-го армейского корпуса ЛНР. Поясним: после первых Минских соглашений (заключённых 5 сентября 2014 года), в октябре, на основе разрозненных добровольческих подразделений были созданы корпуса Народной милиции — 1-й корпус ДНР и 2-й корпус ЛНР соответственно.

Так, например, знаменитое подразделение «Спарта» (ныне носящее имя своего первого командира Арсена Павлова — Моторолы) вошло в состав 1-го корпуса НМ ДНР. «Спарта» участвовала в том числе в боях за Дебальцево.

Корпуса народных республик формировались в том числе за счёт бойцов-контрактников — для мужчин Донбасса, переживавшего массовую безработицу, это была в том числе возможность заработка.

Численность подразделений противоборствующих сторон была приблизительно равной — по разным данным, она составляла от 7 тыс. до 8-9 тыс. человек.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Украина спешно превращала Дебальцево в мощный укрепрайон. Ополчение же пополняло запасы техники, в особенности артиллерии. При этом существовали и проблемы, связанные с личным составом противоборствующих сторон.

Казалось бы, у Украины был мотивированный и обстрелянный сержантский и младший офицерский состав. Да и многие рядовые успели «понюхать пороху».

Защитники Донбасса, как предполагалось, уже получили достаточно опыта во время сражений «Русской весны» — от обороны Славянска, до сражений на Саур-Могиле.

Однако на деле всё обстояло не так уж оптимистично — и не только в войсках агрессора, но и, увы, в рядах защитников народных республик.

Проблемы ВСУ: вольница, путаница и заторможенность

«Активисты Майдана — самые худшие, среди них много безработных, у которых нет никаких целей в жизни. Они вступили в армию, но не желают обучаться дисциплине. Когда я пытался чему-то их научить, они говорили: кто ты такой, чтобы учить нас, да я на Майдане бутылки с зажигательной смесью бросал», — жаловался в феврале 2015 года корреспондентам Би-би-си воевавший под Дебальцево британец украинского происхождения с позывным Шафран. Он представлялся «военным инструктором».

По его оценке, 6 из 10 потерь среди украинских добровольцев были следствием огня по своим и неумения правильно обращаться с оружием.

«С самого начала было ясно, что Дебальцево обернется для Украины катастрофой, однако военное командование и политические лидеры заторможенно наблюдали за тем, как она разворачивалась», — сетовал английский инструктор.

С его слов, украинское военное начальство было тогда «настолько некомпетентно, что это ставит под угрозу жизнь личного состава»: «Командиры путают тактику со стратегией, они начинают наступление, не предупреждая друг друга, и без всякой стратегической необходимости».

У добровольческих украинских подразделений тогда отсутствовала координация действий. Да и со связью у них были проблемы: они пользовались обычными мобильными телефонами.

В то же время британский инструктор Шафран отмечал высокий уровень подготовки украинского спецназа.

Проблемы ополчения: слабости командиров и бойцы «по объявлению»

С другой стороны, в корпусах ДНР и ЛНР была проблема иного характера — слабо подготовленный личный состав.

«Одной из главных проблем стала индивидуальная подготовка солдат, чей уровень обученности, особенно в пехотных подразделениях, не в полной мере соответствует современным требованиям общевойскового боя. Главная причина этого — острый дефицит подготовленного младшего офицерского и сержантского состава взводного-ротного уровня», — констатировал в марте 2015-го в своём блоге военкор Владислав Шурыгин.

По его мнению, в среднем на батальон имелось в лучшем случае два-три командира взвода с военным образованием. Недостачу приходилось покрывать за счёт назначения выпускников вузов и бойцов, которые получили опыт в июне–сентябре 2014-го, с последующим их ускоренным обучением уже в подразделениях.

«Но полностью эта проблема так и не была решена. Как следствие, в ходе боёв пехоту пришлось постоянно укреплять хорошо обученным группами спецназа и разведывательных подразделений, которые в итоге по большей части использовались как штурмовые группы», — отмечал Шурыгин.

Похожие трудности наблюдались и в танковых частях. У многих экипажей был лишь начальный опыт вождения и стрельбы, но при необходимости срочно исправить поломку боевой машины уже начинались проблемы. В результате нередко технику бросали во время боёв «при минимальных поломках и повреждениях», констатировал Шурыгин.

Экипажам бронемашин не хватало опыта «командной игры», что приводило к большим и неоправданным потерям в технике и людях.

Также Шурыгин прямо указывал: часть людей, принятых на службу в сентябре–октябре 2014-го, «фактически не имела никаких других мотиваций к службе, кроме материального стимулирования».

Начальник связи батальона «Август» Народной милиции ЛНР Андрей Морозов высказывался ещё жёстче: «Все прекрасно понимали, чем закончится набор в армию по объявлениям. Никакой фильтрации и проверки новобранцев на уровне больших подразделений в такие сроки наладить было невозможно».

В итоге это привело к дезертирству определённого количества бойцов ВС ДНР и ЛНР.

Итак, перед началом боёв у сторон хватало проблем. Но битва за Дебальцево всё же состоялась.

Первая фаза операции. Удары по слабым звеньям

22 января Украина на официальном уровне признала потерю Донецкого аэропорта. В тот же день началась наступательная операция вооружённых сил ДНР и ЛНР по устранению Дебальцевского выступа.

Изначально выступ планировали срезать у его «основания» — у Светлодарска. 22 января ополченцы нанесли артиллерийские удары по Дебальцево, Ольховатке, Редкодубу, Попасной и Санжаровке.

Анна Рыжкова ИА Регнум

ВС ДНР и ЛНР попытались замкнуть котёл под Дебальцево встречными ударами в направлении Светлодарска, однако атака не увенчалась успехом. Украинские формирования в ответ нанесли контрудар по направлению на Троицкое и Красный Пахарь, которое перед этим удалось отбить ополченцам.

Вооружённые силы республик Донбасса попытались добиться успеха южнее. 25 января в районе Санжаровки батальон «Август» атаковал высоту 307,9. Боям за высоту был посвящён текст Морозова в «Живом журнале»:

«Саму Санжаровку действительно взяли почти без проблем. Шикарная была танковая атака через туман, с пехотой на броне. Впрочем, сколько было той пехоты? Батальонная разведка. Взвод, человек 20. Положенная нам по штату мотострелковая рота в это время частью была в другом месте фронта, частью была разбросана по всему маршруту выдвижения к передовой, охраняя тыловые базы и перевалочные пункты».

Дэн Леви/РИА Новочти Ополченец Донецкой Народной Республики (ДНР) на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области.

По словам начальника связи батальона «Август», огонь артиллерии ополчения в том бою если и корректировался, то неудовлетворительно. А после украинские военные осознали, что у ополчения не хватает пехотинцев.

«Пехоты там не было. Ни нашей собственной, ни приданной с одной из бригад. И командование знало, что её там не будет во время атаки. Танки пошли на 307,9 «голышом», без пехоты», — отмечал Морозов.

Танки ополчения сожгли. Саму Санжаровку до конца сражения за Дебальцево продолжили обстреливать.

Однако вооружённым силам ДНР и ЛНР удалось выбить ВСУ из населённого пункта Никишино. Украинский гарнизон ушёл севернее, к Редкодубу, который позже также был освобождён.

Также командование республик Донбасса сосредоточило усилия на Углегорске — слабом звене в украинской обороне. Как указывал ряд экспертов, укрепления там украинские военные подготовили плохо, чем и воспользовались ополченцы.

Целью ополчения стала организация «малого котла» по линии высот, контролирующих идущую на северо-запад из Дебальцево трассу М-103. Сама трасса оказалась под огнём тяжёлой артиллерии бригады «Кальмиус».

Падение Углегорска и превращение дуги в котёл

26 января глава ДНР Александр Захарченко объявил об окружении украинских подразделений в районе Дебальцево, призвав украинских военных сложить оружие в обмен на сохранение жизни.

В самом же Дебальцево и Углегорске, а также Дзержинске сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация: из-за боевых действий были повреждены нитки опорных водопроводов.

31 января ополченцы вошли в Углегорск. Начались уличные бои. 3 февраля началась атака посёлка Логвиново на трассе М-103.

Анна Рыжкова ИА Регнум

На следующий день, 4 февраля, генсек ООН Пан Ги Мун призвал стороны к перемирию для эвакуации жителей Дебальцево и других населённых пунктов. Перемирие объявили, из Дебальцево и других населённых пунктов вывели более 5 тысяч мирных жителей.

На следующий день боевые действия возобновились. В тот же день, 5 февраля, ополчение установило полный контроль над Углегорском. Примечательно, что в разгар боёв за этот населённый пункт его посетил глава ДНР Захарченко, чем деморализовал тех украинцев, кто верил официальной информации СМИ о том, что атаки на Углегорск «отбиты».

Через 2 дня, 7 февраля, был освобождён Редкодуб, а 9 февраля — Логвиново. Последнее попытались отбить украинские десантники, но это у них не получилось. После этого ДНР и ЛНР заявили о том, что трасса М-103 перекрыта.

Таким образом, котёл под Дебальцево был сформирован. Однако украинская сторона этого не признала. 11 февраля министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что «подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием». Но на деле в это не верили уже и на самой Украине.

Бои на фоне «Минска»

Утром следующего дня, 12 февраля, ВСУ попытались прорваться из Дебальцево. Было атаковано Логвиново. Причём атака шла как из котла, так и снаружи.

К тому времени в Минске прошли переговоры президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко. 12 февраля в Минск прибыли и главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Дэн Леви/РИА Новости Ополченцы Донецкой Народной Республики (ДНР) по дороге в Дебальцево.

В результате заключённых в тот день Минских соглашений войска обеих сторон с 00:00 по восточноевропейскому времени 15 февраля должны были прекратить огонь. Захарченко и Плотницкий объявили о готовности предоставить выход украинским формированиям из котла, если те оставят оружие и технику.

На деле же бои не прекращались. Представители ОБСЕ, прибывшие на место, чтобы зафиксировать прекращение огня, не смогли проехать в Дебальцево. Глава ДНР Захарченко 17 февраля получил во время боёв за Дебальцево ранение.

Февральский финал

В ночь на 18 февраля украинское командование решило всё же вывести из Дебальцево все блокированные подразделения. Основной их костяк составили части 128-й горно-штурмовой бригады. Украинцы пошли на прорыв. В целом из котла попытались выйти более 2,5 тысячи человек. Основной части из них удалось это сделать. Хотя три дороги, ведущие из города, были заминированы и находились под плотным огневым контролем ополченцев, у противника была возможность отходить по тропкам и пересечённой местности. Но были и пленные, и убитые.

Позднее в тот же день Минобороны ДНР заявило о взятии Дебальцево под полный контроль. А генштаб ВСУ, в свою очередь, заявил о выводе из Дебальцево украинских военных. При этом Порошенко попытался заявить, что выход украинских подразделений был организован, чем вызвал критику как в ДНР, так и на самой Украине, ведь речь шла о бегстве наугад, с личным оружием, но без тяжёлого вооружения и техники.

По разным данным, потери Украины составили до 250 человек погибшими и 110 пленными. Потери ополчения некоторые авторы также оценивают в почти 240 человек погибшими. Вооружённые силы республик Донбасса взяли довольно много трофеев, в первую очередь техники и вооружения. Но офицеры ополчения довольно скептично оценили бои за Дебальцево.

«22-го началось наступление на Дебальцево. Я бы назвал его «отвратительно спланированным», но сильно сомневаюсь, что его вообще кто-то планировал. Танки без пехоты, пехота без прикрытия, отсутствие связи между подразделениями… В общем, всё закончилось так, как и должно было закончиться. Спустя неделю все послали начальство по широко известному адресу и начали координировать действия между собой на низовом уровне. Но резервов уже не осталось», — отмечал ещё 1 февраля 2015 года комбат луганской бригады «Призрак» Алексей Марков. По его оценке, освобождение Дебальцево, нейтрализация украинской группировки, угрожавшей Горловке, и спрямление линии фронта были победой, достигнутой вопреки обстоятельствам и доставшейся довольно тяжёлой ценой.

Позднее, в 2019 году, «Координационный центр помощи Новороссии», членом которого был и Марков, подготовил доклад «Как Россия проигрывает войну в Донбассе». В докладе детально освещались проблемные стороны боёв за Дебальцево. В частности, речь шла о личном составе, его подготовке, а также проблемах со связью и координации подразделений ВС республик Донбасса.

Часть проблем позднее «всплыла» на начальном этапе СВО. Но это уже совсем другая история.