Украина сейчас не может вести переговоры с Россией с позиции силы, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Фактически это приговор для киевского режима на ожидающихся мирных переговорах. Конечно, за стол Владимира Зеленского не пустят (как минимум потому, что он нелегитимный), но Киеву кровь из носа нужно не оказаться там в виде меню. То есть добиться, чтобы США и Россия воспринимали киевский режим как игрока и учитывали его интересы.

Иван Шилов ИА Регнум

Сделать это на поле боя не получается, ВСУ отступают по всем фронтам. Поэтому Зеленский использует последнюю возможность — откровенный терроризм.

11 января девять украинских дронов атаковали газокомпрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Казалось бы, это обычный акт запугивания — украинские беспилотники регулярно атакуют объекты по всей России. Акт, который ни к чему не приведёт, поскольку украинский терроризм лишь укрепляет россиян в намерении окончательно демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Но целью удара было запугать не Россию, а украинских «партнёров» — Европу и Турцию.

«Речь идёт о газокомпрессорной станции, которая создаёт давление для всей подводной части «Турецкого потока». После того, как в 2022 году взорвали «Северный поток», появлялась информация, что пытались подорвать и «Турецкий». Однако Чёрное море — более глубокое, взорвать подводную часть трубопровода сложнее. Да и Турция не позволила бы. Вот и пытаются уничтожить наземную инфраструктуру», — объясняет ИА Регнум сотрудник Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

«Турецкий поток», наряду с потоком «Голубым», остаются последними маршрутами для поставок трубопроводного газа из России в Европу после того, как киевский режим отказался продлевать соглашение на транзит российского газа через свою территорию. А учитывая, что по «Голубому потоку» газ идёт в основном в Турцию, «Турецкий поток» — важнейшая для Европы газовая магистраль.

Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет около 27,5 миллиарда кубов. Одна его нитка идёт в Европу, другая — в Турцию. В прошлом году по «европейской» нитке прошло 16,8 миллиарда кубов — в Сербию, Венгрию, Северную Македонию, Румынию. А через трейдеров газ из «Турецкого потока» идёт ещё и в Болгарию.

Без этого трубопровода Россия сейчас не сможет исполнить обязательства по контрактам с европейцами, отмечает Игорь Юшков. Соответственно, европейцы перестанут получать российский газ. По оценкам экспертов, в случае повреждения «Турецкого потока» стоимость газа в Европе вырастет на 20%, а если не удастся быстро найти решение проблемы, да ещё и в сезон максимального потребления газа, вырастет на все 60%.

«Если удастся взорвать газокомпрессную станцию, починить её будет сложно, дорого и долго. Нужны будут газовые турбины — да, производимые в России, но это очень большие агрегаты», — продолжает Юшков.

Особенно уязвимы страны Центральной Европы — например, Венгрия, которая сейчас пытается придерживаться прагматичной линии в отношении России. Неудивительно, что в Будапеште крайне возмущены.

«Безопасность поставок энергии — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, которые угрожают безопасности наших поставок энергии, следует рассматривать как посягательство на суверенитет», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Пострадает и Турция. Да, турецкое издание Milliyet пишет, что «возможное прерывание подачи природного газа, как ожидается, не создаст большой опасности для Турции, у которой есть множество альтернативных источников». Однако проблемы всё равно будут. Альтернативные источники действительно есть, но получать от них газ по тем же ценам не выйдет.

«Компенсировать этот газ за счёт трубопроводных поставщиков Турция не сможет — неоткуда. Азербайджан и без того качает по максимуму, да еще и заявляет о каких-то проблемах на своих месторождениях. Единственный вариант — закупать СПГ, а значит, конкурировать по ценам с Европой и Азией», — отмечает Игорь Юшков.

А газ — это не только тепло, но и электричество: 20% турецкой электроэнергии производится за счёт «голубого топлива». А ведь будут ещё и политические последствия от подрыва — в частности, лишение Анкары «газового инструмента» для давления на Евросоюз. Президент Реджеп Тайип Эрдоган не для того много лет пытался выстроить из Турции хаб для поставки газа в Евросоюз, чтобы сейчас его этого инструмента лишали.

Неудивительно, что Москва трактует украинский налёт в Краснодарском крае как очередное преступление. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, попытка киевского режима атаковать газокомпрессорную станцию «по сути, является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно».

Да, в этот раз не получилось — станция в ходе атаки получила незначительные повреждения. Но в следующий раз террористы могут оказаться удачливее.

Вопрос в том, как прекратить этот терроризм? Уговаривать Киев вести себя цивилизованно — бесполезно. Апеллировать к спонсорам режима, европейцам, — тоже, поскольку руководство Евросоюза заботится не о благополучии стран-членов, а о продолжении крестового похода против России, потому не обращает внимания на действия киевского режима — ни на прекращение транзита газа через украинскую территорию, ни даже на теракты против энергобезопасности Европы.

«У нас нет конкретного контекста для обсуждения этого сообщения с украинской стороной. Но, очевидно, мы продолжаем следить за ситуацией в отношении любых проблем с безопасностью поставок на Украине, в Молдове, а также в странах — членах ЕС», — отделалась пустыми фразами представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, когда её попросили прокомментировать произошедшее.

Учитывая эту позицию, у Европы остаётся единственный вариант — идти киевскому режиму на уступки, давать деньги, а также учитывать интересы Украины в любых мирных переговорах. То есть убрать её из меню и обеспечить пусть и виртуальное, но всё-таки место за столом.

Правда, украинские власти не учитывают, что этот вариант — единственный для Европы, но у России есть и другие. Например, отказаться от любых переговоров с террористами и довести спецоперацию до победного конца.