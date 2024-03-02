Материалы с тегом «Турецкий поток»
В Венгрии назвали условие транзита газа через Украину
Будапешту для энергетической безопасности не нужен транзит газа через Украину при наличии поставок топлива по газопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учётом того...
2 марта 2024
Путин сообщил об идее расширить поставки российского газа через Турцию
В создании газового хаба в Турции заинтересованы все, кто в Европе хочет приобретать российские энергоресурсы, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели. «В этом заинтересованы все — и наши турецкие друзья, и мы заинтересованы, и все...
11 октября 2023
Энергетик рассказал об обвале европейского рынка газа
Власти Турции хотят внимательно изучить перспективы газового хаба, предложенного ей Россией, так как ситуация на европейских рынках сильно изменилась. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 сентября заявил Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Ранее...
13 сентября 2023
Экономист оценил, какой урон нанесёт экономике РФ гибель «Турецкого потока»
Если на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток» произойдут диверсии, аналогичные тем, что были совершены на «Северных потоках», то это не пройдёт бесследно ни для российской экономики, ни для отношений Анкары с Западом, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный...
8 сентября 2023