Армения официально начала процедуру вступления в ЕС. 9 января правительство страны одобрило решение вынести на конституционный референдум вопрос о «закреплении стремления членства в ЕС» в Основном законе страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Номинально документ ещё должен одобрить парламент, но, судя по всему, проблем с этим не возникнет — сторонники премьера Никола Пашиняна контролируют законодательный орган страны.

Однако проблемы есть со смыслом законопроекта. Дело в том, что в Брюсселе Армению никто не ждёт: даже если стремление в Евросоюз будет закреплено в Конституции, это не будет означать, что страна действительно станет членом ЕС. Опыт Украины и Грузии это наглядно демонстрирует, отмечает в беседе с ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

К тому же у Евросоюза есть чёткое видение роли и места постсоветских государств в своей картине мира, продолжает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Ереван понимает, что Брюссель Армению не возьмёт. Видит пример Грузии, где ЕС обманывает грузинский народ, требуя от Тбилиси всё новых уступок. Осознаёт, что Брюссель готов не включать (в свой состав. — Прим. ред.), а поматросить и бросить Армению», — поясняет Наумов в разговоре с ИА Регнум.

По словам эксперта, Брюссель планирует использовать Армению как плацдарм, чтобы тащить на Южный Кавказ НАТО и Европейский союз. Причём использовать, пока этот плацдарм будет нужен.

«В ЕС Армению точно никто не ждёт. А вот Турция и Азербайджан ждут разрыва Еревана с традиционными союзниками, чтобы воспользоваться этим и разделить страну», — уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Зачем же тогда Пашинян, если сам всё понимает, «инициирует процедуру членства»? На это у него есть три очевидных мотива.

Во-первых, армянский премьер использует европейскую тему для мобилизации собственного электората.

«Хочет подать населению сигнал, что нынешний национал-предательский курс принесёт какие-то дивиденды. То есть, грубо говоря, мы отдали Карабах, отдали Азербайджану спорные соседние территории, но за это можем получить безвиз в ЕС, а в перспективе и членство в этой организации», — отмечает Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум.

То есть Пашинян пытается нарисовать армянскому обществу образ светлого будущего. И членство в ЕС туда прекрасно вписывается — даже несмотря на то, что Евросоюз уже совсем не тот, что был раньше.

«Люди живут, видя яркую картинку. Они не задумываются, что современный уровень благополучия в ЕС намного ниже, чем несколько лет назад», — говорит Айк Халатян.

Во-вторых, Пашинян показывает Европе свою лояльность и готовность тащить туда Армению любой ценой. Еще осенью 2023 года премьер заявлял, что страна «готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным». И в рамках этой логики Ереван готов предпринимать даже односторонние, ничем не обеспеченные шаги.

Армянские власти надеются, что Брюссель оценит эти демонстрации — особенно на фоне поведения властей Грузии.

В-третьих, Пашинян хочет при помощи морковки евроинтеграции убедить население капитулировать перед напором Баку. В частности, требованиями внести в Конституцию ряд непопулярных изменений для заключения мирного договора.

«Законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский союз», если его одобрит парламент, предлагает вынести на референдум вопрос о членстве Армении в Евросоюзе. Суть законопроекта и в целом конституционной реформы в том, чтобы под предлогом одобрения изменений провести в новую конституцию пункты, которые требует от Пашиняна Ильхам Алиев. В частности, убрать из Конституции упоминание Нагорного Карабаха», — поясняет Айк Халатян.

Армянский премьер понимает, что провести эти пункты сами по себе будет очень непросто. Чтобы референдум состоялся, нужны 50% явки и 50% + 1 голос «за». И это в стране, где значительная часть зарегистрированных избирателей проживает вне её границ. Поэтому Пашинян и пытается заманить людей на участки при помощи европейских мечтаний, на которые армянские избиратели вполне могут купиться.

«Я не исключаю, что Пашинян сможет провести все свои инициативы через референдум, то есть обеспечить и нужное количество голосов, и необходимую явку. Многие одурманены пропагандой провластных и прозападных СМИ, поэтому за всё это проголосуют. Не говоря уже о том, что могут применить и другие методы для обеспечения нужного результата — админресурс и т.д.», — считает Айк Халатян.

Но если армянское общество ещё может обмануться, то в Москве инициативу Пашиняна не оценили. Армянскому премьеру быстро напомнили, что евразийская и европейская интеграция — вещи несовместимые.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Более того, Москва считает, что Пашинян (со всеми его эскападами против ОДКБ и ЕАЭС) уже сделал стратегический выбор между евразийскими и европейскими организациями.

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учётом этого обстоятельства», — сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

При этом выходить из ЕАЭС Армения сейчас не будет. Перед этим, напоминает Айк Халатян, ещё должны случиться выход страны из ОДКБ и полный вывод из Армении российских пограничников — лишь после этого армянские власти поставят вопрос о выходе из ЕАЭС. Но Пашинян и компания опасаются, что фальстарт в этом вопросе может привести к серьёзному социально-экономическому кризису, который поставит под угрозу личную власть премьер-министра.

При этом, если всё продолжится в том же духе, до выхода из ЕАЭС Армения может и не дотянуть. Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно выдвигает всё новые требования к Еревану — в частности, отказаться от перевооружения и оборонного сотрудничества с западными странами. Также Алиев заявляет, что часть Армении — это исторически азербайджанские территории, а на предложения Еревана урегулировать отношения в духе дружбы Баку внимания не обращает.

По сути, единственным сдерживающим фактором для Азербайджана остаётся ОДКБ, из которой Пашинян демонстративно выходит. Прекрасно понимая, чем это грозит стране.

«Мы видим, что Азербайджан провозглашает своё отношение к Армении как государству, которое не должно существовать. И последние крайне агрессивные заявления Алиева не могут быть компенсированы никаким обещанием вступать в Евросоюз», — уверен Никита Мендкович.

Но Пашинян продолжает хвататься за соломинку, надеясь, что и на этот раз проскочит.