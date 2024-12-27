Выборы — дело внутриполитическое, ведь они определяют, как дальше будет жить государство, однако порой исход голосования в одной стране оказывает влияние на глобальные процессы. И так совпало, что в уходящем году такие выборы шли сплошной чередой одни за другими, превратив весь 2024-й в непрерывный глобальный плебисцит: год судьбоносного выбора.

ИА Регнум

Тон глобальному выборному марафону задавала избирательная кампания в США. В 2024 году миллионы людей на разных концах света с интересом следили за интригой, которая сохранялась до последней минуты.

Вот пуля просвистела…

45-й президент США Дональд Трамп жаждал взять реванш за проигрыш в 2020-м, который до сих пор не признаёт. И никто из однопартийцев не смог составить ему реальную конкуренцию на праймериз. Республиканский избиратель хотел, чтобы в «финал» гонки вышел именно Трамп. Многие американцы верят, что этого хотели не только избиратели, но и высшие силы.

В стане демократов шла дискуссия, стоит ли баллотироваться Джо Байдену. По сложившейся в Америке политической традиции действующий президент переизбирается на 2-й срок, и однопартийцы ему в этом не мешают. Однако когнитивные способности хозяина Белого дома начали вызывать серьёзные сомнения.

Как бы Белый дом ни убеждал общественность, что президент находится в добром здравии и ясном уме, всё стало очевидно на дебатах с Трампом (кстати, это был 1-й в истории США случай, когда сошлись два человека, занимавших президентский пост).

После очевидного фиаско Демократической партии не оставалось ничего, кроме как заменить кандидата в самый разгар кампании — в борьбу вступила вице-президент США Камала Харрис. Покинуть предвыборную гонку вслед за своим заклятым другом Байденом рисковал и Трамп, но тут и случилось то самое вмешательство высших сил.

Во время митинга в Пенсильвании 13 июля, за два дня до национального съезда партии, на него было совершено покушение, но политик по счастливой случайности вовремя повернул голову в сторону, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах, иначе пуля угодила бы точно в цель.

Когда охрана пыталась увести бывшего президента со сцены, он поднял сжатую в кулаке руку вверх, крикнув: «Бороться!» Этот жест позже появился на агитационных плакатах республиканцев.

В итоге Трамп одержал победу на выборах, получив голоса 312 выборщиков (при необходимых 270), в активе Харрис — 226. Таким образом, Трамп стал вторым в истории президентом, который займёт второй срок не подряд, ранее это достижение было на счету только демократа Гровера Кливленда, возглавлявшего страну в 1885–1889 и 1893–1897 годах.

Gene J. Puskar/AP/TASS Покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания

В этих выборах можно выделить несколько интересных электоральных особенностей.

Доля независимых избирателей выросла до 43%. Кроме того, в 2024 году американцы стали активно голосовать досрочно, причём, удивительно, часто этот способ выбирали республиканцы, хотя раньше относились к нему скептически, считая источником фальсификации. Это стало одним из факторов победы Трампа, в чём заслуга лично его невестки Лары, сопредседателя Национального комитета Республиканской партии (сразу после выборов она покинула этот пост), настоявшей, чтобы избиратели-республиканцы приняли участие в почтовом голосовании.

Помимо президентских демократы проиграли и выборы в Конгресс — обе его палаты отошли под контроль республиканцев. После такого фиаско Байден практически не появлялся на публике, однопартийцы негодовали по этому поводу, ведь за два месяца до инаугурации Трамп фактически стал определять политический курс Соединённых Штатов.

Харрис вообще пропала с радаров.

Правый поворот в Европейском союзе

В Европе продолжилась тенденция, имевшая место в прошлом году, — укрепление позиций правых политических сил, причём как на уровне ЕС, так и в отдельных странах. Однако такого перелома в этой борьбе, как случился за океаном, в Старом Свете так и не произошло.

На выборах в Европарламент в июне партии правого толка увеличили своё представительство, а соратники лидеров отдельных стран потерпели поражение.

Так, Народная партия Испании и Австрийская партия свободы обошли правящие партии. Во Франции победу одержало «Национальное объединение» Марин Ле Пен (34,05%), партия «Ренессанс» президента Эммануэля Макрона финишировала второй (14,44%).

Gao Jing/Global Look Press Марин Ле Пен

В Германии первые два места заняли крупнейшая оппозиционная сила ХДС/ХСС (30%) и «Альтернатива для Германии» (15,9%), а СДПГ канцлера Олафа Шольца стала третьей (13,9%).

Тем не менее в Европарламенте большинство осталось за мейнстримной правоцентристской Европейской народной партией, поэтому кардинально изменить курс общеевропейского представительского органа правым не удаётся. Но всё же избиратели послали мощный сигнал о своих настроениях.

Особенно сильно этот сигнал отозвался во Франции, где так встревожил лидера Пятой республики, что Маркон принял неожиданное для многих решение — распустить парламент и назначить досрочные выборы с целью заполучить большинство. В итоге эта затея вылилась в глубокий политический кризис для Франции.

Лидером первого тура выборов стало «Национальное объединение», но, объединившись против правых во втором туре, блок левых сил «Новый народный фронт» и правительственная коалиция «Вместе за республику» не пустили их ко власти.

Затем последовали длительные торги, из-за чего Франция почти два месяца вообще не имела премьер-министра, в итоге сошлись на кандидатуре бывшего переговорщика по Brexit со стороны ЕС Мишеля Барнье, представляющего занявшую на выборах аж 4-е место партию «Республиканцы». Однако пробыл он на этом посту лишь 90 дней, за которые успел утвердить социальную часть расходов бюджета в обход парламента. После его отставки Макрон назначил премьером бывшего министра юстиции Франции Франсуа Байру.

Не пустили к власти правых и в Австрии, хотя именно Австрийская партия свободы (FPÖ) победила на парламентских выборах с результатом 28,8%, правящая Австрийская народная партия заняла 2-е место (26,3%), Социал-демократическая партия Австрии — 3-е (21,1%). Президент страны Александр ван дер Беллен поручил трем партиям, набравшим наибольшее количество голосов, провести коалиционные переговоры.

Председатель FPÖ Герберт Кикль дал понять, что Партия свободы будет участвовать в коалиционном правительстве только в том случае, если он сам будет канцлером, однако остальные политические силы не выразили готовности вступить с ним в коалицию, и тогда глава государства поручил сформировать правительство действующему канцлеру Карлу Нехаммеру.

Вотум недоверия также объявлен в 2024 году немецкому правительству. Коалиция «Светофор» распалась из-за внутренних размолвок, вследствие чего в ФРГ стало правительство меньшинства (СДПГ и «Зелёные»), которому любые свои инициативы нужно было согласовывать с ХДС/ХСС. Недовольство немцев относительно качества жизни возрастало, и, как следствие, — недоверие правительству, назначение досрочных выборов на февраль.

Большие шансы стать следующим канцлером имеет лидер ХДС Фридрих Мерц, хотя в последнем опросе самым популярным политиком в ФРГ стала сопредседатель АдГ Алиса Вайдель. «Альтернатива» впервые в своей истории выдвинет кандидата в канцлеры — им будет Вайдель. И ещё «Альтернатива» впервые заняла 1-е место на земельных выборах в Тюрингии, а в Саксонии стала 2-й (после ХДС).

Электоральный хаос на периферии ЕС

Об усталости от системных сил и жажде перемен ярко свидетельствует и история с президентскими выборами в Румынии.

По результатам первого тура неожиданно для многих победу с 22,95% одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, бывший второразрядный чиновник, вышедший на выборы с лозунгами укрепления национального суверенитета, прекращения помощи Украине и восстановления хороших отношений с Россией.

Владимира Путина он называл «человеком, который любит свою страну».

А вот за 2-е место развернулась борьба до последнего подсчитанного бюллетеня. В итоге глава правоцентристского Союза за спасение Румынии Елена Ласкони (19,18%), ратующая за укрепление сотрудничества с НАТО и ЕС, а также увеличение расходов на оборону Украины, на 0,3% опередила действующего премьера Румынии Марчела Чолаку от Социал-демократической партии, который вообще-то считался фаворитом выборов и в то же время фигурой, неудобной для Брюсселя.

Сперва Конституционный суд Румынии утвердил итоги 1-го тура выборов, но вскоре — после рассекречивания спецслужбами документов, якобы свидетельствовавших о незаконном финансировании предвыборной кампании Джорджеску, хакерских атаках на цифровую инфраструктуру страны, пресловутое «вмешательство» России, — кардинально изменил своё решение и отменил результаты, предписав провести избирательную кампанию заново.

Как утверждается в постановлении суда, «один из кандидатов использовал агрессивную пропаганду путём чрезмерной эксплуатации алгоритмов платформ социальных сетей». Очевидно, что речь о Джорджеску, который за неимением предвыборного штаба вёл агитацию преимущественно в TikTok.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил ситуацию в Румынии с выборами 2004 г. на Украине, когда вместо победы набравшего большинство голосов Януковича был назначен третий тур выборов, победителем которого стал Ющенко.

Никакого вмешательства России в румынские выборы, естественно, не было, что подтвердил портал журналистских расследований snoop. ro. Национальное агентство налоговой администрации Румынии установило, что избирательную кампанию Джорджеску финансировала Национал-либеральная партия Румынии, а не Москва.

Невыносимые женщины постсоветского пространства

А на постсоветском пространстве действующие женщины-президенты изо всех сил держатся за свои посты.

26 октября состоялись парламентские выборы в Грузии. Там выступающая за традиционные ценности, национальный суверенитет и прагматичные отношения с Россией правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ставила перед собой задачу получить конституционное большинство (113 из 150 мест, или ¾). Ей противостоял целый букет прозападных оппозиционных партий, которые стремились снести стоящую у власти с 2012 года «Мечту».

В итоге «Грузинская мечта» четвертый раз подряд одержала победу, набрав 53,93% голосов (таким образом, получив 89 мандатов, что существенно меньше целевых 113).

Оппозиция результаты голосования не признала и устроила в Тбилиси массовые беспорядки. Сама президент Грузии, гражданка Франции Саломе Зурабишвили, призывала выходить на протесты в знак несогласия с победой правящей партии и требовала назначить новое голосование.

Jay Kogler/Global Look Press Саломе Зурабишвили

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, причём по новым правилам: главу государства отныне избирают не граждане напрямую, а коллегия из 300 человек (все 150 депутатов парламента Грузии и 150 представителей местных органов власти, и т. ч. депутаты высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик), и не на шесть, а на пять лет.

Оппозиция не выдвигала на них своего кандидата, и единственным претендентом на высший пост стал бывший депутат, а ещё ранее футболист Михаил Кавелашвили, которого выдвинула «Грузинская мечта». В итоге он набрал необходимые для победы 2/3 голосов выборщиков (а точнее 224) и 29 декабря должен вступить в должность. Однако Зурабишвили отдавать власть не намерена.

Так что у властей республики осталось два варианта: либо смириться с присутствием Зурабишвили, либо применить силу и буквально вынести ее с президентского кресла. На горизонте замаячило двоевластие, часть телеканалов собирается транслировать новогоднее поздравление Зурабишвили, а другая часть — поздравление Кавелашвили.

В Молдавии в борьбе за президентский пост сошлись Майя Санду и Александр Стояногло.

MOLDPRES/Global Look Press Майя Санду

Санду, жившая в США в бытность советником исполнительного директора Всемирного банка, выступает за сближения с ЕС и НАТО и открыто поддерживает Украину. Стояногло — уроженец Гагаузии, под его руководством Генпрокуратура Молдавии сделала большой шаг в расследовании «кражи века» — хищения из банков республики $1 млрд вскоре после прихода к власти в 2009 году коалиции проевропейских партий, пользующейся поддержкой Запада.

В первом туре победу с небольшим перевесом одержала Санду, но во втором суммарных голосов оппозиционного электората должно было хватить для победы Стояногло. Но барышня нашла способ выкрутиться из положения. Проиграв на избирательных участках, расположенных в самой Молдавии, она вырвала общую победу за счет голосов, полученных на более чем 200 избирательных участках, открытых в странах ЕС. В России зарубежных участков было открыто всего два.

Де факто по итогам выборов Санду стала президентом диаспоры, а Стояногло президентом Молдавии, как написали местные СМИ и пользователи социальных сетей, но де юре Майя удержалась в президентском кресле.

Вопрос легитимности

Так совпало, что на 2024 год выпали президентские выборы в обеих странах — участницах украинского конфликта, хотя избираются они на разные сроки (в России на шесть лет, Украине на пять).

Исход голосования в России был предсказуем — Владимир Путин переизбрался на очередной срок, но здесь важен другой аспект — он набрал 87,28%, и это самый высокий результат за все выборы, в которых он принимал участие с 2000 года. За действующего президента проголосовали 76 277 708 человек. Это говорит о том, что подавляющее большинство граждан доверяет главе государства и одобряет реализуемый им курс как внутри страны, так и на внешнеполитической арене.

А что на Украине? А ничего.

Владимир Зеленский, сославшись на действующее в стране военное положение, отменил выборы, утверждая, что в таких условиях проводить голосование нельзя. Однако не все согласны с такой трактовкой.

«Законодательство запрещает проведение каких-либо выборов во время военного положения. В отношении парламента подобную ситуацию Конституция Украины регулирует. Согласно статье 83, если парламентская каденция заканчивается во время действия военного положения, то парламентские полномочия продолжаются вплоть до нового созыва. Но в отношении президента такой оговорки нет», — подчёркивает эксперт в сфере сравнительного конституционного права Иван Брикульский.

То же самое говорил и Путин, добавив, что единственная легитимная власть на Украине сейчас — это Верховная рада и её председатель Руслан Стефанчук.

Зеленский не собирается проводить голосование до окончания боевых действий, но утверждает, что он одержит уверенную победу на следующих выборах.

Однако в декабре прошлого года глава государства (тогда ещё легитимный) так не считал, рассказали украинские СМИ. Офис президента и отменил выборы, увидев угрозу рейтингу диктатора со стороны набирающего популярность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, хотя он никогда не выражал президентские амбиции. Его быстро сослали в почётную ссылку в Великобританию, нарушив при назначении послом ряд дипломатических процедур.

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Глобальный выборный цикл 2024 г. наглядно продемонстрировал главный политический раскол современности между консервативными силами, которые стремятся к национальному суверенитету и мирному сосуществованию, и либералами, которые сделали ставку на войну для сохранения собственной власти.

«Иконой» глобальных либералов стал Зеленский — нелегитимный президент, который отменил в собственной стране выборы и ввёл запрет на мирные переговоры. С него явно берут пример либералы в Румынии, отменив неугодные им итоги выборов без всяких на то оснований, и в Грузии, просто отказываясь признавать поражение. Ведь теперь так, оказывается, можно.

В США неугодного либеральным элитам кандидата пытались убить, и в случае успеха у власти могла бы оказаться кандидатка, не прошедшая никаких предварительных процедур выдвижения.

На этом фоне элиты в «Старой Европе» готовы принести в жертву политическую стабильность, лишь бы не допустить к власти наиболее популярных в обществе политиков, ратующих за суверенитет, традиционные ценности и мирное сосуществование.

Наступающий 2025 г. должен будет склонить чашу весов в сторону одного из двух глобальных политических лагерей.