В Краснодарском крае продолжаются работы по очистке береговой линии от нефти и мазута. За 19 декабря очищено свыше девяти километров, сообщила пресс-служба МЧС России. Значительную роль играют волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ — в регион прибыли уже больше 5 тысяч человек.

Пресс-служба организации «Молодая Гвардия»

В МЧС уточнили, что с момента начала работ удалось очистить свыше 19,6 километра береговой линии и собрать больше 1,7 тонны загрязнённого песка и грунта. Кроме того, волонтёры спасли 176 птиц. В работах участвуют 6 тысяч спасателей и добровольцев, задействовано 255 единиц техники.

«Экологическая беда»

15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. Произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Во время традиционной прямой линии 19 декабря президент Владимир Путин назвал разлив мазута в Чёрном море «экологической бедой». По словам главы государства, сейчас необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно скорее убрать топливо.

Путин уточнил, что из танкеров вытекло около 40% топлива.

«Вчера ещё продолжался шторм, осложняющий процесс работы служб. К субботе море должно утихнуть, и можно будет наладить работу. Сейчас надо сделать всё, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу», — отметил Путин.

Он сообщил, что в зоне ЧП работают несколько служб разных ведомств, среди которых Минтранс, Минприроды и МЧС. Создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым.

Вероятно, к крушению танкеров привели действия капитанов, заявил президент.

«Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила — не ушли вовремя в укрытия», — сказал глава государства, ссылаясь на оценку правоохранительных органов, которые расследуют ЧП.

Пресс-служба организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»

Следственный комитет РФ по Республике Крым и городу Севастополю предъявил обвинение двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в акватории Чёрного моря. В ведомстве добавили, что те задержаны и допрошены в качестве обвиняемых. Обломки танкеров поднимут после улучшения погодных условий, чтобы провести дополнительные экспертизы.

Уже днём 19 декабря стало известно, что капитана «Волгонефть 239» отправили под домашний арест. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Под домашним арестом фигурант проведёт два месяца — до 17 февраля.

Также министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что Минтранс совместно с судоходным сообществом разработает комплекс мер для предотвращения крушения нефтетанкеров.

Юные добровольцы со всей страны

По состоянию на 19 декабря к волонтёрскому корпусу по ликвидации загрязнений в Краснодарском крае присоединились 5000 волонтёров. Это добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, движения «Экосистема», участники «Движения первых», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Молодой гвардии «Единой России» и Народного фронта.

Зона ответственности волонтёров — от станции Благовещенская до центрального пляжа Анапы. При этом ожидается, что уже в ближайшее время прибудут добровольцы из Московской, Курской, Воронежской, Волгоградской, Челябинской областей и Республики Крым. Размещают волонтёров в прибрежных пансионатах.

Добровольцы очищают береговую линию, помогают пострадавшим птицам и животным, работают в пунктах обогрева и питания, обследуют местность и выявляют новые загрязнённые участки.

В Темрюкском районе и Анапе удалось собрать 108 тонн нефтепродуктов с песком, его вывозят для утилизации. Сотрудники МЧС и волонтёры убрали мазут с территории более 10,5 километра.

Параллельно продолжается мониторинг береговой полосы на предмет новых выбросов мазута. Под постоянным наблюдением — 70 километров. Очищают берег в том числе по ночам, для этого подготовили 65 световых башен.

Более 60 птиц, которые пострадали от мазута на побережье Анапы, отправили на передержку в Ставрополь, сообщил мэр города Василий Швец. По его словам, в городе работает команда ветеринарных врачей и волонтёров — более 50 человек. В одном помещении птицам очищают перья, в другом — обогревают и кормят. Работа в пункте организована посменно: пока одни отдыхают, другие трудятся.

Швец поблагодарил добровольцев и пообещал помочь с закупкой дополнительных средств защиты и расходных материалов.

Сообщается, что волонтёры из «Движения первых» помогли подготовить транспортировку птиц — делали отверстия в коробках для перевозки, чтобы поступал кислород, помогли с загрузкой транспорта, который перевозит пернатых в питомник Ставрополя.

Пресс-служба организации «Народный фронт»

Также больше 1000 активистов «Движения первых» вовлечены в работу по очистке пляжей. С учётом того, что нефтепродукты — химически опасные элементы, и их пары могут вредить здоровью, трудятся молодые люди от 18 лет, а дети оказывают посильную помощь. К примеру, собирают инвентарь для очистки прибрежной зоны и спасения птиц: ветошь, тряпки, моющие средства, лопаты, перчатки и респираторы.

В регионе развёрнут и штаб Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). В Анапу прибыли 50 добровольцев организации из Запорожской, Херсонской, Московской, Свердловской и Ростовской областей, Дагестана, ДНР и ЛНР.