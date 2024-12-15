14 декабря в Москве прошёл XXII съезд всероссийской партии «Единая Россия». Площадкой стал недавно созданный Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной у «Москва-Сити». Центр был открыт всего месяц назад на базе мультимедийной выставки «Россия» на ВДНХ, которую меньше чем за год посетили 18 миллионов человек.

Иван Шилов ИА Регнум

В кулуарах центра в этот день чаще других звучала фраза «для меня этот съезд — настоящий праздник». В павильонах бывшего «Экспоцентра» действительно царила праздничная атмосфера, несмотря на официальную торжественность и максимальные меры безопасности.

Выставочные пространства центра, рассказывающие о российской истории, культуре регионов страны, мечтах российских и советских фантастов, воплотившихся в жизнь, литературе в целом, заметно увлекли делегатов. В свою очередь сотрудники центра «Россия» охотно проводили краткие экскурсии, помогали разобраться с разного рода интерактивными приспособлениями и, конечно же, отвлечься от протокольных вопросов журналистов.

В глаза бросалось также большое количество людей в военной форме — гостей, военкоров, волонтёров «Народного фронта» и военнослужащих, вступивших в партию. Одной из новостей съезда стало включение вице-спикера Совфеда Владимира Якушева, военного корреспондента, Героя России Евгения Поддубного и нескольких участников СВО в состав генсовета партии.

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что Якушев избран на пост секретаря генсовета — он временно исполнял эти обязанности с июня 2024 года.

«Я занял эту позицию и в дальнейшем обязуюсь её придерживаться. Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность. Нам, конечно, нужно поддерживать наших товарищей, которые работают на земле.

Это люди, которые нам обеспечивают электоральную поддержку, которые выполняют серьезнейшие задачи, и об этом сегодня говорили президент [России Владимир Путин] и [председатель «Единой России»] Дмитрий Анатольевич [Медведев]», — сказал Якушев.

Бывший руководитель партийного органа Андрей Турчак, ныне губернатор Республики Алтай, по его просьбе был выведен из генерального совета. Турчак сосредоточится на работе в регионе.

«Страна чувствует свою правоту и силу»

Перед делегатами съезда выступил президент Владимир Путин. Он рассказал о федеральном проекте «Время героев» — кадровой программе по обучению и интеграции ветеранов СВО в государственную службу.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах — так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу», — сказал глава государства.

Решение «Единой России» выдвигать на выборах многих ветеранов СВО президент назвал правильным, отметив, что «страна в этом нуждается».

В своём обращении Путин подчеркнул: все парламентские партии России поддерживают действия, направленные на защиту людей в Донбассе и Новороссии.

«Слово «мы» наполняется сейчас объединяющим смыслом, призыв «своих не бросаем» близок каждому в РФ», — добавил президент.

Путин говорил также о том, что противостояние России с её противниками сейчас идёт не только непосредственно на фронте, но и в других сферах. В частности, в экономике и культуре.

«Россия развивается, экономика растёт, несмотря на беспрецедентные в мировой истории санкции. Никакой шантаж и попытки извне помешать РФ ничего не дадут, она уверена в себе, чувствует свою правоту и силу. Мы будем жёстко пресекать попытки расшатать единство страны и готовы дать отпор», — отметил президент.

Россия готова дать противникам отпор по всему фронту, подчеркнул он.

Кроме того, Путин отметил особую роль «Единой России» в достижении национальных целей.

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей, помогает восстанавливать освобождённые регионы, занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям, многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни», — перечислил глава государства.

«Мощные драйверы развития»

«Единая Россия» начинает подготовку к выборам в Госдуму в 2026 году, сообщил во время выступления на съезде председатель партии, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Партия намерена провести всенародное обсуждение своей программы, добавил он.

Медведев также напомнил основные актуальные задачи партии.

Так, «Единая Россия» должна сконцентрировать силы на сохранении гражданского мира и единства, для этого нужно «уничтожить врага без малейшего шанса на реванш».

Также нужно пресекать любые попытки расколоть общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю: «Абсолютно бескомпромиссной должна быть борьба с экстремизмом и терроризмом, при этом важно способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики».

«Единую Россию» Медведев назвал «организатором влиятельного антиколониального движения за свободу наций, внутри страны она будет способствовать сохранению гражданского мира».

Сказал председатель ЕР и о том, что в состав России могут войти новые регионы.

«Опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован и дальше, в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы — ведь это возможно», — сообщил Медведев.

При этом регионы Донбасса и Новороссии — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — глава партии назвал «мощным драйвером развития всего государства» в будущем, отметив, что потенциал этих регионов необходимо развивать в полной мере.

Говоря о внешней политики страны, Медведев заявил, что здоровые силы на Западе трезво оценивают последствия сегодняшней политики Вашингтона и Брюсселя. Естественно, по этому направлению тоже нужно работать.

В свою очередь Россия выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка, который основан на духе и букве ключевых документов ООН. В этом Москву поддерживают десятки стран Глобального Юга.

Уже по окончании мероприятия один из делегатов, председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскедеров в комментарии СМИ отметил, что XXII съезд «Единой России» определил приоритеты развития как партии, так и страны в целом на ближайшие годы.