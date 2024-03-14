Материалы с тегом «Дмитрий Медведев»
Медведев призвал закрыть проблему школ с туалетами во дворе
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил сделать всё необходимое для решения проблемы школ с туалетами во дворе. Такую задачу он поставил в ходе заседания программной комиссии партии. «У нас есть школы с туалетами во дворе?» — спросил Медведев. Ему ответили, что таких школ в...
14 марта 2024
Медведев призвал популяризировать деятелей культуры, поддерживающих СВО
Деятелей культуры, которые поддерживают бойцов спецоперации и выступают в зоне СВО, необходимо продвигать и популяризировать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения...
14 марта 2024
Медведев заявил, что Запад занимается прямым грабежом российских компаний
Давление на российские компании усилилось до максимальных пределов, западные противники занимаются прямым грабежом, заявил 14 марта зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. «Мы видим, как обстоят дела. Видим, что давление на российские компании...
14 марта 2024
Медведев заявил, что новая налоговая система будет сложнее, но справедливее
Необходимо ввести эффективные механизмы в области распределения налогового бремени в России, заявил 14 марта заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Новая налоговая система будет сложнее, но справедливее, отметил он на заседании...
14 марта 2024
Медведев предложил условия для российской формулы мира
Мирное разрешение конфликта может быть достигнуто либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Поскольку, по его словам, воли киевского режима к...
14 марта 2024
Медведев призвал к консолидации для победы над нынешними фашистами
Россия даёт отпор нынешним фашистам, для победы нужна консолидация, заявил 12 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на митинге-концерте «Вместе! За Россию!». Он назвал Волгоград, где проходит митинг, святым местом. Именно отсюда, подчеркнул он, Красная армия начала гнать фашистских...
12 марта 2024
Медведев назвал Макрона зоологическим трусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожалел Францию из-за отмены визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал его трусом. Своё мнение российский политик опубликовал на французском языке в соцсети X. «Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае...
11 марта 2024
Медведев призвал снимать российские фильмы о войне
Российский кинематограф за последние 10-15 лет стал более качественным, а кинопроизводству пора снимать фильмы о войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя 96-ю церемония вручения премии «Оскар». «Несколько слов о нашем кино...
11 марта 2024
Медведев назвал перепутавшего Украину и Афганистан Байдена редким идиотом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на оговорку президента США Джо Байдена, который в интервью MSNBC, имея в виду Афганистан и Ирак, заявил, что американцам «не стоило лезть на Украину». «Редкий идиот», — написал российский политик в Telegram-канале...
10 марта 2024
Медведев назвал Байдена позором США
Президент США Джо Байден в своей речи в Конгрессе напрасно вспомнил о бывшем главе Белого дома Франклине Делано Рузвельте, так как в отличие от него является позором для США. Об этом 8 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X. «Байден сравнил...
8 марта 2024
Россия даёт отпор циничному и опасному врагу, заявил Медведев
Россия на сегодняшний день проходит через очень непростые испытания, давая отпор циничному и опасному врагу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с Международным женским днём, опубликованном 8 марта в его Telegram-канале. По...
8 марта 2024
У России больше нет «красных линий» относительно Франции, заявил Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 7 марта, что у России больше нет «красных линий» по отношению к Франции после заявлений французского лидера Эммануэля Макрона об их отсутствии у Парижа в поддержке Киева. «Макрон сказал, что «больше нет никаких красных...
7 марта 2024
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время поездки Зеленского
Вооружённые силы России не наносили удар по кортежу главы киевского режима Владимира Зеленского в Одессе, заявил 7 марта в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была...
7 марта 2024
Медведев пошутил над отказом Зеленской ехать на выступление Байдена
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поиронизировал над отказом жены главы киевского режима Елены Зеленской присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к конгрессу из-за того, что американская администрация собиралась усадить её рядом с Юлией Навальной...
6 марта 2024
Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видео с заявлением бразильского лидера 4 марта опубликовал новостной портал Metrópoles на...
5 марта 2024
Медведев призвал выгнать послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Послы стран Европейского союза, отказавшиеся от встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым перед президентскими выборами, должны быть высланы из страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Послы стран ЕС в России отказались от встречи...
4 марта 2024
Медведев назвал условие признания новых регионов России другими странами
Для Москвы не так важно, чтобы на международном уровне признали воссоединение новых регионов с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта на английском языке, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» в ходе марафона «Знание. Первые»...
4 марта 2024
Медведев заявил о невозможности переговоров с нынешними властями Украины
С нынешними украинскими властями невозможно вести переговоры о мире. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» общества «Знание». «Если вы имеете действующую власть, то ответ короткий — нет, не смогут...
4 марта 2024
В Совбезе России напомнили Германии о 1945 годе
Москва не прекращает дипломатическое общение с Берлином, но Германии следует помнить, что произошло в 1945 году, заявил заместитель председателя Совета безопаности России Дмитрий Медведев 4 марта, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» в ходе марафона «Знание. Первые»...
4 марта 2024
В Совбезе России объяснили, для чего США разжигают войны в мире
США и их сателлиты под предлогом распространения демократии разжигают во всём мире войны, однако на самом деле это делается ими для зарабатывания денег. Об этом 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне...
новость часа
4 марта 2024