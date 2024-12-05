4 декабря Владимир Путин выступил на пленарном заседании Инвестиционного форума «Россия зовёт». Президент рассказал о прошлом, настоящем и будущем российской экономики.

ИА Регнум

Прошлое касалось несбывшихся планов и надежд. Но не российских, а западных.

«Этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлениях, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», — заявил Путин.

По его словам, российская экономика не только полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно.

Планы Запада потерпели крах по трём основным причинам. Причина первая — экономические возможности России. Западные страны их попросту недооценили, отмечает в беседе с ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

«Запад исходил из того, что Россия — «колосс на глиняных ногах» с ВВП в 0,2% от мирового, одна Калифорния всяко круче. А оказалось, что в современных реалиях значение имеет не ВВП и не дутые технологии из сферы услуг, а реальное производство, в том числе возможность выпускать снаряды миллионами штук, а также клепать за вменяемые деньги боевую технику. Россия это умеет», — говорит эксперт.

В результате получилось, что Россия выпускает больше техники, чем Запад, а российская экономика, при всех её проблемах, оказалась более устойчивой, чем, к примеру, немецкая.

Причина вторая — структурные особенности отечественной экономики. Страна успешно прошла период экономической войны и западной санкционной агрессии благодаря высокому уровню управляемости экономики, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«У нас очень значительная, около 70%, доля государственного сектора в ВВП, а также в секторе кредитования, что значительно облегчило перераспределение ресурсов в период санкционной войны. Такая вот модель госкапитализма. И эта модель показала свою конкурентоспособность в годы конфликта», — объясняет он ИА Регнум.

В ситуации, продолжает эксперт, когда Запад давил на наш рынок, последним управляла не экономическая стихия (в том числе реакция иностранных компаний), а госкомпании и госбанки. Они в рамках директив правительства пересматривали свою кредитную и инвестиционную политику.

«Это помогло поддержать относительно высокий уровень экономической активности и долго сдерживать негативные побочные эффекты. Благодаря этой активности и грамотному распоряжению государством ресурсами (к примеру, оперативному размещению заказов) экономика не переживала периоды локаутов», — говорит Никита Мендкович.

Причина третья — недооценив Россию, Запад переоценил себя, свои силы и возможности. В частности, поясняет Иван Лизан, исходил из того, что является единственным источником технологии в мире. А оказалось, что есть еще и Китай — и это для Запада стало открытием.

Да, некоторые западные эксперты писали, что Пекин обгоняет тех же американцев в квантовых вычислениях и ряде иных оборонных технологий. Однако быстро выяснилось, что Китай может более-менее равноценно заменить «западных партнёров» и в ряде гражданских технологических отраслей. И не только Китай.

«Мы склонны к инерции мышления. Считаем западные страны развитыми. Это неправильно. Страны, которые мы раньше считали развитыми, такими уже не являются. Например, та же Великобритания, где с чёрной металлургией всё совсем плохо. Многие из них выпадут из развитой когорты — Германия с автопромом, например», — отмечает Лизан.

Что касается настоящего российской экономики, Путин заявил, что Россия будет делать ставку на реальный сектор — таков ответ на возникшие в стране инфляционные риски.

«Магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объём отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития», — сказал президент.

В целом же инфляционные риски в нынешней ситуации были абсолютно естественными. Государство, говорит Никита Мендкович, действовало по принципу «мы наращиваем вложения в конкретные сектора экономики, прежде всего оборонку, и этим поддерживаем высокую денежную активность на рынке». Кроме того, через зарплаты в промышленности, через зарплаты контрактникам мы вбрасываем дополнительную валюту в экономику. Так экономика «подогревается», обеспечивается высокий спрос на товары и услуги.

В результате в стране сложилась ситуация, когда темпы роста денежной массы оказались больше, чем массы товарной.

«За 4 года бюджетные расходы увеличились в два раза, большая часть из них идёт на национальную безопасность и оборону. С начала СВО по август 2024 года денежный агрегат М-2 (это все легкодоступные деньги в экономике — нал, безнал и деньги на депозитах) вырос в полтора раза. То есть государство накачало экономику деньгами и большая часть идёт не в производительный сектор», — поясняет Иван Лизан.

Сейчас Путин дал понять, что решать этот вопрос будут не путём плановой экономической рецессии, а через баланс.

«Президент заявил о необходимости наращивания товарной массы, чтобы она могла соответствовать растущей валютной массе. Исходя из этой логики меры Центробанка по повышению ставки — это временные паллиативные меры до тех пор, пока не будет увеличена товарная масса, которая позволит решить проблему избыточной валютной массы, а значит, инфляции», — говорит Никита Мендкович.

По мнению эксперта, достичь баланса планируется в том числе за счёт привлечения валютных инвестиций по линии БРИКС, а также путём взаимодействия с дружественными государствами, среди которых Китай и арабские страны. При их участии на территории России будут строиться новые предприятия, создаваться определённая масса товаров и услуг.

Это логично: при текущем объёме ставки рефинансирования повысить объёмы производства и связать лишние деньги товарами за счёт частного российского сектора почти невозможно. По крайней мере, пока.

«У частного отечественного сектора нет доступа к безлимитному бюджетному финансированию или льготным кредитам. Но стратегической цели никто не отменял: СВО закончится, а цель останется», — говорит Иван Лизан.

Что же касается будущего российской экономики, здесь ключевым стало заявление Владимира Путина об условиях возвращения западных компаний на российский рынок. По сути, президент объявил о позиции нейтралитета.

«Мы специальных условий создавать не будем. Мы никого не выталкивали, никому не запрещали, наши двери открыты», — заявил он.

Проблема, однако, в том, что препятствия создаёт время. По мнению Лизана, западные компании в Россию больше не вернутся — просто потому, что возвращаться будет некуда: их рыночные ниши закроют. Более того, многие уже закрыты, в том числе российскими компаниями.

«Благодаря тому, что, например, в 2022 году не стали пороть горячку с национализацией всего и вся, западный бизнес из страны уходил достаточно контролируемо и размеренно. В этой ситуации российский бизнес перехватил управление над многими активами, получив ряд из них за сущие копейки», — напоминает собеседник ИА Регнум.

Бизнес, который — и это очень важно! — получил в ходе работы с западными партнёрами многие нужные компетенции и технологии. Сейчас в стране, в отличие от целого ряда государств, где местные предприниматели вынуждены соблюдать права иностранных инвесторов, российские бизнесмены получили контроль над активами и доходами с них.

В то же время некоторые ниши заняли новые партнёры, прежде всего китайские, которые быстро оценили привлекательность российского рынка.

«По сути, многие сферы были подарены Китаю — тот же авторынок, который для китайцев стал вторым по значимости в мире после собственного», — говорит Иван Лизан.

Москва этих партнёров принимает. Если раньше лучшее шло с Запада, то сейчас, как отметил Владимир Путин, — с Востока. И чем дальше западные компании тянут с возвращением, тем сложнее им будет вернуться. Но это, как сказал глава государства, их выбор и их проблемы.

«Вопрос не в нас, а в тех политических решениях, которые принимаются на уровне Еврокомиссии и в отдельных странах Европы, в том числе в Германии. Пожалуйста. Дело не в нас, а в вас», — сказал президент.

Западу есть о чём подумать. Например, о своих прошлых ошибках и вытекающих из них нынешних проблемах. А еще задуматься, как не упустить будущие возможности.