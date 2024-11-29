В Грузии началась новая волна протестов оппозиции, не смирившейся с поражением на парламентских выборах. Поводом стало начало работы нового парламента страны, сформированного депутатами победившей партии «Грузинская мечта».

ИА Регнум

Да, формально сформированного не совсем законно: для открытия парламента нужен был кворум в 90 депутатов из 150, а у «Мечты» было 84 мандата — остальные у оппозиции, которая бойкотирует заседания. Но что ещё оставалось делать в патовой ситуации?

«Стало понятно, что компромисса не получится. Вероятно, всё это время шли кулуарные переговоры, но они ни к чему не привели, поскольку от «Мечты» требовали слишком многого. В частности, как утверждает её основатель Бидзина Иванишвили, начала войны с Россией», — отмечает в беседе с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Сами протесты, конечно же, идут по «майданным» лекалам: контролируемое начало и точки эскалации, координация из-за рубежа, полная поддержка зарубежных медиа и даже дипломатов.

Протестующие устраивают беспорядки, бьют полицейских (пострадали десятки правоохранителей, причём некоторые сейчас находятся в хирургических отделениях), а европейские СМИ пишут о них чуть ли не как о «воинах света». Newsweek называет уличных хулиганов «антипутинскими демонстрантами», а Reuters именует их «проевропейскими протестующими».

Однако у грузинских протестов есть одно большое отличие от украинского майдана. Отличие, которое может спасти страну от скатывания в хаос, — отсутствие грузинского аналога Виктора Януковича. Украинский президент в конце 2013 — начале 2014 года не сопротивлялся Западу и боялся разогнать майдан, в результате чего оппозиция его просто пересидела, а вот грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе ведет себя решительно.

Полиция с демонстрантами не церемонится. «Жёсткое поведение властей обусловлено собственно интересами выживания. Стало ясно, что компромиссы невозможны», — говорит Никита Мендкович.

Грузинское правительство также не отсиживается в обороне на дипломатическом фронте. Оно, по сути, контратакует.

Ираклий Кобахидзе заявил, что страна берёт паузу в евроинтеграции до 2028 года — то есть замораживает переговоры о вступлении и отказывается от получения грантов из европейского бюджета. Всё из-за того, что ЕС использовал фактор переговоров о вступлении для давления на грузинское руководство и раскола общества. Европарламент фактически не признал результаты выборов в Грузии и призвал провести новые в течение года.

«Отношения Грузия — ЕС по своему содержанию являются двусторонними и могут быть только двусторонними. Мы гордая и уважающая себя нация с многовековой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милость, которую Евросоюз должен нам оказать», — заявил Кобахидзе.

Это решение вызвало новый всплеск уличного возмущения (по итогам очередного дня, 28 ноября, были задержаны 43 человека) и политико-дипломатической критики. Причём как от западных спикеров, так и от грузинских. Около сотни действующих дипломатов страны написали коллективное письмо, в котором назвали решение Кобахидзе противоречащим конституции — то есть прописанному в Основном документе Грузии курсу на евроинтеграцию.

Однако никаких законов, не говоря уже о конституции, Кобахидзе не нарушил. Он не отказался от вступления — лишь от бесполезных на данный момент переговоров. Премьер-министр пообещал, что в стране продолжатся проевропейские реформы и к 2030 году (на эту дату грузины назначили своё вхождение в ЕС) страна будет подготовлена лучше остальных кандидатов. И, соответственно, вступит в союз — если ЕС этого захочет и будет достойно относиться к Грузии.

Казалось бы, Европу не должны волновать контратакующие действия Тбилиси. Отказ от европейских денег лишь сэкономит Брюсселю средства, а нежелание вести переговоры о вступлении — время.

Но не всё так просто. Концепция европейского сада, как позиционировал ЕС теперь уже бывший еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель, предполагает, что туда все стремятся попасть и никто не хочет уходить. Поэтому Брюссель в своё время так нервно реагировал на Брекзит и именно поэтому для него опасна грузинская инициатива.

Не только сам по себе отказ от переговоров, но и публичное признание их бессмысленности. Весь красивый образ европейского сада начинает тускнеть — и через ограду уже активно просматривается самое настоящее болото, о котором грузинские власти открыто говорят.

Более того, Грузия в своих контратаках может пойти и дальше. Например, выслать из страны посла Евросоюза Павла Герчинского — за вмешательство в выборы на стороне оппозиции.

«Определённое время мы не реагировали на всё это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идёт о дипломатической реакции», — заявил Ираклий Кобахидзе.

А учитывая то, что Герчинский не останавливается (он присоединился к критике решения о приостановке евроинтеграционных переговоров), ему, возможно, в ближайшее время придётся паковать вещи. Если, конечно, грузинская оппозиция не переломит ситуацию и не свергнет действующую власть.

В этом случае вещи паковать придётся сотням тысячам грузин, которые не хотят жить на выстраиваемом антироссийском плацдарме Запада. Ведь они прекрасно видят, что произошло с другим плацдармом — Украиной.