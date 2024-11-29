28 ноября в Казахстане прошла сессия Совета безопасности ОДКБ. По итогам страны приняли совместную декларацию, а лидеры государств, в том числе Владимир Путин, выступили со своим видением проблем безопасности.

ИА Регнум

Примечательно, что в принятой декларации не упомянут главный конфликт на территории стран — членов ОДКБ. В документе подробно говорится о необходимости остановить израильско-палестинский конфликт, войну в Ливане, навести порядок в Афганистане. Но об Украине не сказано ни слова.

Более того, отдельным пунктом подчёркивается, что военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и носит исключительно оборонительный характер.

Причина этого решения очевидна, уверена политолог, эксперт РСМД Елена Супонина.

«Такие оговорки явно сделаны по просьбе партнёров России, на которых давят США и Евросоюз. У этих стран выстроились свои отдельные отношения с Западом — причём часто неплохие», — объясняет ИА Регнум Супонина.

Понятно, что это может вызвать волну критики и возмущения, что Россия спасает партнёров (тот же Казахстан в 2022 году), а те не готовы поддержать Москву в непростые времена. Но всё не так просто.

Во-первых, Москва справится со своими задачами, то есть достигнет поставленных целей СВО, и без помощи от стран — членов ОДКБ, уверена Елена Супонина. Во-вторых, Москве не нужно оплачивать поддержку соседей — в частности, компенсировать им последствия введённых против них западных санкций.

Кроме того, благожелательный нейтралитет партнёров по ОДКБ позволяет использовать их территории для обхода санкций, наложенных на Россию.

«В коммуникации России с партнёрами по Евразии и СНГ сложились определённые негласные правила, которые подразумевают тесный контакт, сохранение и усиление товарооборота в условиях санкционного давления (жизненно важного для нас) в обмен на условный нейтралитет в отношении событий на Украине», — отмечает в беседе с ИА Регнум журналист, эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Пётр Скоробогатый.

Да, отсутствие демонстративной политической лояльности неприятно. Но в нынешней ситуации давить ради давления бессмысленно. В частности, можно потерять каналы параллельного импорта.

«Мы прекрасно понимаем, что наши союзники по ОДКБ не полностью согласны с нами в украинском конфликте. И это нормально. Нам и не нужно от них полного подчинения и лояльности. Тем более попытки добиться этого ослабят наши отношения с этими важными для нас государствами», — сказал в комментарии для ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Тем более что лояльность придёт позже, естественным путём.

«Победа в СВО станет назидательным уроком для всех нашим соседей и многовекторных союзников. Уже даёт, судя по риторике и результатам в некоторых избирательных кампаниях по соседству», — отмечает Пётр Скоробогатый.

Ядерное оружие не понадобится

Что касается заявлений Владимира Путина, самый громкий резонанс вызвало упоминание им мощи «Орешника» — новой российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

«По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «орехов», гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия», — заявил президент. И добавил, что «Орешник» — это оружие высокоточное, а не массового поражения.

Сравнение «Орешника» с ядерным оружием несло сразу два сигнала. Первый — месседж Западу, считает Дмитрий Суслов. «Западу нужно применение Россией на Украине ядерного оружия — оно, как там считают, резко ослабит поддержку Москвы со стороны стран мирового большинства и приведёт к её изоляции», — говорит собеседник ИА Регнум.

На Западе стараются сделать из России «пугалку», отмечает Елена Супонина. Мол, Москва всем грозит ядерной дубинкой. Однако усилия американцев не всегда успешны.

«Наоборот, на Ближнем Востоке, например, населению нравится, что Россия жёстко говорит «нет» Соединённым Штатам и может подкрепить своё несогласие ядерным арсеналом. Но Китай, Индия и другие партнёры России на опасность ядерного конфликта реагируют нервно», — говорит Супонина.

Поэтому Путин и сказал, что ядерное оружие, по сути, не нужно, потому что есть «Орешник».

«Ядерное оружие призвано уничтожать высокозащищённые цели — подземные бункеры, места базирования центров принятия решений политического и военного руководства противника и так далее. А это способен делать неядерный «Орешник», — поясняет Дмитрий Суслов.

Второй сигнал Путин отправил политическому и военному руководству противника — Украины: им негде будет скрыться от удара. Если Россия, продолжает Суслов, поставит перед собой задачу уничтожить высшее руководство Украины, она это сделает. «Слова Путина — это акт устрашения и сдерживания в отношении киевского руководства», — добавляет собеседник ИА Регнум.

Причём Путин прямо заявил о возможности такого сценария.

«В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — сказал российский президент.

Елена Супонина уверена, что это не гипотетический сценарий, а реальный вариант развития событий. И чем больше, с подачи США, наглеет команда Зеленского, тем реальнее становится этот вариант.

«Тем более не секрет, что российское общественное мнение давно кипит по этому поводу. О необходимости наносить такие удары говорят на кухнях и пишут в экспертных аналитических записках», — отмечает собеседница ИА Регнум.

Да, у этого варианта есть свои минусы. По словам Петра Скоробогатого, задача России — переформатировать власть в Киеве, в идеале — заменить её на нейтральную или пророссийскую, которая примет условия Москвы. Нелегитимный Зеленский, продолжает эксперт, Россию не устраивает, но его ликвидация «придаст позиции Зеленского лишний политический вес, а это только усложнит ребаланс политической системы Украины в интересах Москвы».

Впрочем, в случае эскалации плюсы перевесят. Так что украинским властям стоит глубоко задуматься.

Сигнал насильно мобилизованным и генералам ВСУ

Ещё один сигнал Путин послал уже не нынешней, а потенциальной новой власти на Украине. Тем, кто держит в руках инструменты, рождающие эту власть, — винтовки.

«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы, они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти», — заявил российский президент.

Сейчас около 75% военнослужащих ВСУ — это насильственно мобилизованные, говорит Дмитрий Суслов. У них нет мотивации сражаться, но есть ненависть к ТЦК и украинскому руководству за то, что их против воли бросили на смерть. Владимир Путин призывает этих людей к саботажу приказов руководства — или к прямому восстанию против него, считает Суслов. А украинским генералам глава государства говорит, чтобы брали власть в свои руки.

Да, Путин уже отправлял аналогичный сигнал в феврале 2022 года — причём тогда делал это прямым текстом: «Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». Но тогда украинская армия была укомплектована идейными нацистами и переполнена надеждами на помощь со стороны Запада, поэтому его предложение было отвергнуто.

Сейчас же, два с половиной года спустя, когда ВСУ истощены, большинство в них составляют схваченные на улице люди, а продолжение западной помощи оказалось под вопросом, генералы могут и передумать. Тем более Путин чётко сказал, что те, кто продолжит исполнять указания Зеленского, будут считаться соучастниками.