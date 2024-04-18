Российские миротворцы покидают территорию Нагорного Карабаха. Причём покидают досрочно — практически за полтора года до истечения миротворческого мандата.

Иван Шилов ИА Регнум

Армянские СМИ сообщают, что войска выводятся постепенно — через территорию Азербайджана в Дагестан.

Если смотреть на ситуацию прагматично, ничего особенного и тем более сенсационного в выводе миротворцев нет.

«После поражения Еревана в войне 2020 года российские миротворцы должны были максимально обеспечить интересы мирного населения. Смягчить гуманитарные последствия и риски для армянских жителей.

Но после того как Ереван в рамках международных документов по инициативе премьера Никола Пашиняна признал азербайджанский статус Карабаха, миротворцы оказались в правовом вакууме», — рассказал в комментарии ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По сути, российские солдаты действовали без чёткого мандата на признанной армянским руководством территории Азербайджана.

«Российские миротворцы уходят из Карабаха, выполнив свою задачу: сохранив в регионе мир, защитив мирное население, в том числе, иногда, ценой собственных жизней», — пишет российский политолог Алексей Мухин.

Миротворцы уходят прежде всего потому, что стало некого защищать — около 100 тысяч армян покинули Нагорный Карабах.

В Армении при этом к выводу войск относятся неоднозначно. По мнению руководителя Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айка Халатяна, подходы армянских властей и армянского общества к этому вопросу различаются.

«Власти, взявшие курс на пересмотр отношений с Россией и сближение с Западом, позиционируют вывод миротворцев как доказательство снижения влияния России в регионе.

В этом позиция властных структур и приближённых к ним экспертов близка к той, которую занимает Азербайджан, своими действиями способствующий снижению влияния России в регионе, вытеснению ее из Южного Кавказа», — заявил Халатян ИА Регнум.

В свою очередь та часть населения, которая, в силу пропаганды провластных и прозападных ресурсов, уверена, что Россия является союзником Азербайджана и действует против Армении, в выводе войск видит еще одно доказательство, что Россия в карабахском конфликте защищала интересы Баку.

«Теперь, после того как в результате «договорённости высшего руководства Азербайджана и России российские «миротворцы» досрочно выводятся, зато остаются ВС члена НАТО Турции, которые вошли в регион по устланной перед ними Россией красной дорожке, важно, чтобы #предатель (так армянские соросята называют Россию. — Прим. ред.) не забывал на всех возможных площадках рассказывать о том, как «руками Армении Запад пытается вытеснить Россию из региона», — пишет один из главных провластных телеграм-каналов.

На самом же деле предателя нужно искать не в Москве, а в Ереване.

«Передача Нагорного Карабаха Азербайджану — исключительно прерогатива и желание нынешнего армянского руководства, которое почему-то пытается именно на Россию возложить ответственность за фактическую потерю этой территории.

Последовательные действия и ещё бездействие армянского руководства привели к такому плачевному для их страны результату», — напоминает Алексей Мухин.

Не просто к плачевному результату, а к последнему акту трагедии армянской территории, добавляет Никита Мендкович: региона с преимущественно армянским населением и неопределённым статусом, который пережил новую войну и катастрофу, предопределившую исход из него армян.

«В этой ситуации главным проигравшим является армянский народ и карабахские армяне», — уверен эксперт.

По словам Айка Халатяна, та часть армянского общества, которая выступает за нормальные отношения с Москвой, считает, что вывод войск уменьшает и без того мизерные шансы на возвращение армянского населения на историческую Родину в Нагорный Карабах. Лишает даже призрачной надежды на исторический реванш.

Хотя, справедливости ради, сейчас Армении уместно думать не о реванше, а об удержании того, что есть. И это непростая задача — с учётом того, что Никол Пашинян преследует не армянские, а западные интересы.

«Единственный интерес Запада в регионе — разжечь долговременный конфликт. Дестабилизировать обстановку и вынудить Москву распылять свои силы, — комментирует Никита Мендкович. — И если сейчас режим Пашиняна начнет новую конфронтацию без должной подготовки, изолировав себя от главных союзников, он рискует попасть в тупиковую ситуацию. Которая в том числе будет чревата потерей ряда территорий, входящих в признанные границы Армении».

Армянам, по мнению эксперта, остаётся лишь надеяться, что «правительство национального предательства Пашиняна всё же не пойдет на эти шаги».

Айк Халатян прогнозирует, что вывод российских миротворцев будет позиционироваться Пашиняном как признак слабости Москвы и ускорит запущенные армянской властью процессы по выводу Армении из российских интеграционных структур — в пользу сближения с Западом.

В то же время нужно учитывать, что в новой геополитической ситуации Закавказье превратилось во второстепенный регион, отмечает Никита Мендкович: Россия смогла выйти в Сирию и другие страны Ближнего Востока, а также в Африку. Военные базы там гораздо интереснее и существеннее для наших геополитических интересов, добавляет эксперт.

Однако не стоит забывать, что расклад сил на Южном Кавказе напрямую влияет на национальную безопасность России. И эту безопасность нужно обеспечивать — всеми доступными способами.