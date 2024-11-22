Россия снова стала лидером по поставкам газа в Евросоюз. В сентябре доля российского топлива увеличилась до 23,74% в денежном выражении, при этом в мае 2022 года на импорт из России приходилось 22,9% полученного ЕС газа. На втором месте в списке поставщиков значится Алжир, на третьем — США, следом идут Норвегия и Великобритания, следует из данных Евростата.

ИА Регнум

Сообщается, что Россия получила от Евросоюза за газ в сентябре чуть менее 1,5 миллиарда евро. Цифры выглядят удивительно на фоне постоянных заявлений европейских политиков и чиновников о «снижении газовой зависимости от Москвы» и разного рода антироссийских санкциях. Но слова словами, а экономику никто не отменял.

Десятилетиями Европа закупала дешёвый по сравнению с другими поставщиками российский газ. Но в 2022 году, с началом СВО, еврочиновники ринулись искать замену российскому топливу. Варианты были разные — от диверсификации поставок и надежд на новые контракты с другими поставщиками, вроде Норвегии и Азербайджана, до упора на развитие альтернативной энергетики.

Ведущие европейские политики один за другим заявляли, что покупка газа у России — это «финансирование Кремля», и требовали отказаться от закупок, чтобы помешать Москве достичь поставленных целей СВО.

«Мы должны сократить доходы России, которыми Путин финансирует свою ужасную войну», — заявляла еще осенью 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом практически незамеченными оставались слова более ответственных политиков, призывавших не рвать отношений с Россией, а вспомнить, что Москва — надёжный долгосрочный партнёр Евросоюза в сфере энергетики.

«Дома и квартиры не согреть политическими заявлениями. Единственный способ согреть их — с помощью природного газа», — отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Тем не менее политические заявления продолжали сыпаться одно за другим, представители стран ЕС отчитывались о проделанной работе по разрыву с Москвой. В начале 2023 года в МИД Франции заявили, что Европа смогла за год снизить зависимость от российского газа с 40 до 8%. А следом всё та же фон дер Ляйен отрапортовала, что Европа стала независима — но не в своей политике, а в вопросе поставок природного топлива от России.

«Время ушло»

Самое интересное заключается в том, что Европа на самом деле упорно стреляла себе в ногу: попытки отказаться от прямых закупок российских углеводородов разрушали экономику стран ЕС. Более того, приходилось покупать тот же российский газ, но через посредников и с наценкой. В свою очередь, Москва не собиралась рвать энергетические связи с Европой: президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от поставок.

И вот в сентябре 2024 года Россия снова стала лидером по поставкам газа в Евросоюз. Еще один примечательный момент заключается в том, что план Евросоюза по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам откровенно проваливается.

Эту стратегию представили ещё в мае 2022-го, но промежуточные результаты не радуют еврочиновников: доля СПГ (сжиженного природного газа) выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70 до 60%. Это, мягко говоря, очень слабые изменения.

Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог Дмитрий Солонников в беседе с ИА Регнум отмечает: чем дольше Европа не идёт на радикальные шаги в плане отказа от российского газа, тем меньше вероятность, что у неё это вообще получится. Если в 2022 году Евросоюз теоретически мог разорвать газовые связи (даже ценой высоких экономических потерь), а «избиратели бы это съели», то сегодня простые европейцы этого не поймут и не примут.

«Время ушло, драйва нет, — говорит Солонников. — На фоне предстоящих выборов в той же Германии это слишком рискованно».

Россия в 2024-м действительно поставит больше газа в Европу, чем в прошлом году, отмечает в комментарии для ИА Регнум эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В сентябре Россия смогла обойти конкурентов, но не стоит ждать рекордных поставок в годовом выражении, предупреждает аналитик.

«Например, Норвегия поставляет в Европу примерно 120 миллиардов кубов только трубопроводного газа в год, а мы в прошлом году поставили 28. Даже если бы мы весь СПГ с проекта «Ямал СПГ» поставили, было бы под 60 миллиардов кубов», — говорит собеседник агентства.

Он отмечает, что в этом году российские газопроводы загружены полнее, поэтому можно ожидать поставок на уровне 30–33 миллиардов кубов. Но, чтобы увеличить объём поставок газа в Европу радикально, нужно будет запускать заново один из закрытых газопроводов вроде уцелевшей нитки «Северного потока — 2», а для этого потребуются политические изменения со стороны европейцев.

Изворачиваются как могут

Пока же Европа, вопреки собственным планам и политическим манифестам, продолжает нуждаться в российском газе. При этом порой потребители ведут себя нечестно по отношению к поставщику.

Яркий пример — поведение австрийского нефтегазового концерна OMV. В 2022 году «Газпром» временно прекратил поставки газа в Австрию по объективным причинам — в связи с подрывом газопровода «Северный поток» и остановкой транзита газа через Польшу по ветке Ямал — Европа. За это австрийский концерн предъявил российской стороне претензии и решил взыскать средства «из-за нарушения контрактных обязательств».

В ноябре зарубежный арбитражный суд принял решение в пользу австрийской компании и присудил выплату ей 230 миллионов евро. OMV заявила, что намерена взыскать с российской стороны эти деньги за счёт неоплаты по договору. «Газпром экспорт» в свою очередь ответил на неоплату остановкой поставок.

В Австрии немедленно завели старую пластинку об использовании Москвой топлива в качестве оружия, в хоре раздался голос и Урсулы фон дер Ляйен — мол, Путин пытается шантажировать несчастную страну.

На эти обвинения ответила представитель МИД РФ Мария Захарова: реакция на поведение OMV более чем оправдана, Россия не будет заниматься благотворительностью. По её словам, решение, которое принял австрийский концерн, «неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа».

Фактически «западные партнёры» снова показали свою изворотливость и лживость — к которым, как свидетельствуют их заявления о «независимости от российского газа», им не привыкать.