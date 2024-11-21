Москва, 21 ноября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Россия вернула лидерство в поставках газа в Евросоюз спустя 2,5 года. По итогам сентября доля российского топлива в поставках увеличилась до 23,74%, следует из данных Евростата.

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«Это произошло впервые с мая 2022 года, при этом тогда на импорт из России приходилось 22,9 процента», — говорится в материале «РИА Новости» от 21 ноября.

По итогам августа доля российского газа в закупках составляла 16,54%. Стоимость газа, поставленного европейским компаниям в сентябре, достигла 1,4 млрд евро. Это на треть больше, чем месяц и год назад. Примерное соотношение сжиженного и трубопроводного газа в поставках — 40% и 60%.

Алжир — второй в списке поставщиков природного газа в Европу. В сентябре поставки оттуда сократились на 15% по сравнению с августом — до 1,1 млрд евро. США по итогам сентября поднялись с пятого на третье место, нарастив продажи на 21%, до 990,2 млн евро.

Четвёртое место занимает Норвегия (+7%, 975 млн евро), пятое — Великобритания (падение поставок в 2,4 раза, до 429,2 млн евро), выбывшая из тройки лидеров.