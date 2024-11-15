За прошедшие пять лет россияне стали больше доверять замерам общественного мнения — соцопросам. Такой вывод следует, как можно догадаться, также из опроса — его результаты Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 14 ноября, в День социолога. Исследование получилось «юбилейным» — в этом году свой профессиональный праздник специалисты по «гласу народа» отмечают в тридцатый раз.

ИА Регнум

Итак, если пять лет назад, в 2019-м, был зафиксирован максимум недоверия к опросам (об этом говорили 30% участников исследования), то «сегодня мы видим, что оппонентов, или неверующих граждан, стало меньше — 23%», отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, представляя на площадке ТАСС свежее исследование.

При этом 69% опрошенных в ноябре россиян, считают, что опросы отражают настоящее мнение граждан. «Эта доля варьируется между 64% и 76%, то есть примерно две трети в худшие годы. А в лучшие годы три четверти опрошенных россиян полагают, что опросы отражают настоящее мнение граждан. Сегодня у нас не самый лучший год, не пик, но цифра, на мой взгляд, достаточно солидная», — прокомментировал Фёдоров.

Если судить по выводам ВЦИОМ, снижение числа «неверующих», или скептиков, и большой процент тех, кто доверяет опросам, связано с устойчивой тенденцией: люди всё чаще воспринимают эти замеры как лакмусовую бумажку, нужную для принятия эффективных управленческих и государственных решений, и реже — как инструмент манипуляции.

Интересно, что тех, кто считает, что опросы сами по себе необходимы, — больше тех, кто однозначно доверяет публично обнародованным данным исследований (83% против 69%).

Мнение этих людей из «зазора» в 14% можно выразить так: пусть «широкой общественности» могут и не сообщать результаты всех замеров, но заказчикам опросов — политикам, чиновникам, бизнесменам — будет полезно знать, каков реально глас народа.

«Есть доля людей, которые предполагают, что респонденты могут лукавить, отвечая на наши вопросы, но тем не менее есть понимание, что опросы нужны, и люди скорее доверяют исследованиям», — сказала ИА Регнум присутствовавшая на презентации опроса ВЦИОМ ведущий специалист фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.

Две трети участников вциомовского опроса — 67% — в той или иной степени согласны, что результаты социологических опросов заказчики (государство, отдельные политики или бизнесмены) используют для повышения эффективности своей деятельности. Это максимум за весь период наблюдений. Для сравнения: в 2020 году эту точку зрения разделяли 60%, констатируют во ВЦИОМ.

Если прошлые замеры показывали, что от 53 до 59% согласны с фразой «Результаты часто фабрикуются и публикуются в СМИ, чтобы влиять на людей, склонять их к определенному поведению», то сейчас с таким суждением согласны куда меньше — 49% (это минимальный показатель с середины нулевых). И если в 2019 году более половины — 51% — респондентов считали, что «опросы вовсе бесполезны», то сейчас таких абсолютных скептиков — 35%.

«Социология — это один из индикаторов, на базе которого мы можем делать выводы о состоянии социума, сравнивать его, смотреть динамику», — сказал ИА Регнум президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Из данных «юбилейного» опроса ВЦИОМ можно сделать выводы об определённой динамике отношений людей к тому, зачем, собственно, им нужна прикладная социология.

Сейчас, когда Россия переживает сложный период своей истории и одновременно общество консолидируется (о чём недавно говорил и президент), люди всё больше уверены: власти заинтересованы в «обратной связи» с гражданами и желают получить объективную картину общественных настроений. Одновременно люди показывают заинтересованность в том, чтобы донести «глас народа» до властей — посредством соцопросов.

Судя по данным того же исследования, у людей есть пожелание и к самим исследователям-социологам — работать лучше. Респондентам предложили оценить качество работы по школьной пятибалльной шкале. Результат оказался «средненьким», отмечают во ВЦИОМ: 3,5 балла из 5. То есть пока социологи не дотягивают даже до статуса «хорошистов», однако большинство опрашиваемых всё же работникам общественного труда доверяют.

Общество ждёт, что сами социологи должны меняться, полагает Лариса Паутова. «Наступила новая реальность», в которой востребованы «не только меняющие своими исследованиями мир социологи, но и социологи помогающие», отмечает исследователь.

По мнению Паутовой и её коллег, первыми ласточками такой новой социологии были проекты, работавшие во время пандемии — тогда исследователи помогали людям сориентироваться в изменившейся реальности и поясняли, как новый фактор влияет на образ жизни людей и различные сферы деятельности, включая экономику, медицину и бизнес.

«Помогающий социолог» — это тот, кто «проводит исследования, чтобы помочь людям найти опору в нынешней реальности» — наряду с психологами, отметила Паутова. Специалист ФОМ считает, что лучшие проекты и у ВЦИОМ, и у ФОМ — это проекты, которые «не были просто средством донесения информации до власти и бизнеса», а «имеют по-настоящему обратную связь».